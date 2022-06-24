Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Крупнейший мусульманский комплекс России
Одна из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — была построена на берегу реки Сунжа не так давно, в 2008 году. На территории вы увидите огромный парк и цветовой фонтан с трехуровневым ночным освещением, осмотрите красивый купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, а особое внимание уделим люстрам и особым краскам, которыми расписаны стены.
Грозный-Cити
Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскребов, где размещены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем этапе города в контексте его общей истории, так и о ближайших перспективах развития.
Достопримечательности, которые нельзя пропустить
В программе также будет православная церковь Архангела Михаила на проспекте А. Кадырова, отреставрированная и оформленная иконами и фресками после разрушений во время войны. Настоятель всегда рад посетителям, и многие гости города обязательно посещают храм. А из наиболее известных достопримечательностей вы познакомитесь с Мемориальным комплексом Славы им. А-Х. Кадырова, который включает несколько памятников, большой парк и двухъярусный музей, уходящий под землю (возможно посещение). А на прогулке по аллеям славы вы погрузитесь в особую атмосферу задумчивости и тишины, неизменно охватывающую всех ее посетителей.
По пути я с радостью подскажу, где можно приобрести изысканные сувениры и эксклюзивные подарки на память о посещении Грозного.
Организационные детали
В стоимость не включены входные билеты в музеи: 100 руб. /чел. — подъем на смотровую площадки и 100 руб. /чел. — вход в музей А. Кадырова
Поездка проходит на микроавтобусе вместимостью до 20 человек
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор во Владикавказе
Провёл 123 экскурсии для 25 туристов
Занимаюсь экскурсионной деятельностью более 17 лет.
Также увлечен альпинизмом и велотуризмом. Буду рад показать вам сокровища Северной Осетии и Кавказа, познакомить с историческими, архитектурными и природными красотами!