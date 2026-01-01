Описание тура
Уверенна, что глаза разбегаются от количества туров в эти две прекрасные республики!
Хочу Вам помочь)
В моём туре, безусловно, Вас ждут ущелья с космическими видами, где горы не просто декорации, а живые свидетели тысячелетней истории, где старинные башни соседствуют с современными городами.
Но я хочу предложить почувствовать Осетию и Ингушетию через танец, вкус пирогов и национальную кухню! Для этого мы посетим Аланский вечер, примем участие в мастер- классе в сыроварне, где приготовим домашний сыр и испечём осетинские пироги. А также, поедем в Мамисонское ущелье, в новый горнолыжный комплекс Мамисон и покатаемся на канатках!
Это не просто путешествие. Это — погружение в мир, где всё по-настоящему. Горы. Люди. Вкус. История. Традиции. Здесь не нужны фильтры — только открытые глаза и сердце.
Поехали? Всё включено. Кроме эмоций — они всегда зашкаливают!
Программа тура по дням
Встреча, Аланский вечер
Групповой трансфер с 12:00ч-13:00ч аэропорт г. Беслан Владикавказ.
14:00 Обед.
Заселение в отеле Планета Люкс в г. Владикавказ.
Аланский вечер. Погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями. Вы попробуете осетинские блюда и почувствуете настоящую атмосферу гостеприимства.
При отмене мероприятия Аланский вечер для туристов будет организован ужин.
Кармадонское ущелье, Владикавказ
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию по самым значимым и памятным местам Осетии:
Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой. (Вход по желанию за доплату 150 руб.)
Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов.
Обед.
Пешая экскурсия по городу Владикавказ.
Возвращение в отель.
Ужин.
Алагирское ущелье
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию.
Алагирское ущелье Цей (Алагирское ущелье Цей аул Нар).
Ныхас Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Обед
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату, 300 руб/чел), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Высокогорный аул Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: Весь мир мой храм. Любовь моя святыня. Вселенная отечество моё.
Зарамагская Гэс — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Купание в Термальных источниках Терма-Ганах (за доплату).
Возвращение в отель.
Ужин.
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.
Обед.
После нас ждет отдых на территории современного горного курорта Армхи. У вас будет свободное время, чтобы восстановить силы и выбрать приключение по душе.
Вы сможете:
Искупаться в открытом бассейне с панорамным видом на горы (доступно в летнее время).
Подняться на канатной дороге за лучшими снимками ущелья.
Совершить увлекательную конную прогулку.
Прокатиться с ветерком на квадроциклах.
Покататься на лыжах или тюбингах (доступно в зимнее время).
Просто отдохнуть за чашкой кофе в одном из уютных кафе.
(Обратите внимание: все активности на курорте оплачиваются дополнительно по желанию).
16:00 Возвращение в отель.
Ужин.
Магас
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию в столицу республики Ингушетии г. Магас:
Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
13:00 Обед.
14:00 Выезд в аэропорт Владикавказ Групповой трансфер в аэропорт Владикавказ (рекомендуемый рейс после 16:00).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (полный пансион)
- Аланский вечер
- Мастер-классы
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии по маршруту с гидом
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Канатная дорога в Алагирском ущелье
- Вход для купания в термальные источники
- Доп. расходы
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Активности на курорте Армхи
О чём нужно знать до поездки
Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.
Примерная температура в горах Кавказа:
Лето (+25 - +35);
Осень/Весна (+18 - +25);
Зима (+10 - -2).
Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
В нашем автопарке имеются следующие машины:
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);
Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;
Toyota corolla (5 мест).
Ждем тебя, наш гость!
Пожелания к путешественнику
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).
Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 63500 рублей.
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.