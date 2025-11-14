В первый день тура на обзорной экскурсии старинные здания и купеческие дома Владикавказа расскажут
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Заселение в отели до 14:00.
15:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
Экскурсионная программа начинается в 15:00 от ресторана «Премьер» по адресу: г. Владикавказ ул. Пашковского №1.
Добираться до места начала экскурсии самостоятельно.
В программе: Осетинская церковь, аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов, исторический центр Владикавказа.
19:00Окончание экскурсии и возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Маршрут №1: «Три ущелья + Мидаграбинские водопады»
Выезд от гостиницы в 09:00.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Цмити;
- башня Курта и Тага;
- Какадурский перевал;
- арт-объект осетинская буква «А»;
- Гизельдонское ущелье;
- Мидаграбинский водопад;
- Зеркальное озеро и арт-объект «Акинак»;
- Даргавский некрополь;
- с. Кармадон – Геналдонское ущелье;
- мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Маршрут №2: «Горная Дигория + Кионский массив»
Выезд от гостиницы в 09:00.
В программе:
- Ирафский район;
- каньон Ахсинта – Чертов мост;
- бронзовый всадник;
- Ханаз – замок Фрегат;
- адалески НаНа;
- Уаллагком – высокогорное ущелье;
- с. Мацута – арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- арт-объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых;
- с. Фаснал – смотровая площадка à с. Галиат – средневековый горный фортификационный башенный комплекс;
- переезд вдоль Кионского массива – гора УрсХох;
- смотровые площадки (лавочка);
- арт-объект «Танец с кинжалами»;
- с. Садон;
- выезд в Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи».
Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Маршрут №3: "Унальская котловина"+ треккинг к "Урсдонской наскальной крепости"
Выезд от гостиницы в 09:00.
В программе:
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
- Нузальская часовня;
- с. Верхний Унал;
- переезд в Унальскую котловину;
- с. Цамад – останки семиярусной башни Черчесовых;
- с. Дагом – Дагомский Мадзинад и скала «Куыдзы паран»;
- некрополь с. Дагом;
- с. Донисар – высокогорная башня Хестановых;
- с. Урсдон – Урсдолнская Наскальная крепость;
- пеший маршрут/подъем к наскальной крепости (по желанию);
- с. Зинцар.
Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Маршрут: №4 «Алагирское - Мамисонское ущелья»
Выезд от гостиницы в 09:00.
В программе:
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
- Нузальская часовня;
- с. Бурон – арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
- с. Верхний Зарамаг – Зарамагское водохранилище;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- с. Тиб – башня Боциевых;
- целебные источники;
- с. Лисри – город Красноречивых камней;
- с. Згил – нарзановый источник;
- курорт «Мамисон»: канатная дорога (подъем на высоту 3000 м. н.у. м. оплата самостоятельная);
- смотровая площадка курорта «Мамисон»;
- прогулка по территории горнолыжного курорта «Мамисон».
Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Маршрут: №5 «Алагирское/Цейское ущелья»
Выезд от гостиницы в 09:00.
В программе:
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
- Нузальская часовня;
- с. Бурон – арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
- с. Верхний Зарамаг – Зарамагское водохранилище;
- переезд в Цейское ущелье (остановка на смотровой площадке);
- горнолыжный курорт «Цей»: подъем на канатной дороге к Сказскому леднику (оплата канатной дороги самостоятельная, по желанию);
- пешая часть/экотропа к древним святилищам Северной Осетии.
Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Маршрут: №6 "Горная Дигория + водопад"Три сестры "
Выезд от гостиницы в 09:00.
В программе:
- Ирафский район;
- каньон Ахсинта – Чертов мост;
- Бронзовый всадник;
- Ханаз – замок Фрегат;
- Задалески НаНа;
- Уаллагком – высокогорное ущелье;
- с. Мацута – арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- с. Стур Дигора – средневековые сырты;
- с. Куссу;
- пешая тропа к водопадам «Три Сестры» и/или к водопаду «Галдоридон» на выбор по желанию.
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Маршрут: №7 «Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад»
Выезд от гостиницы в 09:00.
В программе:
- Даьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье (Горная Ингушетия);
- башня Цуровых;
- с. Экрзи – башенный комплекс;
- пешая экотропа на «Ляжгинский водопад»;
- смотровая площадка на перевале Цей-Лоам;
- с. Экикал – средневековой фортификационный башенный комплекс;
- Ассинское ущелье/Таргим;
- переезд в экозону;
- храм Тхаба-Ерды;
- башенный комплекс «Вовнушки».
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Стандарт
|48 055
|48 055
|47 200
|50 500
|50 500
|Шведский стол/Меню
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|42 320
|42 960
|39 880
|44 150
|44 150
|Шведский стол/Меню
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|42 690
|42 690
|41 470
|44 520
|44 760
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|Стандарт
|40 490
|40 490
|39 395
|41 710
|41 590
|Меню
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными водителями-экспедиторами на внедорожниках
- Питание: завтраки в отелях по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Оплата билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию: купание в термальном источнике, по желанию, оплата на месте самостоятельнаяподъем на канатной дороге к Сказскому ледникуподъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
- Купание в термальном источнике, по желанию, оплата на месте самостоятельная
- Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику
- Подъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
- Питание: ужины, питание на маршруте (обеды), по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.
Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).
В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
На чем мы будем передвигаться?
Программа осуществляется на специализированных внедорожниках с усиленной трансмиссией.
Водители – экспедиторы, гиды экскурсоводы.
В одной машине может находится не более 3-4 чел.
Транспортные средства снабжены необходимым снаряжением, аптечкой, туристическим набором для приготовления чая/кофе, средства защиты от насекомых, дождевики, вода.