Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
«Аланский вечер — погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями»
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
44 700 ₽ за человека
-
7%
Осенняя Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
«Аланский вечер — погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
44 700 ₽
48 000 ₽ за человека
Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
Отдохнуть в горах Осетии, объехать Грузию и Армению и спеть любимые хиты вместе со звездой
Начало: Владикавказ, утро, точное время - по договорённост...
«Завершим отпуск просто блестяще: сходим на концерт Земфиры (признана Минюстом иностранным агентом на территории РФ), послушаем свежие треки и вместе с ней споём любимые хиты»
29 июн в 10:00
78 000 ₽ за человека
-
10%
В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
Погрузиться в культуру в живописном крае, отведать блюд на природе под музыку и отдохнуть на пляже
Начало: Владикавказ, 10:00 (возможен вариант встречи в Маг...
«Включены сытные завтраки, 6 ужинов с местными блюдами (в том числе шашлык на природе, ужин-пикник на закате в горах, колоритный ужин с музыкальным сопровождением) и 1 обед на форелевом хозяйстве»
19 июн в 10:00
17 июл в 10:00
134 100 ₽
149 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина15 апреля 2025Организатор был всегда на связи, помогал решить любые возникающие вопросы.
- ММихаил18 марта 2025Отлично прошло, все понравилось.
- ГГудков27 февраля 2025Организатор красавчик! Очень интересно. Масса впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музыкальные»
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