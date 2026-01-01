Описание тура
Хотите насладиться горным воздухом и необыкновенными пейзажами?
Нас ждут живописная Северная Осетия и средневековая Ингушетия:
живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии;
Мидаграбинские водопады и водопады Горной Дигории;
национальный парк Алания;
башенный комплекс Ингушетии - Эгикал;
подъем к Сказскому леднику;
аул-призрак Лисри и город мертвых Даргавс;
Владикавказ 19 века;
Кармадонское ущелье и памятник съемочной группе Сергея Бодрова;
Дзивгисская крепость и Аланский мужской монастырь;
а еще мы:
побываем в гостях в родовом доме осетинской семьи;
научимся готовить традиционное блюдо осетин - осетинские пироги;
искупаемся в горячих источниках и обретем Счастье на одноименной лавочке высоко в горах;
ну и конечно проведем вечера в дружной компании за бокалом вина или осетинского пива:)
Есть также варианты тура: с дополнительным днем в Грозном и/или без последних двух дней в Горной Дигории.
Почему туристы выбирают именно нас? Лучше всего за меня на этот вопрос ответят наши гости в своих отзывах.
Желанный гость. Вы просто наши туристы, Вы - наши гости! А к гостям на Кавказе мы всегда относимся с особым уважением и почетом! Что это значит? Мы постараемся исполнить все Ваши пожелания в этом путешествии!
Сервис. Комфортные гостиницы и машины, вкусная и разнообразная еда, всегда питьевая вода в свободном доступе (а это очень важно, особенно в жаркую погоду), фрукты и сладости, кофе в турке на остановках и еще много разных мелочей, из которых и складывается это важное для нас слово - сервис!
Дружелюбная атмосфера. Мы превращаем незнакомых людей в друзей. Юмор, песни, вечерние застолья и даже танцы будут сопровождать нас всю поездку. Скучно не будет!
Путешествие под ключ. Мы всё продумываем до мелочей. Чтобы максимально уменьшить количество дороги и увеличить время на локациях, избегать толп туристов, найти лучшие места для фотосессий. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать.
Малые группы. Мы ездим малыми группами максимум до 16 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!
Программа тура по дням
Цейское ущелье - Сказский ледник - аул-призрак Лисри
Встречаемся в г. Владикавказ в 09:00 и выезжаем на маршрут.
По красивейшему Алагирскому ущелью поедем в самое сказочное место в Осетии.
За одним из поворотов увидим главный памятник республики - святому-покровителю Уастырджи, поражающий размерами и мощью. Именно здесь мы узнаем, как происходит застолье у осетин и за что поднимаются первые три тоста, а также почему женщинам-гидам рядом с этим памятником приходится непросто:).
Цей. Край величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов. На канатной дороге, построенной над бурной горной рекой Цейдон, мы поднимемся на высоту 2500 м.
Наверху нас будут встречать тонны льда и снега - Сказский ледник.
После обеда будем любоваться грандиозной панорамой Зарамагского водохранилища.
И вот уже перед нами аул-призрак Лисри. Над безлюдными улочками аула высоко в небе парят орлы Тишину нарушает лишь пение птиц
На обратном пути искупаемся в горячих источниках Бирагзанг.
Обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ. Завтрак в этот день в стоимость тура не входит.
Лавочка счастья - Владикавказ
Счастье не за горами, оно в горах! - гласит надпись на лавочке на Архонском перевале на высоте свыше 2200 метров. К этому счастью и лежит наш путь. Большинство гостей, кто ее видел, после путешествия именно фотографии с этой лавочки выставляют у себя в соц сетях:) Заинтриговала? Тогда едем! Главное чтобы погода не подвела.
Наш путь будет пролегать по одному из самых живописных ущелий - Куртатинскому, вдоль узкого каньона Кадаргаван.
За очередным поворотом дороги перед нами откроется самая неприступная осетинская Дзивгисская крепость. Пробираясь к крепостным стенам, почувствуем себя древними воинами.
После обеда нас ждет пешая экскурсия по Владикавказу Xix века мимо старинных гостиниц и домов, бывшей табачной фабрики и типографии, концерна Зингер, дома инженера Бёме и купца Оганова. Познакомимся с местным менталитетом и узнаем городские секреты!
Услышим, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.
Выясним, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого театрального режиссера Вахтангова
Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Башенные комплексы Ингушетии - Цей-Лоамский перевал
Сегодня мы едем в край башен и легенд!
Ингушетия - самый маленький регион России, но неописуемо красивый. И помимо потрясающей природы Ингушетия известна огромным количеством древних башенных комплексов, которые хранят некоторые свои тайны по сей день.
Посетим башенный комплекс Эгикал. Боевые и жилые башни, склепы и святилища. Очень много жилых построек, сохранивших свой первозданный вид. Гуляя по древним улицам этого заброшенного города, волей неволей погружаешься в историю Средневековья.
Поднимемся в башенный комплекс Вовнушки — это гордость ингушей. Возведённый в сложном месте, на отвесных скалах, комплекс считается шедевром средневековой башенной архитектуры.
Обед устроим высоко в горах у Цей-Лоамского перевала, с которого открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Мидаграбинские водопады - Даргавс - Кармадон
Рано утром выезжаем к жемчужине Северной Осетии - в Долину водопадов.
По пути заедем к остаткам старой боевой башни Курта и Тага, родового замка для множества осетинских семей.
Чтобы попасть к водопадам, мы прогуляемся пешком по Мидаграбинской долине, которая заслуживает отдельного восхищения. Большое количество сочной и яркой растительности, пики гор, касающиеся облаков.
Минут через сорок прогулки долина закончится и перед нами вырастет каменная стена Большого Кавказского хребта. Именно с них и спадают вниз горные реки, образуя более десятка Мидаграбинских водопадов. Один из них - большой Зейгалан относится к списку крупнейших водопадов Европы.
Вдоволь нагулявшись, выезжаем к не менее впечатляющему месту - городу мертвых. Поселение Даргавс таит в себе много тайн и легенд. Как оно образовалось, для чего нужны колодцы рядом с захоронениями и зачем деревянные лодки в усыпальницах? Попробуем вместе найти ответы на эти вопросы.
Проголодались? Гостеприимная хозяйка не только досыта накормит нас, но и научит готовить осетинские пироги! Ох, как же сложно будет отказаться от еще одного кусочка пирога:)
Дорога обратно лежит вдоль печально известного Кармадонского ущелья. Двадцать лет назад миллионы тонн ледяной массы пронеслись по ущелью со скоростью около 200 км в час и стерли с лица земли поселок Верхний Кармадон и несколько туристических баз. Пропала без вести и съемочная группа Сергея Бодрова. Ущелье до сих пор хранит следы той страшной трагедии. А сама трагедия подтверждает испокон веков существующие предания о проклятии ущелья.
Завтрак в гостинице, обед в гостях у местных жителей. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Горная Дигория. Национальный парк Алания
Впереди два дня релакса в самых красивых горах Осетии.
После завтрака мы отправляемся в Горную Дигорию — сказочный край Кавказа. Красоту этих гор невозможно описать словами!
По пути посетим каньон Ахсинта и Чертов мост… И зайдем в музей-святилище потрясающей женщины Нана Задалески, спасительнице аланского народа.
Сегодня мы будем жить в районе национального парка Алания. Горы, ледники, водопады и высокогорные озёра.
Здесь каждый найдет отдых себе по душе.
Можно отправиться на пешую прогулку по экотропе, проехать по горам на джипе или прокатиться на лошадях.
Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице / коттедже Горной Дигории. Гостиничной фонд Горной Дигории очень маленький, поэтому при отсутствии свободных мест в гостиницах мы размещаем гостей в коттеджах с общими санузлами на несколько комнат.
Сказочная Дигория
После завтрака отправляемся в Верхнюю Дигорию.
Нас ждет дорога с рекордным количеством достопримечательностей и невероятными видами гор.
Склеп нарта Сослана, горно-обогатительная фабрика, сторожевая башня Абисаловых, высокогорное село Камунта и село-призрак Галиат.
После обеда выезжаем во Владикавказ.
Пришло время сказать друг другу До свидания! Но мы не прощаемся! Обязательно встретимся вновь!
Завтрак в гостинице / коттедже, обед в местном кафе. Трансфер в аэропорт г. Владикавказ к 18:00.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Проживание - 4 ночи в гостинице/апартаментах Владикавказа и 1 ночь в гостинице/коттедже на несколько номеров с общим санузлом в Горной Дигории. 2-х местное размещение (по желанию гостей - 3-х местное размещение)
- Питание: завтраки и обеды (в первый день тура завтрак не включен)
- Сопровождение на маршруте работа гидов
- Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
- Мастер-класс по национальной кухне
- Кофе-паузы
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты
- Доплата за одноместное размещение (12500 рублей)
- Ужины
- Билеты на горячие источники Бирагзанг (500 рублей)
- Билеты на канатную дорогу в Цейском ущелье (500-700 рублей)
- Прогулка на лошадях или поездка на джипе в Горной Дигории
О чём нужно знать до поездки
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Для иностранных граждан при посещении Ингушетии необходимо оформление пропуска в пограничную зону в пограничном управлении Фсб России по Республике Ингушетии.
Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если Вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.
Мы передвигаемся на минивенах Hyundai Starex или аналогах, в каждой машине 7-8 мест. Максимальная группа - 14 человек, то есть 2 минивена, в каждом минивене свой аттестованный гид.
Пожелания к путешественнику
Возраст от 10 до 70 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.
Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.
Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.
Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно надеть кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендую надевать сандали (если они не туристические).
Если Вы планируете купаться в горячих источниках, то возьмите с собой купальник/плавки и шлепанцы.
Мы посещаем мусульманские регионы, а также святые места для осетин. Поэтому нельзя ни мужчинам, ни женщинам оголять плечи, колени, спину и торс, а также надевать просвечивающую одежду. Кофты и футболки должны быть без глубокого декольте. Необходимо и мужчинам и женщинам избегать сильно облегающих джинс и штанов. Все должно быть в рамках приличия безо всякого намека на вульгарность. Это продемонстрирует ваше уважение к местным жителям.
При посещении мечетей необходимо надеть длинную одежду с рукавом по ладонь, а женщинам надеть платок на голову (в мечетях для этого предоставляют длинные закрытые платья для женщин).