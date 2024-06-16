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Авторский тур
4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
6 июля в 08:00
10 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
2 июля в 08:00
5 июля в 08:00
38 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
Завтра в 14:30
14 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
5 июля в 08:00
6 июля в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
33 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
2 июля в 08:00
4 июля в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
2 июля в 13:00
5 июля в 13:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Популярное предложение
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В первый день тура в аэропорту «Владикавказ» (г. Б...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
5900053 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
5 июля в 10:00
8 июля в 10:00
19 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
21 750₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария16 июня 2024Северная Осетия - это место обязательное для посещения. Мы получили массу незабываемых впечатлений. Необыкновенное великолепие природы, завараживаюшая красота гор, рек,
- ИИрина16 апреля 2024С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
- ММаргарита1 декабря 2023Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
- ООльга31 октября 2023Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и, конечно, нашим гидам Сергею
- ГГалина17 апреля 2023Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
- ААлександр5 апреля 2023Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
- ООльга7 октября 2022Выражаю свою благодарность за тур организатору Наталье, гидам из Владикавказа Сергею, Таймуразу и Владу, а также Зареме из Грозного. 5-ти дневный
- ННаталия30 июля 2022Замечательный тур! Хорошее сочетание свободного времени и экскурсий, города, парка и гор. Отличное сопровождение гидами. Прекрасно все при любой погоде! Великолепное питание, удобное размещение в гостинице.
- ЕЕлена19 июля 2022Были во Владикавказе с супругом с 13-17 июля 2022. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, Диане и в особенности нашему гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От ж/д вокзала»
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