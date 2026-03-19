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В сердце Осетии и Ингушетии. Твои 5 дней в горах. Из Владикавказа

Добро пожаловать в Северную Осетию - регион, где горы становятся не просто фоном путешествия, а настоящим состоянием
В сердце Осетии и Ингушетии. Твои 5 дней в горах. Из ВладикавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В сердце Осетии и Ингушетии. Твои 5 дней в горах. Из ВладикавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В сердце Осетии и Ингушетии. Твои 5 дней в горах. Из ВладикавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Добро пожаловать в Северную Осетию — регион, где горы становятся не просто фоном путешествия, а настоящим состоянием.

Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть Кавказ глубже: не только красивые локации, но и атмосферу, историю, традиции и настоящую жизнь гор. За несколько дней вы проживёте маленькую отдельную жизнь среди ущелий, ледников, древних башен и высокогорных дорог.

Мы будем жить в уютном эко-отеле в горном селе Даргавс — прямо среди гор, вдали от городского шума. Каждое утро будет начинаться с видов на вершины, тишины и свежего горного воздуха.

Вас ждут самые сильные и атмосферные места Осетии: Кармадонское ущелье, где ощущается вся мощь Кавказа, живописное Куртатинское ущелье со скалами и серпантинами, Дзивгисская наскальная крепость, древние башенные комплексы и высокогорные перевалы.

Мы посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — один из самых высокогорных монастырей России, увидим мистический Даргавс и отправимся в Цейское ущелье к ледникам, хвойным лесам и панорамам Кавказского хребта.

Отдельный день посвящён Дигории — одной из самых красивых частей Северной Осетии. Здесь горные дороги проходят через альпийские луга, древние селения, каньоны и природные смотровые площадки, где хочется просто остановиться и смотреть на горы.

Завершением путешествия станет Ингушетия — республика древних башен и средневековой архитектуры. Вы увидите Эрзи, Эгикал, Вовнушки и подниметесь на Цей-Лоамский перевал с панорамными видами на горные хребты.

Вечерами нас ждут домашние осетинские ужины, уютная атмосфера и отдых после насыщенных дней.

Мы путешествуем на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser и Lexus Gx небольшими группами, чтобы чувствовать свободу маршрута и показывать Кавказ без спешки и туристической суеты.

Это путешествие про горы, свободу, людей и Кавказ, который остаётся внутри надолго.

  • Проживание в горах в эко-отеле в Даргавс
  • Кармадонское ущелье и места, связанные с ледником Колка
  • Даргавс — крупнейший некрополь Кавказа
  • Цейское ущелье, канатная дорога и Сказский ледник
  • Национальный парк и горные локации Дигории
  • Башенные комплексы Ингушетии: Эрзи, Эгикал, Вовнушки
  • Бирагзангские термальные источники
  • Настоящая осетинская кухня и домашняя атмосфера
  • Путешествие на комфортных внедорожниках по красивейшим дорогам Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Уютный Владикавказ! Приветственный день

В первый день группа встречается и знакомится. Мы встретим вас в аэропорту или ж/д в любое время. Но советуем прилететь/приезжать в интервале с 10:00 до 14:00.

Если вы прилетаете раньше или позже указанного времени —просьба сообщить об этом организатору тура.

Вас ждет первый приветственный обед в ресторане Владикавказа. У всех будет время познакомится и пообщаться с организатором.

Далее нас ждёт познавательная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам с балконами. Мы познакомим вас с сердцем города — историческим проспектом Мира, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и старую лютеранскую кирху.

Погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. По возможности покатаемся на трамвае, который был запущен во Владикавказе одним из первых в стране.

Далее Вас ждет вкусный и сытный ужин в одном из лучших мест Северной Осетии.

После ужина мы отправимся в эко-отель в горном селе Даргавс.

Отдых и свободное время.

Уютный Владикавказ! Приветственный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

По главной дороге Осетии

После завтрака мы начинаем нашу путешествие в горы!

Но сначала посетим и изучим загадочный город мертвых в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений — самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения.

Также мы посетим Кармадонское ущелье — одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.

Выезд в 09:30. Начнём мы наш день с Куртатинского ущелья. Первая локация — Кадаргаванский каньон, это самая узкая теснина ущелья, где на глубине 30 метров ревет и беснуется река Фиагдон.

Далее у нас — наскальная крепость Дзивгис — самое мощное фортификационное сооружение Северного Кавказа, башенные комплексы, смотровые, арт-объект осетинской буквы.

После вкусного обеда среди гор увидим самый высокогорный монастырь России. Аланский монастырь возвышается на 2000 метров над уровнем моря. Затем покатаемся на небесных качелях с видом на всю долину. С июня по сентябрь мы обязательно заедем в долину Мидаграбинских водопадов, один из которых — большой Зайгелан — является самым высоким в Европе. В остальные месяцы водопады не функционируют, так как они образуются только от таяния ледников.

В 18:00 возвращаемся в отель в селе Даргавс.

По главной дороге ОсетииПо главной дороге Осетии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Цейская сказка Северной Осетии

После завтрака в отеле в 9:00 выдвигаемся в дальную дорогу к Цейскому ущелью. Это будет насыщенный, длинный день, много переездов.

