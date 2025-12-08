Тур откроет вам самые яркие грани гор Кавказа: их головокружительные вершины, живописные аулы, глубокие ущелья, древние башни и культовые сооружения.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Махачкале, этноцентр
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель в 14:00.
После заселения, в 14:10состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по г. Махачкала.
В 1844 году на холмистом взгорье Анджи-Арка, что в переводе с кумыкского значит «Спина (горб) Анджи», было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I в 1722 году во время Персидского похода.
В 1857 году оно получило статус города и название Петровск. В 1921 после гражданской войны Порт Петровск был переименован в Махачкалу.
Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро Ак-Гель.
В ХХ веке в Дагестане стали открываться школы, сюда приехали русские учителя, русский язык распространился по всей республике. Все дагестанцы смогли общаться между собой и очень признательны за это всем русским учителям. Благодаря учителям русский язык объединил и сплотил народы Дагестана.
На самом деле, название «памятник русской учительнице» — неофициальное. Это памятник не только учителям, но и всем специалистам, которые внесли вклад в развитие Дагестана: врачам, агрономам, инженерам и другим.
Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.
Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища. Главное — вам тут искренне рады. Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться. Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры
Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана. Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.
Мечетьпостоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции. Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.
Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).
Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города. По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.
Возвращение в отель примерно в 20:00.
Ужин (за доп. плату).
В стоимость экскурсии включено: трансфер во время экскурсионной программы, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.
Экскурсия в г. Дербент
В 08:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.
Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь. Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит». Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы. Корабль благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.
Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км. Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.
Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера; посмотрим окресности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети(8 век).
Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ. Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану. Возвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента.
В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной.
Далее отправление в г. Махачкала в отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин (за доп. плату).
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в Этно-Доме, услуги гида при посещении крепости Нарын-Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын-Кала.
Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и висячий мост, бархан Сары-Кум
В 07:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.
Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину. Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров. Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту. В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры. Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две – на правом.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров. Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.
Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе зиплайн, который расположен поперек каньона. Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«Главрыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона! Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю. По дороге осуществим заезд на Бархан Сары-Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана. На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем. Неподалёку протекает река Шура-Озень.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин (за доп. плату).
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары-Кум», обед в ресторане «Главрыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, Мочохское озеро с обедом
В 07:00 после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.
Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.
Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада. Он построил со своими мюридами среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.
Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.
Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году. На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием. Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.
Водопад Тобот. Яков Костенецкий, русский писатель и участник Кавказских походов XIX века, так описывал водопад в «Записках об аварской экспедиции на Кавказе 1837 года»: «Когда солнце заходит, то горизонтальные лучи его как раз ударяют в этот водопад, и тут являются уже не радуги, а радужные арки и целые чертоги.
Этот водопад — самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.
Матлас.На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы. Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.
На Матласе несколько водопадов. По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов. Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.
Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз. Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами. Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.
Скальные лабиринты теснины, похожие на огромные и холодные комнаты, простираются на сто метров в длину и смыкаются над головой на такой же высоте. Проходишь между каменными стенами и попадаешь в волшебный мир, погружаешься в невероятно фантастическую атмосферу, наслаждаешься первозданной природной красотой.
Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.
Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох. Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (за доп. плату).
В стоимость экскурсии включено: Трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в Этно-Доме.
Переезд в г. Владикавказ, экскурсия по г. Грозный
В 09:00 после завтрака, выселение из гостиницы.
Далее Вы отправитесь в г. Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия.
Экскурсия включает посещение Церкви Архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса «Грозный-Сити», посещение красивейшего цветочного парка, мечети «Сердце Чечни».
После посещения Мечети мы совершим пешую прогулку по бульвару им. Эсамбаева. Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом».
Далее посещение Мемориального комплекса им. А. Кадырова.
15:00 Обед/полдник в ресторане «ЖиЖиг Галнаш» г. Грозный (национальная кухня), ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
16:00 После обеда трансфер в г. Владикавказ (время в пути 1,5 часа), по прибытию, заселение в отель.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (за доп. плату).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение музея им. А. Кадырова, смотровой площадки, Аллеи Славы и Обед в кафе.
Три ущелья Осетии
В 09:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью. Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).
Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
«Духовное сердце Осетии». Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
«Осетинская Долина Фараонов» — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов». По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой «Осетинской Долина Фараонов» охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт-объект Осетинская буква «А».
Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова младшего.
К 19:00 желающие за дополнительную плату смогут отправится в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер»(ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов Республики Северная Осетия — Алания. Ведущий и алкогольные напитки включены. Стоимость программы 3500 р. /чел.
Без «Аланского вечера» возвращение в отель в 18:30.
