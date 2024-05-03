Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
И мы подготовили для вас самые милые места в горах, которые заряжают вдохновением: будем фотографироваться и загадывать желания на высокогорных лавочках, качаться на качелях, любуясь фантастическими видами, кататься на джипах по ущельям и наслаждаться осетинскими пирогами. В мини-группе есть возможность учесть пожелания каждого.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 900 ₽
Описание
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.
Проживание. Будем жить в трехзвездочных гостиницах в центре Владикавказа — «Империал», «Владикавказ», «Олимп Плаза» или «Планета Люкс». Для гостей работает бесплатный Wi-Fi, в номерах есть все необходимые косметические и бытовые принадлежности. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату.
Питание. Будем завтракать в гостинице, а обедать в кафе по пути. В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе. Обязательно попробуем осетинские пироги и местную кухню.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство с Владикавказом
Национальный обед. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню на велком-обеде.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. Вечером заселимся в отель в центре города — «Империал», «Владикавказ», «Планета Люкс» или «Олимп Плаза» — это уютные трехзвездочные гостиницы в центре города. У нас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер», расслабиться в термальных источниках или заглянуть на осетинскую пивоварню.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.
Горячие вулаканические источники Бирагзанг. Если хотите расслабиться, можно поехать на Бирагзанг. Термальный родник здесь бьет с глубины более 2 тысячи метров, а температура воды не опускается ниже 40 градусов. Поездка на источник обойдется 2500 руб. за человека.
Горные качели над обрывом, город мертвых и коварный Кармадон
Качели в горах. После завтрака в отеле отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим на Кахтисарский перевал. Готовьтесь к ярким эмоциям от извилистой дороги над пропастью и крутых склонов! Проедем по живописной Военно-грузинской дороге, преодолеем Суаргомский перевал и покачаемся на качелях на смотровой площадке.
Купель с горной водой. Следующая остановка — храм Святой Троицы в Горной Санибе. Особо закаленные могут окунуться в купель чистейшей горной реки. При желании можно заехать в сельский зоопарк.
Даргавс и Кармадон. Пообедаем в красивом месте, а потом посетим «Город мёртвых» — даргавский некрополь, знакомый многим по фотографиям Осетии. Здесь сохранилось около ста традиционных склепов, в которых можно увидеть остатки одежды и предметы быта. Затем спустимся в печально известное Кармадонское ущелье, до сих пор хранящее следы схода ледника Колка.
Вечером вернемся в гостиницу и отдохнем после такого насыщенного дня.
Куртатинское ущелье, «лавочка счастья» и шашлыки
Центр горной Осетии. После завтрака и выселения из отеля снова отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Лавочка у обрыва. Посетим самую высокогорную обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Непременно посидим на «лавочке счастья» у обрыва и полюбуемся завораживающей панорамой перевала, пофотографируем виды со смотровой площадки. После спустимся по Архонскому перевалу и проедем Унальскую котловину «Солнечные долины».
Пикник и памятник Уастырджи. На одной из живописных полян устроим пикник с шашлыками и снова двинемся в путь. Вы увидите старинную Урсдонскую крепость «Уаллагкау», бывшую резиденцию царя осетин Ос-Багатара. Нависшая над посёлком Урсдон, с дороги она едва различима, однако многие сооружения сохранились: остатки крепости, отдельные боевые и жилые башни, святилища. Обязательно остановимся возле монумента Уастырджи — впечатляющего конного памятника в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы.
После этого поедем в аэропорт — выбирайте рейсы после 19 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 завтрака, 3 обеда
- Транспортное сопровождение на маршруте (джипы)
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в 2-местных улучшенных номерах отеля "Владикавказ" или стандартных номерах отелей "Олимп Плаза", "Планета Люкс", "Империал"
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины
- Входные билеты в объекты посещения - около 500 руб
- Проживание в одноместном номере - цена по запросу
- Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
- Дополнительная программа во Владикавказе: поездка на источник Бирагзанг - 2500 руб. /чел., Аланский вечер - 2200 руб., поездка на пивоварню с дегустацией - 2200 руб