Туры от Ж/Д вокзала Владикавказа

Найдено 18 туров в категории «От ж/д вокзала» во Владикавказе, цены от 19 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
44 900 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
6 июля в 08:00
10 июля в 08:00
54 900 за человека
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
49 900 за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
2 июля в 08:00
5 июля в 08:00
38 900 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
Завтра в 14:30
14 июля в 14:30
8690073 865 за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
43 000 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
32 900 за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
42 900 за человека
В гостях у осетин
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
33 900 за человека
Осетинское приключение в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
2 июля в 08:00
4 июля в 08:00
23 900 за человека
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
2 июля в 13:00
5 июля в 13:00
38 900 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
54 900 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Популярное предложение
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В первый день тура в аэропорту «Владикавказ» (г. Б...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
69 000 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
5900053 100 за человека
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
2700024 300 за человека
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
5 июля в 10:00
8 июля в 10:00
19 800 за человека
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
21 750 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    16 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
    Северная Осетия - это место обязательное для посещения. Мы получили массу незабываемых впечатлений. Необыкновенное великолепие природы, завараживаюшая красота гор, рек,
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    вводопадов и, конечно, прекрасные люди. Все это мы смогли увидеть только благодаря Николаю и его команде. Любовь к Осетии была видна в каждом рассказе нашего гида и мы не могли не влюбиться в этот благословенный край. Мы провели там всего лишь 5 дней, но впечатления от пребывания измерить нельзя. Обязательно приедем ещё и только к Николаю.

  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
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    и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

  • М
    Маргарита
    1 декабря 2023
    Северная Осетия и Чечня за 4 дня
    Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
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    попробовать кавказкую кухню, сопровождали два экскурсовода. . Александр встретил нас на вокзале _ ознакомил нас с прекрасным городом Владикавказ, город огромный удивил нас своей красотой,чистотой и прекраснейшеми пейзажами, пообедали мы в кафе _обед был настолько сытный и очень вкусный,что мы даже и не стали ужинать, а разместили нас в гостинице "Владикавказ",а следующие три дня нас сопровождал экскурсовод Сергей, на внедорожнике.. тут мы хотим особо отметить, что Сергей подошёл очень грамотно в спланировании экскурсий по дням и был пунктуальным, он был хорошим собеседником и рассказывал не только то, что требовалось по программе, а ещё и жизненные истории кавказцев. И мы под большим впечатлением уехали дальше путешествовать. .

  • О
    Ольга
    31 октября 2023
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и, конечно, нашим гидам Сергею
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    и Александру, ведь было ощущение, что мы не туристы, а долгожданные гости - на столько радушно и тепло нас встретили. Название тура оправдывает себя полностью, нам по максимуму удалось окунуться в местную атмосферу, восхититься удивительной природой и познакомиться с Кавказом на все 100%. А еще на Кавказе невероятно вкусно и одним из достоинств тура были включенные обеды, что позволило познакомиться еще и с местной кухней.

    Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и
  • Г
    Галина
    17 апреля 2023
    Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
    Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
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    гостеприимству принимающих людей. Огромная благодарность всем членам семьи Александра. А его профессионализм и знания, которыми он делится заслуживают большого уважения. Спаси бо за вкусную еду, за любовь к своей земле, которой они заряжают своих гостей. Теперь хочется говорить своим друзьям и близким,что они должны обязательно побывать в гостях у семьи Александра.

  • А
    Александр
    5 апреля 2023
    Северная Осетия и Чечня за 4 дня
    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
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    Сергей, хороший собеседник, очень доброжелательный и отзывчивый, на большой удобной машине. Большое им спасибо! Все поездки принесли только положительные эмоции, все было удобно и можно было что-то менять по ходу поездок. Обеды во время поездок были очень вкусными и проводились в живописных местах. Вообще тур был великолепно организован!. Отель где нас разместили (мы правда воспользовались предложенным улучшением и заселились в Хилтоне) очень понравился, номера новые, чистые, персонал дружелюбный. Завтраки в отеле тоже хорошие, добротные, есть из чего выбрать. Можно в отеле также пообедать и поужинать и национальной и европейской кухней.

    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    Выражаю свою благодарность за тур организатору Наталье, гидам из Владикавказа Сергею, Таймуразу и Владу, а также Зареме из Грозного. 5-ти дневный
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    тур прошёл очень комфортно, легко и познавательно. Все гиды грамотные, вежливые и доброжелательные. Обязательно порекомендую тур друзьям и знакомым. От поездки остались прекрасные воспоминания и только положительные эмоции. Планирую вернуться в следующем году и хотелось бы внести 2 небольших предложения, насколько это возможно: 1. время отправления на экскурсию сделать в 9.00, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности за световой день; 2. сообщать информацию по каждому следующему экскурсионному дню до 18.00, чтобы успеть подготовиться к нему.

  • Н
    Наталия
    30 июля 2022
    Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
    Замечательный тур! Хорошее сочетание свободного времени и экскурсий, города, парка и гор. Отличное сопровождение гидами. Прекрасно все при любой погоде! Великолепное питание, удобное размещение в гостинице.
  • Е
    Елена
    19 июля 2022
    Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
    Были во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане и в особенности нашему гиду
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    Сергею за организацию тура! Все продумано, все спланировано, никакой "головной боли", один отдых. Ребята, вы крутые! За 4 дня успели посмотреть все самые интересные места, несколько ущелий, забраться к леднику и водопадам, полетать с парапланом, релаксировать в источниках, насладиться национальной кухней, в общем получить массу позитивных впечатлений! Осетия действительно впечатляет и стоит того чтобы посетить ее и не один раз!

    Были во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане иБыли во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане и

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От ж/д вокзала»

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  3. Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
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  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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