Прибытие в отель около 23:00.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь».
Мамисонское ущелье, Цей, Бирагзанг (термальный парк)
В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании - Мамисонское. Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.
Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Кажется, здесь сосредоточены все главные места притяжения Осетии — красочные ущелья и долины, сплошь в цветущих и плодоносящих фруктовых садах, громадные шапки ледников, сурово надвинутые на высокие вершины, серебряные водопады, сбегающие с изумрудных склонов и мощные горные реки.
Вас ждет посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир. Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи»,который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".
28-тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой! В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов. Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.
Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил. Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.
Обед в 14.00 в кафе «Барс» (национальная кухня).
Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м. Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладится купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой).
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (за доп. плату).
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в термальных источниках.
Горная Дигория
В 08.00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном Трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов. Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.
Вы узнаете почему мост над каньоном носит название «Чертов».
По дороге с. Донифарс, с. Задалеск (история Задалесски Нана).
Склеп нарта Сослана. Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартовского эпоса Осетин.
Чуть выше склепа можно увидеть большие ровные углубления в земле, уходящие цепочкой до самого леса. Считается, что это следы Сослана, оставленные им во время богатырских игрищ. Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья — Башню Абисаловых.
Камень чёрта Сагкаевых. Ручной черт Саккаевых в Осетинской мифологии. Рассказы о чертях — это живая частица народного творчества, которая передавалась из поколения в поколение. В ней ярко видна борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро.
Комплекс рельефных надгробий с. Дунта — здесь мы увидим красочные цырты. Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон. Все надгробия сохранили первоначальный красочный слой.
В 13:30 обед, который состоится обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню. Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.
Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран — «собачья скала» — одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.
Говорят, что в далёкие времена отсюда сбрасывали преступника (паршивая собака, отродье), которого осудили на смерть. Мол, «собаке — собачья смерть». Это считалось более гуманным актом, чем казнь.
Вас ждут секреты Дигорских сел с. Фаснал, с. Камунта.
Посетите удивительный средневековой архетектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.
К 19:00 Вы прибудете в отель.
Ужин (за доп. плату).
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этно-доме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Twin*
|Double*
|Single
|Triple**
|DBL+CH**
|Breakfast/Завтрак
|Отель «Владикавказ» 4* г. Владикавказ/Отель «Монто» 4* г. Махачкала
|172894
|172894
|128903
|231031
|225000
|Меню/Меню
|Отель «Планета Люкс» 3* г. Владикавказ/Отель «Монто» 4* г. Махачкала
|154838
|154838
|109383
|211517
|205000
|Меню/Меню
|Отель «Кадгарон» 3* г. Владикавказ/Отель «Монто» 4* г. Махачкала
|148006
|148006
|104503
|206149
|197000
|Меню/Меню
|Отель «Камелия» 3* г. Владикавказ/Отель «Монто» 4* г. Махачкала
|146542
|146542
|103527
|201757
|195000
|Меню/Меню
|Отель «Владикавказ» 4* г. Владикавказ/Отель «ЖАК» 4* г. Махачкала
|172894
|172894
|128903
|231031
|225000
|Меню/Меню
|Отель «Планета Люкс» 3* г. Владикавказ/Отель «ЖАК» 4* г. Махачкала
|154838
|154838
|109383
|211517
|205000
|Меню/Меню
|Отель «Кадгарон» 3* г. Владикавказ/Отель «ЖАК» 4* г. Махачкала
|148006
|148006
|104503
|206149
|197000
|Меню/Меню
|Отель «Камелия» 3* г. Владикавказ/Отель «ЖАК» 4* г. Махачкала
|146542
|146542
|103527
|201757
|195000
|Меню/Меню
*Цена указана за двоих человек при двухместном размещении.
**Цена указана за человека при одноместном размещении.
***Цена указана за трех человек при трехместном размещении(дополнительное место).
Четырехместное размещение по запросу.
Варианты проживания
Отель «Владикавказ» 4
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Планета Люкс» 3
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Отель «Кадгарон» 3
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение - он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Отель «Камелия» 3
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
Отель «Монто» 4
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Отель «ЖАК» 4
Современный отель «ЖАК» предлагает размещение в Махачкале.
Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.
Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.
В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.
Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах г. Владикавказа/г. Махачкалы
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
- Вход на аттракцион зиплайн, пещерный комплекс «Нокхъо»
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катере на Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Владикавказа
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Питание (ужины)
- «Аланский вечер» - 3 500 руб. /чел
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Катание на аттракционе зиплайн на Сулакском каньоне - 500 руб. /чел
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик;
- купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Где происходит сбор группы?
Встреча в гостинице по месту проживания.
На чем мы будем передвигаться?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).