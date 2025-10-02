Описание тура
Мы посетим 4 региона (Северная Осетия Ингушетия Чечня - Дагестан), познакомимся с удивительным культурным и историческим наследием, попробуем блюда национальной кухни и сделаем много сказочных фото. Да, именно сказочных, так как окружающие виды настолько живописны, что периодически Вам будет казаться, что Вы находитесь в сказке.
Тарифы с вариантами отелей предоставляются по запросу.
Если Вы планируете поездку одна / один, то необходимо бронировать одноместное размещение по туру. Подселение Не Предоставляется.
Для бронирования места в туре достаточного внести предоплату в размере 15% от стоимости тура, остальная часть оплачивается за 8 дней до начала тура.
- Мы посетим 4 региона (Северная Осетия Ингушетия Чечня - Дагестан), познакомимся с удивительным культурным и историческим наследием, попробуем блюда национальной кухни и сделаем много сказочных фото. Да, именно сказочных, так как окружающие виды настолько живописны, что периодически Вам будет казаться, что Вы находитесь в сказке.
Программа тура по дням
Знакомство с городом Владикавказ
Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт/ ж. д. вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.
Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу знаковые места и многовековая история города.
19:30-21:30 Аланский Вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) по пятницам
Три ущелья: Куртатинское Кармадонское - Даргав
Три ущелья: Куртатинское Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км) Начало 08:30
программа дня: Кармадон - Даргавс - Город мертвых - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь пикник-ланч (Доп. плата) - Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - 16:30 прибытие во Владикавказ
Горная Ингушетия
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8 часов, 180 км) Начало 09:00
программа дня: Джейрахское ущелье Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды - пикник-ланч (Доп. плата). Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Горная Дигория
Горная Дигория: Задалеск Махческ - Уаллагком (10 часов, 255 км) Начало 08:30
программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар Задалеск - музей Матери -Махческ, башня Абисаловых пикник-ланч (Доп. плата) Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат Фаснал - село Мацута возвращение во Владикавказ к 19:00
Алагирское ущелье Цей Мамисон
Алагирское ущелье Цей Мамисон (8 часов, 220 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи Цейское ущелье канатная дорога к Сказскому леднику пикник-ланч (Доп. плата) Мамисонское ущелье селение Лисри обелиск братьям Газдановым возвращение во Владикавказ к 16:30.
Чечня-Дагестан
08:30 Переезд в Грозный (1час 40 мин., 120 км.)
10:30Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила проспект М. Эсамбаева Аллея Славы. (2,5 3 часа). 14:00 Обед. (Доп. плата)
15:00 переезд из Грозного в Избербаш, Дагестан, (3 часа, 220 км.) - прибытие ориентировочно к 18:30
Размещение гостинице в городе Избербаш или Махачкале.
Дагестан
Программа дня в даты тура: с 03.04 по 02.10.2025:
Гамсутль Чох Карадахская теснина (за день: 330 км., 10 часов)
Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль панорама высокогорного аула Чох Карадахская теснина. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала
Переезд в Гунибский район: Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса! Расул Гамзатов
Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит! Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.
На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.
Карадахская теснина, которую называют Ворота чудес, в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы. Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства. Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.
Программа дня в даты тура: с 09.10 по 23.10.2025:
Избербаш - водопад Тобот Матлас - Хунзах Карадахская теснина - Избербаш
Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов)
программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша плато Матлас аул Хунзах Карадахская теснина - Обед (Доп. плата).
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/ Махачкала
Переезд в Хунзах. В Дагестане много интересных мест, и одно из таких селение Хунзах — древняя столица Аваристана, родина воинов и поэтов. Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря. В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько старинных кладбищ, где похоронены известные исламские ученые. Их могилы стали зияратами — местами поклонения. Но чаще всего паломники приходят в старую мечеть, где похоронен великий шейх Абу-Муслим. В мечети хранятся древние рукописные Кораны.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный! Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!
Карадахская теснина, которую называют Ворота чудес, в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы. Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства. Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.
Экраноплан Лунь Дербент
экраноплан Лунь Дербент (за день: 190 км., 9 часов)
Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан экраноплан Лунь - Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города - цитадель Нарын-кала посещение рынка покупка сувениров. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала
o Переезд в Южный Дагестан, где мы познакомимся с бытом и традициями местных жителей. Сделаем остановку для фотосессий у легендарного экраноплана Лунь — единственного в своем роде, уникальный проект советской инженерии впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Переезд и обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа. По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет. Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути. Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад. В наше время весь старый город является музеем под открытом небом. Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала Солнечная крепость, которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Обязательно заглянем на Дербентский базар - колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.
Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелев
Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки форелевое хозяйство аэропорт Махачкалы (день:280 км., 9 часов)
Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: переезд к бархану Сарыкум Сулакский каньон смотровая площадка с видами на Сулакский каньон Чиркейское водохранилище прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) - форелевое хозяйство, Обед (Доп. плата).
15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до с 08:00 до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
- Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе/Избербаше с завтраками
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Сбор туристов на транспортные экскурсия производится по отелям сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
- Авиаперелёт / жд билеты. При покупке авиабилетов необходимо выбирать рейсы с прибытием во Владикавказ в день начала тура в первой половине дня с 8:00 до 14-00 и вылетом из Махачкалы по отъезду в заключительный день тура позже 19:00
- Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье (около 900 руб. с чел.)
- Билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб., комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
- Аланский Вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (взрослый - 2600 руб дети до 16 лет - 2200 руб)
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
О чём нужно знать до поездки
Удостоверение личности (только Российский паспорт) - Обязательно. Посещение горных районов Ингушетии возможно только по Российскому внутреннему паспорту. Гражданам других стран необходимо оформлять пропуск заранее.
Рекомендуется комфортная одежда, непромокаемая, удобная, не скользящая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки. В горах может быть прохладно, необходимо иметь с собой теплые вещи. Желательно иметь дождевик и зонт.
Пожелания к путешественнику
Удостоверение личности (только Российский паспорт) - Обязательно. Посещение горных районов Ингушетии возможно только по Российскому внутреннему паспорту. Гражданам других стран необходимо оформлять пропуск заранее.
Рекомендуется комфортная одежда, непромокаемая, удобная, не скользящая обувь, головной убор, солнцезащитный крем и очки. В горах может быть прохладно, необходимо иметь с собой теплые вещи. Желательно иметь дождевик и зонт.