Наш маршрут начинается в Алагирском и Цейском ущельях, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников и воинов, защитника добрых честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале, как это красиво и мощно!

Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект Рог изобилия и статуя Афсати — покровителя всего животного мира.

Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к Сказскому леднику. Тут можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и услышите легенду о трёх слезах Бога.

Далее нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского Гэс — самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор.

Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках Бирагзанг. Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё кожа становится очень мягкой и гладкой, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней.

Поздно вечером возвращаемся в отель в селе Даргавс.

Цейская сказка Северной ОсетииЦейская сказка Северной Осетии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Путь в Национальный парк Алания

И снова после плотного и вкусного завтрака в 09:00 отправляемся в дальнее путешествие в национальй парк Алания, Дигорское ущелье, которое местные жители Осетии считают самым живописным уголком нашей республики. Не зря именно Дигория получила статус национального парка.

Традиционно у въезда в ущелье нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников. Первой нашей локацией сегодня будет знаменитое селение Камунта — осетинский Мачу-Пикчу, где проживает не больше десяти человек, прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на невероятной красоты смотровую на всё Дигорское ущелье.

Следом у нас самое древнее селение Осетии — архитектурный комплекс Галиат, с многоэтажными каменными домами. Расскажу, почему тут не осталось ни одного жителя и чем оно так привлекает археологов и исследователей мирового масштаба.

Далее нас ждет вкусный обед с видом на горы.

Следующая остановка — арт-объект Осетинская Лира и бельгийская обогатительная фабрика 19 века и бельгийский шахтерский посёлок Фаснал. Вы узнаете о том, какой вклад внесли бельгийцы в то, что Осетия в 19 веке стала одним из промышленных центров не только Северного Кавказа, но и всей России.

Возвращение в отель в селе Даргавс. Отдых!

Путь в Национальный парк АланияПуть в Национальный парк Алания
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Военно-грузинская дорога. Загадочная Ингушетия

Сегодня после сытного завтрака в 09:00 отправляемся в Дарьяльское ущелье. Наверное, это самое знаменитое ущелье Кавказа. По нему проходил единственный путь через Кавказский хребет, связывающий Северный Кавказ с Южным. Была проложена Военно-Грузинская дорога.

Здесь были Пушкин, Лермонтов, Чехов и Дюма. Они оставили многочисленные описания ущелья в своих произведениях. Айвазовский и Куинджи написали картины.

Скалы поднимаются на высоту 1000 и более метров над головой. Внизу течет река Терек. Вокруг возвышаются знаменитые горы Казбек, Столовая, Шан. Вниз низвергаются водопады.

Наш ждет несложный треккинг до водопадов.

А далее отправляемся в путь в Ингушетию. Нас ждут удивительные башенные комплексы - Эрзи, Эгикал, Ляжгинский водопад, Цей-лоамский перевел.

На обратном пути посещаем гору Лысая.

Сейчас здесь строится алания парк с канатными дорогами, горнолыжными трассами и колесом обозрения.

Нас ждет сытный обед в осетинском дворике.

Далее едем в аэропорт и на ж/д вокзал (прибудем к 17:00-18:00). Пришло время прощаться. Вылет не ранее 18:00, выезд не ранее 17:30.

Для гостей, которые остаются на подольше и не улетают/уезжают в этот день, мы можем предложить продлить проживание в эко-отеле в селе Даргавс и организовать дополнительные активности: полет на параплане, конный прогулки, квадроциклы, поход в горы, пикник в горах. А также по запросу дополнительные экскурсии на Эльбрус и в Грозный (Чеченская республика), а также в Южную Осетию.

Военно-грузинская дорога. Загадочная ИнгушетияВоенно-грузинская дорога. Загадочная ИнгушетияВоенно-грузинская дорога. Загадочная Ингушетия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в эко-отеле в горном селе Даргавс (2-х / 3-х местное размещение категории Комфорт)
  • Все экскурсии и переезды по программе тура
  • Сопровождение сертифицированных гидов-экспедиторов
  • Трансфер аэропорт / ж-д вокзал - отель - аэропорт / ж-д вокзал
  • Завтраки в эко-отеле
  • Посещение Бирагзангские термальные источники (1 час)
  • Путешествие на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Lexus Gx
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные активности и входные билеты на локации по маршруту
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Мы проводим туры в небольших группах и стараемся показать Кавказ не для галочки, а таким, каким его знают местные жители: с красивыми дорогами, атмосферными местами, вкусной кухней и настоящим гостеприимством.

По погодным условиям или техническим причинам программа может быть немного скорректирована для безопасности и комфорта группы.

Пожелания к путешественнику

  • Удобная обувь для прогулок и поездок по горам

  • Тёплая кофта или ветровка — даже летом в горах может быть прохладно

  • Солнцезащитные очки и крем

  • Хорошее настроение и готовность влюбиться в Кавказ

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мария
Мария — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я приветствую Вас, прекрасные путешественники! Я амбассадор самой крупной команды гидов по Кавказу. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить Ваши сердца. В нашей команде
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— только дипломированные, местные, сильные, опытные гиды с огромным опытом работы и сопровождения путешественников. Добрые, заботливые и воспитанные! . Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе! ПОЗВОЛЬТЕ ГОРАМ ИЗМЕНИТЬ ВАС НАВСЕГДА!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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