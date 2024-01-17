Зимние краски Кавказа

Увлекательный маршрут Северная Осетия — Ингушетия — Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Нас ждет Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие.

Мы окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
5
3 отзыва
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен – никого не оставят равнодушным
Величественный Эльбрус
Величественный Эльбрус
Увидим красавец Эльбрус во всем его великолепии
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прибытие во ВладикавказПрибытие во ВладикавказПрибытие во ВладикавказПрибытие во Владикавказ
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Очередность проведения экскурсий 3-го и 4-го дня программы может изменяться.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Очередность проведения экскурсий 3-го и 4-го дня программы может изменяться.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
5 день

Владикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и Чегет

Продолжительность 9 часов, 315 км.

ВладикавказЧегемское ущелье, водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау/Чегет.

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Новогодние заезды 30.12.2023 и 01.01, 03.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике.

Владикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и Чегет
6 день

Подъем на канатке на Эльбрус. Отъезд

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Минеральные Воды (187 км).

Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед — самостоятельно (доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Подъем на канатке на Эльбрус. ОтъездПодъем на канатке на Эльбрус. ОтъездПодъем на канатке на Эльбрус. ОтъездПодъем на канатке на Эльбрус. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура за номер для заездов с 07.12.2023-04.04.2024:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт6480064200432009540092250Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт70200702004930010080094050Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекскомфорт73200732005100010353098740Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт70200702004500010080094050Шв. стол
полулюкс72600726005280010440097650Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплексстандарт10500010500076200137700130950Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Кадгарон Отель 3

4 ночи

Отель "Кадгарон" находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3Кадгарон Отель 3

Владикавказ 3

4 ночи

Отель "Владикавказ" расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

В оздоровительном центре отеля «Владикавказ» есть хаммам и сауна.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

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Планета Люкс 3

4 ночи

Отель "Планета Люкс" расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

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Отель DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек. Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4

Туркомплекс на поляне Азау/Чегет

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау/Чегет
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 600 руб
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (1950 руб. взрослый, 1600 руб. ребенок до 16 лет, 700 руб. детское меню до 8 лет)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Как питаться тем, у кого диета?

В обедах пикниках блюда готовятся для всех, меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость доп. экскурсий:

  • билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.;
  • билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1600 руб.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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К
17 янв 2024
Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок. Всё чётко. Комфортные микроавтобусы. Великолепные гиды: все ребята молодые, начитанные, грамотные. Экскурсии очень глубокие,с
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погружением в историю, этнос, культуру региона. Особое спасибо Зарине и Симзар! Видно, что гиды очень любят свой край! Понравились все экскурсии по Северной Осетии и на Эльбрус. Брали Аланский вечер-очень интересно. И, конечно, вкусно. Влюбились в Кавказ!!! Особенно в Северную Осетию. Рекомендуем путешествовать по Кавказу с турфирмой Большая Страна. Вернёмся обязательно!!

Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок.
Н
23 мар 2023
Поездка очень понравилась, спасибо)
Д
8 мар 2023
Отличные гиды, насыщенная программа.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

На автобусеМожно с детьмиИнгушетияВыездныеВсе туры6-дневные турыЗимние

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