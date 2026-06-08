Описание тура
Добро пожаловать в одну из самых колоритных и гостеприимных республик, сердце Северного Кавказа, Северную Осетию-Аланию!
!Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!
!В туре, в котором выпадает Новогодняя ночь, празднование будет в ресторане Хохаг, включено в стоимость тура!
!Проживаем в комфортабельном апартотеле Атмосфера либо равном ему отеле!
!Путешествуем на комфортабельных джипах, минивэнах и микроавтобусах!
Путешествуем небольшой группой (до 16 человек). Можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.
В этом насыщенном туре вы увидите лучшие уголки природы - Кармадонское ущелье, сказочный Цей, ледники, каньоны и горные реки. Также увидите башни и некрополь Даргавс, узнаете историю этих мест и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней. И на протяжении всего путешествия по Осетии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Обычно наши путешественники влюбляются в Осетию с первого взгляда. Мы уверены, у вас будет также. В целом это спокойный, ознакомительный тур выходного дня.
Тур по системе все включено, встречаем вас в аэропорту и после тура также сами вас провожаем. Мы путешествуем небольшой компанией (до 16 человек) - это идеальное количество человек в группе.
Все перемещения по программе на комфортных, подготовленных для горных дорог автомобилях.
Проживание в комфортном и современном отеле Владикавказа.
Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.
Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Осетии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)
Также у нас 5ти дневный тур, более расширенный и с двумя ночами в горах в самом живописном месте Осетии: ссылка
И 7ми дневный тур Осетия + Эльбрус + Грозный: ссылка
Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.
Программа тура по дням
Сердце Владикавказа. Приветственный ужин
В первый день группа встречается и знакомится. Мы встретим вас в аэропорту в любое время. Но советуем прилететь не позже 14:30, Жд-вокзал - не позднее 15:00. Заселение в гостиницу, пол часика отдыха. Если вы прилетаете раньше 14:30, вам не нужно будет ждать прилета всех остальных участников тура, всех встречаем и доставляем в отель по мере прилёта. Если подходящий вам рейс прилетает позже 14:30, у вас не будет времени пообедать перед экскурсией, мы вас напрямую отвезем на экскурсию. Поэтому в таком случае заранее возьмите с собой перекус.
Нас ждёт познавательная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам с уникальными балконами. Мы познакомим вас с сердцем города - историческим Проспектом Мира, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и старую лютеранскую кирху. Погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. По возможности покатаемся на трамвае, который был запущен во Владикавказе одним из первых в стране.
После экскурсии мы отправимся на приветственный национальный ужин с мастер классом по приготовлению осетинских пирогов. Вы попробуете вкуснейшие блюда кавказской кухни - горячие осетинские пироги, сыр, мясо. Оцените уникальное осетинское пиво и араку.
Приветственный национальный ужин входит в стоимость тура.
После ужина мы отвезём вас в отель, где вы отдохнёте к следующему дню. Он у нас пройдёт в горах.
К сказочным панорамам Цея
После завтрака в отеле, выезжаем на экскурсию в 9:30. Наш маршрут начинается в Алагирском и Цейском ущельях, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи - покровителя всех путников и воинов, защитника добрых честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале, как это красиво и мощно!
Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект Рог изобилия и статуя Афсати - покровителя всего животного мира.
Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к Сказскому леднику. Тут можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и услышите легенду о трёх слезах Бога.
Далее нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского Гэс - самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор.
Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках Бирагзанг. Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё кожа становится очень мягкой и гладкой, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней.
После этого мы вернёмся в отель Владикавказа, где вы сможете разобрать кучу красивых фотографий, отдохнёте и подготовитесь к ещё одному насыщенному дню в горах.
Возвращение во Владикавказ к 19ти часам.
Золотое кольцо Осетии
После завтрака мы вас забираем и опять едем в горы! Выезд в 9:30. Начнём мы наш день с Куртатинского ущелья. Первая локация - Кадаргаванский каньон, это самая узкая теснина ущелья, где на глубине 30 метров ревет и беснуется река Фиагдон. Далее у нас наскальная крепость Дзивгис - самое мощное фортификационное сооружение Северного Кавказа, башенные комплексы, смотровые, арт - объект осетинской буквы. Посетим самый высокогорный монастырь России. Аланский монастырь возвышается на 2000 метров над уровнем моря. Затем покатаемся на небесных качелях с видом на всю долину. С июня по сентябрь мы обязательно заедем в долину Мидаграбинских водопадов до красивейшего озера, где сделаем классные фото. После вкусного обеда отправимся изучать загадочный Город мертвых в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений - самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения. Также мы посетим Кармадонское ущелье - одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Далее едем в аэропорт и на жд-вокзал (Прибудем в 17:00). Пришло время прощаться. Вылет не ранее 18:00, выезд не ранее 17:30. (Если бронируете тур с пятницы по воскресенье, часто в вскр крайний вылет есть только на 16:10. Можете брать его, мы подстроимся и выедем на экскурсию пораньше). Для гостей, которые остаются на подольше и не улетают/уезжают в этот день, мы можем организовать дополнительные экскурсии: в Горную Дигорию (Национальный парк Алания), на Эльбрус и в Грозный (Чеченская республика), а также в Южную Осетию. Также есть 5ти дневный тур, более расширенный, с двумя ночами в горах в самом живописном месте Осетии: ссылка И 7ми дневный тур Осетия + Эльбрус + Грозный: ссылка
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортном современном апартотеле Атмосфера во Владикавказе либо равном ему отеле (Одноместное проживание не включено, это будет стоить 6000 рублей. Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если вдруг так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.)
