7 день

Дагестан

Программа дня в даты тура: с 03.04 по 02.10.2025:

Гамсутль Чох Карадахская теснина (за день: 330 км., 10 часов)

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль панорама высокогорного аула Чох Карадахская теснина. Обед (Доп. плата). Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала

Переезд в Гунибский район: Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса! Расул Гамзатов

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит! Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Карадахская теснина, которую называют Ворота чудес, в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы. Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства. Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.

Программа дня в даты тура: с 09.10 по 23.10.2025:

Избербаш - водопад Тобот Матлас - Хунзах Карадахская теснина - Избербаш

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов)

программа дня: водопад Тобот - Каменная чаша плато Матлас аул Хунзах Карадахская теснина - Обед (Доп. плата).

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/ Махачкала

Переезд в Хунзах. В Дагестане много интересных мест, и одно из таких селение Хунзах — древняя столица Аваристана, родина воинов и поэтов. Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря. В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько старинных кладбищ, где похоронены известные исламские ученые. Их могилы стали зияратами — местами поклонения. Но чаще всего паломники приходят в старую мечеть, где похоронен великий шейх Абу-Муслим. В мечети хранятся древние рукописные Кораны.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный! Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!

Карадахская теснина, которую называют Ворота чудес, в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы. Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства. Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086