Хотите насладиться горным воздухом и необыкновенными пейзажами?

Нас ждут живописная Северная Осетия и средневековая Ингушетия:

живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии;

Мидаграбинские водопады и водопады Горной Дигории ;

национальный парк Алания;

башенный комплекс Ингушетии - Эгикал ;

подъем к Сказскому леднику ;

аул-призрак Лисри и город мертвых Даргавс ;

Владикавказ 19 века ;

Кармадонское ущелье и памятник съемочной группе Сергея Бодрова ;

Дзивгисская крепость и Аланский мужской монастырь;

а еще мы:

побываем в гостях в родовом доме осетинской семьи;

научимся готовить традиционное блюдо осетин - осетинские пироги;

искупаемся в горячих источниках и обретем Счастье на одноименной лавочке высоко в горах;

ну и конечно проведем вечера в дружной компании за бокалом вина или осетинского пива:)

Есть также варианты тура: с дополнительным днем в Грозном и/или без последних двух дней в Горной Дигории.

Почему туристы выбирают именно нас? Лучше всего за меня на этот вопрос ответят наши гости в своих отзывах.