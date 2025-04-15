Музыкальные – туры во Владикавказе

Найдено 4 тура в категории «Музыкальные» во Владикавказе, цены от 44 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
«Аланский вечер — погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями»
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
44 700 ₽ за человека
Осенняя Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
На автобусе
5 дней
-
7%
3 отзыва
Осенняя Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
«Аланский вечер — погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
44 700 ₽48 000 ₽ за человека
Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
На машине
8 дней
Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
Отдохнуть в горах Осетии, объехать Грузию и Армению и спеть любимые хиты вместе со звездой
Начало: Владикавказ, утро, точное время - по договорённост...
«Завершим отпуск просто блестяще: сходим на концерт Земфиры (признана Минюстом иностранным агентом на территории РФ), послушаем свежие треки и вместе с ней споём любимые хиты»
29 июн в 10:00
78 000 ₽ за человека
В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
На машине
Конные прогулки
11 дней
-
10%
В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
Погрузиться в культуру в живописном крае, отведать блюд на природе под музыку и отдохнуть на пляже
Начало: Владикавказ, 10:00 (возможен вариант встречи в Маг...
«Включены сытные завтраки, 6 ужинов с местными блюдами (в том числе шашлык на природе, ужин-пикник на закате в горах, колоритный ужин с музыкальным сопровождением) и 1 обед на форелевом хозяйстве»
19 июн в 10:00
17 июл в 10:00
134 100 ₽149 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музыкальные»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
  2. Осенняя Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы
  3. Из Владикавказа по Кавказу: тур с концертом Земфиры* в Ереване
  4. В горы Сванетии и к морю из Владикавказа: активный тур с конной прогулкой, хайкингом и дегустациями
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Сказский ледник
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Город мертвых
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в мае 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Музыкальные" можно забронировать 4 тура от 44 700 до 134 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год по теме «Музыкальные», 6 ⭐ отзывов, цены от 44700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль