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Самые гостеприимные горы России

Мы посетим 4 региона: Северную Осетию, Ингушетию, Чечню
Самые гостеприимные горы РоссииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Самые гостеприимные горы РоссииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Самые гостеприимные горы РоссииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Мы посетим 4 региона (Северная Осетия Ингушетия Чечня - Дагестан), познакомимся с удивительным культурным и историческим наследием, попробуем блюда национальной кухни и сделаем много сказочных фото. Да, именно сказочных, так как окружающие виды настолько живописны, что периодически Вам будет казаться, что Вы находитесь в сказке.

Тарифы с вариантами отелей предоставляются по запросу.

Если Вы планируете поездку одна / один, то необходимо бронировать одноместное размещение по туру. Подселение Не Предоставляется.

Для бронирования места в туре достаточного внести предоплату в размере 15% от стоимости тура, остальная часть оплачивается за 8 дней до начала тура.

  • Мы посетим 4 региона (Северная Осетия Ингушетия Чечня - Дагестан), познакомимся с удивительным культурным и историческим наследием, попробуем блюда национальной кухни и сделаем много сказочных фото. Да, именно сказочных, так как окружающие виды настолько живописны, что периодически Вам будет казаться, что Вы находитесь в сказке.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом Владикавказ

Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт/ ж. д. вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский Вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) по пятницам

Знакомство с городом ВладикавказЗнакомство с городом ВладикавказЗнакомство с городом Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Три ущелья: Куртатинское Кармадонское - Даргав

Три ущелья: Куртатинское Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км) Начало 08:30

программа дня: Кармадон - Даргавс - Город мертвых - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь пикник-ланч (Доп. плата) - Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - 16:30 прибытие во Владикавказ

Три ущелья: Куртатинское Кармадонское - ДаргавТри ущелья: Куртатинское Кармадонское - ДаргавТри ущелья: Куртатинское Кармадонское - Даргав
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Горная Ингушетия

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8 часов, 180 км) Начало 09:00

программа дня: Джейрахское ущелье Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды - пикник-ланч (Доп. плата). Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Горная ИнгушетияГорная Ингушетия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горная Дигория

Горная Дигория: Задалеск Махческ - Уаллагком (10 часов, 255 км) Начало 08:30

программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар Задалеск - музей Матери -Махческ, башня Абисаловых пикник-ланч (Доп. плата) Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат Фаснал - село Мацута возвращение во Владикавказ к 19:00

Горная ДигорияГорная ДигорияГорная Дигория
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Алагирское ущелье Цей Мамисон

Алагирское ущелье Цей Мамисон (8 часов, 220 км) Начало 08:30

программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи Цейское ущелье канатная дорога к Сказскому леднику пикник-ланч (Доп. плата) Мамисонское ущелье селение Лисри обелиск братьям Газдановым возвращение во Владикавказ к 16:30.

6 день

Чечня-Дагестан

08:30 Переезд в Грозный (1час 40 мин., 120 км.)

10:30Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила проспект М. Эсамбаева Аллея Славы. (2,5 3 часа). 14:00 Обед. (Доп. плата)

15:00 переезд из Грозного в Избербаш, Дагестан, (3 часа, 220 км.) - прибытие ориентировочно к 18:30

Размещение гостинице в городе Избербаш или Махачкале.

Чечня-ДагестанЧечня-ДагестанЧечня-Дагестан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Дагестан

Программа дня в даты тура: с 03.04 по 02.10.2025:

Гамсутль Чох Карадахская теснина (за день: 330 км., 10 часов)

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль панорама высокогорного аула Чох Карадахская теснина. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала

Переезд в Гунибский район: Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса! Расул Гамзатов

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит! Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Карадахская теснина, которую называют Ворота чудес, в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы. Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства. Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.

Программа дня в даты тура: с 09.10 по 23.10.2025:

Избербаш - водопад Тобот Матлас - Хунзах Карадахская теснина - Избербаш

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов)

программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша плато Матлас аул Хунзах Карадахская теснина - Обед (Доп. плата).

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/ Махачкала

Переезд в Хунзах. В Дагестане много интересных мест, и одно из таких селение Хунзах — древняя столица Аваристана, родина воинов и поэтов. Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря. В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько старинных кладбищ, где похоронены известные исламские ученые. Их могилы стали зияратами — местами поклонения. Но чаще всего паломники приходят в старую мечеть, где похоронен великий шейх Абу-Муслим. В мечети хранятся древние рукописные Кораны.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный! Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!

Карадахская теснина, которую называют Ворота чудес, в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы. Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства. Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.

ДагестанДагестанДагестан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Экраноплан Лунь Дербент

экраноплан Лунь Дербент (за день: 190 км., 9 часов)

Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан экраноплан Лунь - Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города - цитадель Нарын-кала посещение рынка покупка сувениров. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

o Переезд в Южный Дагестан, где мы познакомимся с бытом и традициями местных жителей. Сделаем остановку для фотосессий у легендарного экраноплана Лунь — единственного в своем роде, уникальный проект советской инженерии впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Переезд и обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа. По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет. Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути. Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад. В наше время весь старый город является музеем под открытом небом. Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала Солнечная крепость, которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Обязательно заглянем на Дербентский базар - колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.

Экраноплан Лунь ДербентЭкраноплан Лунь Дербент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелев

Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелевое хозяйство аэропорт Махачкалы (день:280 км., 9 часов)

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: переезд к бархану Сарыкум Сулакский каньон смотровая площадка с видами на Сулакский каньон Чиркейское водохранилище прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) - форелевое хозяйство, Обед (Доп. плата).

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00

Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелевБархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелевБархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелев
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до с 08:00 до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе/Избербаше с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
  • Сбор туристов на транспортные экскурсия производится по отелям сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт / жд билеты. При покупке авиабилетов необходимо выбирать рейсы с прибытием во Владикавказ в день начала тура в первой половине дня с 8:00 до 14-00 и вылетом из Махачкалы по отъезду в заключительный день тура позже 19:00
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье (около 900 руб. с чел.)
  • Билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб., комплекс пещер Нохъо - 700 руб
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
  • Аланский Вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (взрослый - 2600 руб дети до 16 лет - 2200 руб)
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
О чём нужно знать до поездки

Удостоверение личности (только Российский паспорт) - Обязательно. Посещение горных районов Ингушетии возможно только по Российскому внутреннему паспорту. Гражданам других стран необходимо оформлять пропуск заранее.

Рекомендуется комфортная одежда, непромокаемая, удобная, не скользящая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки. В горах может быть прохладно, необходимо иметь с собой теплые вещи. Желательно иметь дождевик и зонт.

Пожелания к путешественнику

Удостоверение личности (только Российский паспорт) - Обязательно. Посещение горных районов Ингушетии возможно только по Российскому внутреннему паспорту. Гражданам других стран необходимо оформлять пропуск заранее.

Рекомендуется комфортная одежда, непромокаемая, удобная, не скользящая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки. В горах может быть прохладно, необходимо иметь с собой теплые вещи. Желательно иметь дождевик и зонт.

Визы
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алана
Алана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я и мои коллеги создаём интересные и качественные туры по нашему любимому Кавказу. Мы работаем над развитием направления и вкладываем в то, чем мы занимаемся, весь свой опыт, способности и талант. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов. Уверенны, Вы полюбите Кавказ также, как любим его мы. А побывав хоть раз в наших краях, вы обязательно захотите вернуться к нам.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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