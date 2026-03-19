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Описание тура

Добро пожаловать в Северную Осетию — регион, где горы становятся не просто фоном путешествия, а настоящим состоянием.

Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть Кавказ глубже: не только красивые локации, но и атмосферу, историю, традиции и настоящую жизнь гор. За несколько дней вы проживёте маленькую отдельную жизнь среди ущелий, ледников, древних башен и высокогорных дорог.

Мы будем жить в уютном эко-отеле в горном селе Даргавс — прямо среди гор, вдали от городского шума. Каждое утро будет начинаться с видов на вершины, тишины и свежего горного воздуха.

Вас ждут самые сильные и атмосферные места Осетии: Кармадонское ущелье, где ощущается вся мощь Кавказа, живописное Куртатинское ущелье со скалами и серпантинами, Дзивгисская наскальная крепость, древние башенные комплексы и высокогорные перевалы.

Мы посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — один из самых высокогорных монастырей России, увидим мистический Даргавс и отправимся в Цейское ущелье к ледникам, хвойным лесам и панорамам Кавказского хребта.

Отдельный день посвящён Дигории — одной из самых красивых частей Северной Осетии. Здесь горные дороги проходят через альпийские луга, древние селения, каньоны и природные смотровые площадки, где хочется просто остановиться и смотреть на горы.

Завершением путешествия станет Ингушетия — республика древних башен и средневековой архитектуры. Вы увидите Эрзи, Эгикал, Вовнушки и подниметесь на Цей-Лоамский перевал с панорамными видами на горные хребты.

Вечерами нас ждут домашние осетинские ужины, уютная атмосфера и отдых после насыщенных дней.

Мы путешествуем на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser и Lexus Gx небольшими группами, чтобы чувствовать свободу маршрута и показывать Кавказ без спешки и туристической суеты.

Это путешествие про горы, свободу, людей и Кавказ, который остаётся внутри надолго.