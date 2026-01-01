Путешествие в горы: Осетия и Ингушетия

Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
Описание тура

Хотите насладиться горным воздухом и необыкновенными пейзажами?

Нас ждут живописная Северная Осетия и средневековая Ингушетия:

  • живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии;

  • Мидаграбинские водопады и водопады Горной Дигории;

  • национальный парк Алания;

  • башенный комплекс Ингушетии - Эгикал;

  • подъем к Сказскому леднику;

  • аул-призрак Лисри и город мертвых Даргавс;

  • Владикавказ 19 века;

  • Кармадонское ущелье и памятник съемочной группе Сергея Бодрова;

  • Дзивгисская крепость и Аланский мужской монастырь;

а еще мы:

  • побываем в гостях в родовом доме осетинской семьи;

  • научимся готовить традиционное блюдо осетин - осетинские пироги;

  • искупаемся в горячих источниках и обретем Счастье на одноименной лавочке высоко в горах;

  • ну и конечно проведем вечера в дружной компании за бокалом вина или осетинского пива:)

Есть также варианты тура: с дополнительным днем в Грозном и/или без последних двух дней в Горной Дигории.

Почему туристы выбирают именно нас? Лучше всего за меня на этот вопрос ответят наши гости в своих отзывах.

  1. Желанный гость. Вы просто наши туристы, Вы - наши гости! А к гостям на Кавказе мы всегда относимся с особым уважением и почетом! Что это значит? Мы постараемся исполнить все Ваши пожелания в этом путешествии!

  2. Сервис. Комфортные гостиницы и машины, вкусная и разнообразная еда, всегда питьевая вода в свободном доступе (а это очень важно, особенно в жаркую погоду), фрукты и сладости, кофе в турке на остановках и еще много разных мелочей, из которых и складывается это важное для нас слово - сервис!

  3. Дружелюбная атмосфера. Мы превращаем незнакомых людей в друзей. Юмор, песни, вечерние застолья и даже танцы будут сопровождать нас всю поездку. Скучно не будет!

  4. Путешествие под ключ. Мы всё продумываем до мелочей. Чтобы максимально уменьшить количество дороги и увеличить время на локациях, избегать толп туристов, найти лучшие места для фотосессий. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать.

  5. Малые группы. Мы ездим малыми группами максимум до 16 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!

Программа тура по дням

1 день

Цейское ущелье - Сказский ледник - аул-призрак Лисри

  • Встречаемся в г. Владикавказ в 09:00 и выезжаем на маршрут.

  • По красивейшему Алагирскому ущелью поедем в самое сказочное место в Осетии.

  • За одним из поворотов увидим главный памятник республики - святому-покровителю Уастырджи, поражающий размерами и мощью. Именно здесь мы узнаем, как происходит застолье у осетин и за что поднимаются первые три тоста, а также почему женщинам-гидам рядом с этим памятником приходится непросто:).

  • Цей. Край величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов. На канатной дороге, построенной над бурной горной рекой Цейдон, мы поднимемся на высоту 2500 м.

  • Наверху нас будут встречать тонны льда и снега - Сказский ледник.

  • После обеда будем любоваться грандиозной панорамой Зарамагского водохранилища.

  • И вот уже перед нами аул-призрак Лисри. Над безлюдными улочками аула высоко в небе парят орлы Тишину нарушает лишь пение птиц

  • На обратном пути искупаемся в горячих источниках Бирагзанг.

  • Обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ. Завтрак в этот день в стоимость тура не входит.

2 день

Лавочка счастья - Владикавказ

  • Счастье не за горами, оно в горах! - гласит надпись на лавочке на Архонском перевале на высоте свыше 2200 метров. К этому счастью и лежит наш путь. Большинство гостей, кто ее видел, после путешествия именно фотографии с этой лавочки выставляют у себя в соц сетях:) Заинтриговала? Тогда едем! Главное чтобы погода не подвела.

  • Наш путь будет пролегать по одному из самых живописных ущелий - Куртатинскому, вдоль узкого каньона Кадаргаван.

