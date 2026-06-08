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Описание тура

Добро пожаловать в одну из самых колоритных и гостеприимных республик, сердце Северного Кавказа, Северную Осетию-Аланию!

!Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!

!В туре, в котором выпадает Новогодняя ночь, празднование будет в ресторане Хохаг, включено в стоимость тура!

!Проживаем в комфортабельном апартотеле Атмосфера либо равном ему отеле!

!Путешествуем на комфортабельных джипах, минивэнах и микроавтобусах!

Путешествуем небольшой группой (до 16 человек). Можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.

В этом насыщенном туре вы увидите лучшие уголки природы - Кармадонское ущелье, сказочный Цей, ледники, каньоны и горные реки. Также увидите башни и некрополь Даргавс, узнаете историю этих мест и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней. И на протяжении всего путешествия по Осетии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Обычно наши путешественники влюбляются в Осетию с первого взгляда. Мы уверены, у вас будет также. В целом это спокойный, ознакомительный тур выходного дня.

Тур по системе все включено, встречаем вас в аэропорту и после тура также сами вас провожаем. Мы путешествуем небольшой компанией (до 16 человек) - это идеальное количество человек в группе.

Все перемещения по программе на комфортных, подготовленных для горных дорог автомобилях.

Проживание в комфортном и современном отеле Владикавказа.

Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.

Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Осетии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)

Также у нас 5ти дневный тур, более расширенный и с двумя ночами в горах в самом живописном месте Осетии: ссылка

И 7ми дневный тур Осетия + Эльбрус + Грозный: ссылка

Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.