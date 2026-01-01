Мы познакомимся со столицей Осетии — Владикавказом, проедем по серпантинам горных дорог, восхищаясь панорамными видами, увидим живописные ущелья Кабардино-Балкарии, Голубые озера, потрясающие каньоны, памятники, крепости и некрополи Осетии, а также примем участие в этно-гастрономической программе «Аланский вечер».
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отели до 14:00.
14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи» Владикавказа.
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
В программе:
- Осетинская церковь;
- Аллея славы;
- парк «Нартон»;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- Армянская апостольская церковь;
- Суннитская мечеть;
- центр развития народных художественных промыслов;
- исторический центр Владикавказа;
19:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, трансфер.
Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые озера» — национальная кухня.
В программе:
- Черекская теснина;
- Чегемское ущелье;
- с. Бабугент — верхние Голубые озера, нижнее Голубое озеро (Церик-кель) / памятник природы;
- Черекский каньон.
Пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).
С. Верхняя Балкария, Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала), аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Гала).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
19:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Три ущелья Осетии и Аланский вечер
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».
17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).
18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага – смотровая площадка;
- арт-объект Осетинская буква «А»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага».
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».
23:30Трансфер.
Возвращение в отель.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Стандарт
|90 640
|90 640
|62 338
|123 713
|121 713
|по запросу
|Меню
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|73 435
|75 355
|40 378
|104 663
|102 663
|по запросу
|Меню
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|74 545
|74 545
|45 148
|106 493
|104 493
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|Стандарт
|67 945
|67 945
|38 923
|97 343
|96 983
|по запросу
|Меню
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|51 476
|75 000
|77 214
|102 952
|25 738
Варианты проживания
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. Рядом парк и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Парк Отель Владикавказ»
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Камелия»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием + обеды
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
- Трансфер из гостиницы в аэропорт и ж/д вокзал
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Питание: завтраки, если выбран тариф без проживания, ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы можно надеть кроссовки или другую удобную обувь.
В межсезонье в горах прохладно, дует ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.