  • За очередным поворотом дороги перед нами откроется самая неприступная осетинская Дзивгисская крепость. Пробираясь к крепостным стенам, почувствуем себя древними воинами.

  • После обеда нас ждет пешая экскурсия по Владикавказу Xix века мимо старинных гостиниц и домов, бывшей табачной фабрики и типографии, концерна Зингер, дома инженера Бёме и купца Оганова. Познакомимся с местным менталитетом и узнаем городские секреты!

  • Услышим, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.

  • Выясним, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого театрального режиссера Вахтангова

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.

3 день

Башенные комплексы Ингушетии - Цей-Лоамский перевал

  • Сегодня мы едем в край башен и легенд!

  • Ингушетия - самый маленький регион России, но неописуемо красивый. И помимо потрясающей природы Ингушетия известна огромным количеством древних башенных комплексов, которые хранят некоторые свои тайны по сей день.

  • Посетим башенный комплекс Эгикал. Боевые и жилые башни, склепы и святилища. Очень много жилых построек, сохранивших свой первозданный вид. Гуляя по древним улицам этого заброшенного города, волей неволей погружаешься в историю Средневековья.

  • Поднимемся в башенный комплекс Вовнушки — это гордость ингушей. Возведённый в сложном месте, на отвесных скалах, комплекс считается шедевром средневековой башенной архитектуры.

  • Обед устроим высоко в горах у Цей-Лоамского перевала, с которого открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.

4 день

Мидаграбинские водопады - Даргавс - Кармадон

  • Рано утром выезжаем к жемчужине Северной Осетии - в Долину водопадов.

  • По пути заедем к остаткам старой боевой башни Курта и Тага, родового замка для множества осетинских семей.

  • Чтобы попасть к водопадам, мы прогуляемся пешком по Мидаграбинской долине, которая заслуживает отдельного восхищения. Большое количество сочной и яркой растительности, пики гор, касающиеся облаков.

  • Минут через сорок прогулки долина закончится и перед нами вырастет каменная стена Большого Кавказского хребта. Именно с них и спадают вниз горные реки, образуя более десятка Мидаграбинских водопадов. Один из них - большой Зейгалан относится к списку крупнейших водопадов Европы.

  • Вдоволь нагулявшись, выезжаем к не менее впечатляющему месту - городу мертвых. Поселение Даргавс таит в себе много тайн и легенд. Как оно образовалось, для чего нужны колодцы рядом с захоронениями и зачем деревянные лодки в усыпальницах? Попробуем вместе найти ответы на эти вопросы.

  • Проголодались? Гостеприимная хозяйка не только досыта накормит нас, но и научит готовить осетинские пироги! Ох, как же сложно будет отказаться от еще одного кусочка пирога:)

  • Дорога обратно лежит вдоль печально известного Кармадонского ущелья. Двадцать лет назад миллионы тонн ледяной массы пронеслись по ущелью со скоростью около 200 км в час и стерли с лица земли поселок Верхний Кармадон и несколько туристических баз. Пропала без вести и съемочная группа Сергея Бодрова. Ущелье до сих пор хранит следы той страшной трагедии. А сама трагедия подтверждает испокон веков существующие предания о проклятии ущелья.

  • Завтрак в гостинице, обед в гостях у местных жителей. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.

5 день

Горная Дигория. Национальный парк Алания

  • Впереди два дня релакса в самых красивых горах Осетии.

  • После завтрака мы отправляемся в Горную Дигорию — сказочный край Кавказа. Красоту этих гор невозможно описать словами!

  • По пути посетим каньон Ахсинта и Чертов мост… И зайдем в музей-святилище потрясающей женщины Нана Задалески, спасительнице аланского народа.

  • Сегодня мы будем жить в районе национального парка Алания. Горы, ледники, водопады и высокогорные озёра.

  • Здесь каждый найдет отдых себе по душе.

  • Можно отправиться на пешую прогулку по экотропе, проехать по горам на джипе или прокатиться на лошадях.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице / коттедже Горной Дигории. Гостиничной фонд Горной Дигории очень маленький, поэтому при отсутствии свободных мест в гостиницах мы размещаем гостей в коттеджах с общими санузлами на несколько комнат.

