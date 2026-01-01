Осетия - Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы

Это не просто путешествие. Это - погружение в мир, где всё по-настоящему
Описание тура

Уверенна, что глаза разбегаются от количества туров в эти две прекрасные республики!

Хочу Вам помочь)

В моём туре, безусловно, Вас ждут ущелья с космическими видами, где горы не просто декорации, а живые свидетели тысячелетней истории, где старинные башни соседствуют с современными городами.

Но я хочу предложить почувствовать Осетию и Ингушетию через танец, вкус пирогов и национальную кухню! Для этого мы посетим Аланский вечер, примем участие в мастер- классе в сыроварне, где приготовим домашний сыр и испечём осетинские пироги. А также, поедем в Мамисонское ущелье, в новый горнолыжный комплекс Мамисон и покатаемся на канатках!

Это не просто путешествие. Это — погружение в мир, где всё по-настоящему. Горы. Люди. Вкус. История. Традиции. Здесь не нужны фильтры — только открытые глаза и сердце.

Поехали? Всё включено. Кроме эмоций — они всегда зашкаливают!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Аланский вечер

  • Групповой трансфер с 12:00ч-13:00ч аэропорт г. Беслан Владикавказ.

  • 14:00 Обед.

  • Заселение в отеле Планета Люкс в г. Владикавказ.

  • Аланский вечер. Погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями. Вы попробуете осетинские блюда и почувствуете настоящую атмосферу гостеприимства.

  • При отмене мероприятия Аланский вечер для туристов будет организован ужин.

2 день

Кармадонское ущелье, Владикавказ

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд на экскурсию по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой. (Вход по желанию за доплату 150 руб.)

  • Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

  • Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов.

  • Обед.

  • Пешая экскурсия по городу Владикавказ.

  • Возвращение в отель.

  • Ужин.

3 день

Алагирское ущелье

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд на экскурсию.

  • Алагирское ущелье Цей (Алагирское ущелье Цей аул Нар).

  • Ныхас Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

  • Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

  • Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

  • Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.

  • Обед

  • На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату, 300 руб/чел), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

  • Высокогорный аул Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: Весь мир мой храм. Любовь моя святыня. Вселенная отечество моё.

  • Зарамагская Гэс — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

  • По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

  • Купание в Термальных источниках Терма-Ганах (за доплату).

  • Возвращение в отель.

  • Ужин.

4 день

Горная Ингушетия

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

  • Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.

  • Обед.

  • После нас ждет отдых на территории современного горного курорта Армхи. У вас будет свободное время, чтобы восстановить силы и выбрать приключение по душе.

Вы сможете:

Искупаться в открытом бассейне с панорамным видом на горы (доступно в летнее время).

Подняться на канатной дороге за лучшими снимками ущелья.

Совершить увлекательную конную прогулку.

Прокатиться с ветерком на квадроциклах.

Покататься на лыжах или тюбингах (доступно в зимнее время).

Просто отдохнуть за чашкой кофе в одном из уютных кафе.

(Обратите внимание: все активности на курорте оплачиваются дополнительно по желанию).

  • 16:00 Возвращение в отель.

  • Ужин.

5 день

Магас

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд на экскурсию в столицу республики Ингушетии г. Магас:

  • Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

  • Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

  • 13:00 Обед.

  • 14:00 Выезд в аэропорт Владикавказ Групповой трансфер в аэропорт Владикавказ (рекомендуемый рейс после 16:00).

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (полный пансион)
  • Аланский вечер
  • Мастер-классы
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Экскурсионный трансфер
  • Экскурсии по маршруту с гидом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Канатная дорога в Алагирском ущелье
  • Вход для купания в термальные источники
  • Доп. расходы
  • Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
  • Активности на курорте Армхи
О чём нужно знать до поездки

Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.

Примерная температура в горах Кавказа:

Лето (+25 - +35);

Осень/Весна (+18 - +25);

Зима (+10 - -2).

Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

В нашем автопарке имеются следующие машины:

Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);

Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;

Toyota corolla (5 мест).

Ждем тебя, наш гость!

Пожелания к путешественнику

Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.

В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).

Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.

Стоимость тура при одноместном размещении составит 63500 рублей.

На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зара
Зара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Зара, уже 17 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города. Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!) И я
стала создавать свои авторские туры по моему любимому Кавказу. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик и стран, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути. Мои туры наполнены не только красотой Кавказских гор, вкусной экологичной, национальной кухней, но и разными смыслами, что считаю своим достоянием как автора! Я приглашаю художников для экскурсий и плэнеров, где они могут продолжать творчество, йогов - новичков и заядлых профи. Ретриты в местах силы имеют огромный отклик в сердцах моих туристов. Гастрономические и экскурсионные туры заряжают моих гостей энергией и знаниями о своей стране, о кавказских народах, ломая навязанные стереотипы. Мои группы небольшие 5-7 человек. Мы проходим наши маршруты дружной, увлечённой семьёй, а расставаясь остаёмся всегда на связи! Когда счастлив мой гость, счастлива и я! В моих турах включено проживание, питание, трансферы, экскурсии, мастер классы по национальной кухне, фотосессии, много подарочков и сюрпризов! Хочу предупредить! Для туристов из других стран нужно за месяц готовить разрешение на въезд, т к у нас пограничная зона с Грузией. Но это решаемо! Кавказское гостеприимство, заботливое отношение к гостям, нереальной красоты локации и пейзажи, уникальная история- никого из моих гостей не оставила равнодушным. Поэтому я говорю и Вам: приезжайте и почувствуйте всё это сами!

