Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

В дружелюбный Грозный

Увидеть главные достопримечательности и узнать, как развивается город

В последние десять лет региональная столица стала гостеприимным и безопасным городом, по которому просто приятно прогуляться.

На обзорной экскурсии вы посетите крупнейший мусульманский комплекс России с мечетью «Сердце Чечни» и православный храм, пройдете по старинным кварталам и ультрасовременному Грозному-Сити, познакомитесь с историей знаменитого мемориала А-Х. Кадырова и узнаете, где найти оригинальные подарки на память.
В дружелюбный Грозный
В дружелюбный Грозный
В дружелюбный Грозный
В дружелюбный Грозный
В дружелюбный Грозный
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Описание

Что вас ожидает

Крупнейший мусульманский комплекс России

Одна из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — была построена на берегу реки Сунжа не так давно, в 2008 году. На территории вы увидите огромный парк и цветовой фонтан с трехуровневым ночным освещением, осмотрите красивый купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, а особое внимание уделим люстрам и особым краскам, которыми расписаны стены.

Грозный-Cити

Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскребов, где размещены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем этапе города в контексте его общей истории, так и о ближайших перспективах развития.

Достопримечательности, которые нельзя пропустить

В программе также будет православная церковь Архангела Михаила на проспекте А. Кадырова, отреставрированная и оформленная иконами и фресками после разрушений во время войны. Настоятель всегда рад посетителям, и многие гости города обязательно посещают храм. А из наиболее известных достопримечательностей вы познакомитесь с Мемориальным комплексом Славы им. А-Х. Кадырова, который включает несколько памятников, большой парк и двухъярусный музей, уходящий под землю (возможно посещение). А на прогулке по аллеям славы вы погрузитесь в особую атмосферу задумчивости и тишины, неизменно охватывающую всех ее посетителей.

По пути я с радостью подскажу, где можно приобрести изысканные сувениры и эксклюзивные подарки на память о посещении Грозного.

Организационные детали

  • В стоимость не включены входные билеты в музеи: 100 руб. /чел. — подъем на смотровую площадки и 100 руб. /чел. — вход в музей А. Кадырова
  • Поездка проходит на микроавтобусе вместимостью до 20 человек

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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