6 день

Сказочная Дигория

  • После завтрака отправляемся в Верхнюю Дигорию.

  • Нас ждет дорога с рекордным количеством достопримечательностей и невероятными видами гор.

  • Склеп нарта Сослана, горно-обогатительная фабрика, сторожевая башня Абисаловых, высокогорное село Камунта и село-призрак Галиат.

  • После обеда выезжаем во Владикавказ.

  • Пришло время сказать друг другу До свидания! Но мы не прощаемся! Обязательно встретимся вновь!

  • Завтрак в гостинице / коттедже, обед в местном кафе. Трансфер в аэропорт г. Владикавказ к 18:00.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на всем протяжении маршрута
  • Проживание - 4 ночи в гостинице/апартаментах Владикавказа и 1 ночь в гостинице/коттедже на несколько номеров с общим санузлом в Горной Дигории. 2-х местное размещение (по желанию гостей - 3-х местное размещение)
  • Питание: завтраки и обеды (в первый день тура завтрак не включен)
  • Сопровождение на маршруте работа гидов
  • Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
  • Мастер-класс по национальной кухне
  • Кофе-паузы
Что не входит в цену
  • Авиа и жд билеты
  • Доплата за одноместное размещение (12500 рублей)
  • Ужины
  • Билеты на горячие источники Бирагзанг (500 рублей)
  • Билеты на канатную дорогу в Цейском ущелье (500-700 рублей)
  • Прогулка на лошадях или поездка на джипе в Горной Дигории
О чём нужно знать до поездки

  1. Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

  2. Для иностранных граждан при посещении Ингушетии необходимо оформление пропуска в пограничную зону в пограничном управлении Фсб России по Республике Ингушетии.

  3. Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если Вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.

  4. Мы передвигаемся на минивенах Hyundai Starex или аналогах, в каждой машине 7-8 мест. Максимальная группа - 14 человек, то есть 2 минивена, в каждом минивене свой аттестованный гид.

Пожелания к путешественнику

  • Возраст от 10 до 70 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.

  • Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.

  • Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.

  • Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно надеть кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендую надевать сандали (если они не туристические).

  • Если Вы планируете купаться в горячих источниках, то возьмите с собой купальник/плавки и шлепанцы.

  • Мы посещаем мусульманские регионы, а также святые места для осетин. Поэтому нельзя ни мужчинам, ни женщинам оголять плечи, колени, спину и торс, а также надевать просвечивающую одежду. Кофты и футболки должны быть без глубокого декольте. Необходимо и мужчинам и женщинам избегать сильно облегающих джинс и штанов. Все должно быть в рамках приличия безо всякого намека на вульгарность. Это продемонстрирует ваше уважение к местным жителям.

  • При посещении мечетей необходимо надеть длинную одежду с рукавом по ладонь, а женщинам надеть платок на голову (в мечетях для этого предоставляют длинные закрытые платья для женщин).

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я пришла в туризм осознанно — в тот момент, когда поняла, что хочу заниматься делом, которое действительно вдохновляет. Сначала были маршруты по Северному Кавказу — региону, который покорил меня сочетанием
гостеприимства, невероятной природы, богатой культуры и людей, которые всегда готовы помочь. Там я получила первый серьёзный опыт организации многодневных маршрутов и поняла, что хочу развиваться дальше. Со временем география моих туров расширилась. Появились программы по Азербайджану, Грузии, Узбекистану, Беларуси и другим направлениям. Мне важно вам показать не только самые красивые места, но и познакомить с культурой региона и с людьми, которые там живут. А еще я хочу, чтобы каждый, кто едет с нами, чувствовал себя не туристом, а гостем. Чтобы поездка давала не только новые впечатления, но и отдых от ритма повседневности, позволяя по‑настоящему выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому с особой тщательностью подбираю в команду гидов, которую создают соответствующую атмосферу в турах. Каждый из нас - с огромной энергией, ярким характером и с неиссякаемым оптимизмом.