- Путешествия по горам на комфортабельных джипах и минивэнах
- Трансфер из/в аэропорт Владикавказ
- Наше полное сопровождение
- Работа сертифицированного гида
- Завтраки
- Обеды либо пикники в горах
- Национальное застолье
- Классные фотографии и видео на память
- Транспорт - Все перемещения по программе на комфортабельном транспорте (джипы и минивэны)
- Мастер класс по приготовлению осетинских пирогов
- Если планируете прилететь в Осетию раньше начала тура, либо же задержаться после тура, посоветуем классные однодневные экскурсии, не пересекающиеся с нашим туром (Горная Дигория, Эльбрус, Чечня), а также в выборе отелей
- Рекомендации в выборе кафе/ресторанов
- Любовь и забота гида
- Самая лучшая компания
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города во Владикавказ
- Входные билеты (1650 руб за все дни): горячие источники 500руб/чел город мертвых 150р/ч, канатная дорога 1000р/ч
- Ужины, не заявленные в программе
- Одноместное проживание - 6000 рублей. (Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если вдруг так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.)
- Траты на сувениры
- Дополнительные развлечения: полет на параплане - 7000 руб. с чел
О чём нужно знать до поездки
Это комфортный авторский тур по Осетии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Все передвижения на комфортном и подготовленном для горных дорог транспорте. !Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!
!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках, минивэнах и микроавтобусах!
!Проживаем в комфортабельном современном апартотеле Атмосфера либо равном ему отеле!
По объективным причинам (рекомендации Мчс, возникновение опасности проезда к определенной локации, угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Вы можете приехать в тур как с ручной кладью, так и с чемоданом. На протяжении всего тура вам будет достаточно небольшого рюкзака (не берите чемоданы больших размеров, они вам ни к чему на экскурсии). Прилететь желательно с чемоданом среднего размера.
На протяжении всего тура и на всех локациях мы вас будем полностью сопровождать
В тур можно приехать одному или одной, очень часто наши гости приезжают по одному. Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.
Завтраки очень вкусные и сытные, при отеле. Обеды полноценные. Ужин не входит в тур, кто-то хочет вечером поужинать вкусной бараниной, кто-то речной форелью, а кто-то и вовсе после очень сытных обедов не хочет ужинать. Мы вам дадим рекомендации по самым вкусным заведениям Владикавказа.
Тур не требует специальной подготовки и подойдет любому активному человеку. От вас потребуется подняться до Мидаграбинских водопадов (около 40 минут), здесь не предполагается особых навыков скалолазания и бега по пересеченной местности.
Если вы молоды душой, открыты новым знакомствам и этому миру, готовы весело проводить время в сопровождении таких же единомышленников, а так же знакомиться с самыми топовыми локациями нашей удивительной земли, погружаться в традиции и культуру народа Северной Осетии, то этот тур точно для вас.
К сожалению, для людей с ограниченными физическими возможностями данный тур вряд ли подойдет.
Девушки могут взять с собой красивые платья для фото в горах.
Список всего, что рекомендуем вам взять с собой в путешествие, вы можете посмотреть в следующем разделе Пожелания к гостю. За 3-4 дня до старта путешествия, в вотсапе и телеграмме создается общий чат, куда эту информацию также отправим.
Также есть 5ти дневный тур, более расширенный, с двумя ночами в горах в самом живописном месте Осетии: ссылка И 7ми дневный тур Осетия + Эльбрус + Грозный: ссылка
Пожелания к путешественнику
Возьмите с собой в горы что нибудь теплое вне зависимости от времени года, куртки или толстовки по сезону (по вечерам в горах прохладно).
Не забудьте взять купальные принадлежности на горячие источники (купальник, полотенце и тапочки). Лишними не будут солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Мы рекомендуем в горы одевать удобную обувь (кроссовки), желательно закрытые и не сеточные. Треккинговая обувь в этом туре не обязательна. И воздержаться от коротких шорт, во-первых для личного удобства на туристических тропах, во-вторых предусмотрены остановки у святилищ и храмов, в которые заходить в шортах не разрешено.
На всякий случай возьмите также дождевики.