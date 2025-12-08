1 день

Прибытие. Экскурсия по Махачкале, этноцентр

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, в 14:10состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по г. Махачкала.

В 1844 году на холмистом взгорье Анджи-Арка, что в переводе с кумыкского значит «Спина (горб) Анджи», было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I в 1722 году во время Персидского похода.

В 1857 году оно получило статус города и название Петровск. В 1921 после гражданской войны Порт Петровск был переименован в Махачкалу.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро Ак-Гель.

В ХХ веке в Дагестане стали открываться школы, сюда приехали русские учителя, русский язык распространился по всей республике. Все дагестанцы смогли общаться между собой и очень признательны за это всем русским учителям. Благодаря учителям русский язык объединил и сплотил народы Дагестана.

На самом деле, название «памятник русской учительнице» — неофициальное. Это памятник не только учителям, но и всем специалистам, которые внесли вклад в развитие Дагестана: врачам, агрономам, инженерам и другим.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища. Главное — вам тут искренне рады. Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться. Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана. Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.

Мечетьпостоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции. Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города. По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в отель примерно в 20:00.

Ужин (за доп. плату).

В стоимость экскурсии включено: трансфер во время экскурсионной программы, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.

