Зов гор: осенний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

Открываем удивительную красоту Северного Кавказа в экскурсионном туре по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Мы познакомимся со столицей Осетии — Владикавказом, проедем по серпантинам горных дорог, восхищаясь панорамными видами, увидим живописные ущелья Кабардино-Балкарии, Голубые озера, потрясающие каньоны, памятники, крепости и некрополи Осетии, а также примем участие в этно-гастрономической программе «Аланский вечер».
Зов гор: осенний тур по Северной Осетии и Кабардино-БалкарииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зов гор: осенний тур по Северной Осетии и Кабардино-БалкарииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зов гор: осенний тур по Северной Осетии и Кабардино-БалкарииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи» Владикавказа.

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • Аллея славы;
  • парк «Нартон»;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • Армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть;
  • центр развития народных художественных промыслов;
  • исторический центр Владикавказа;
  • Суннитская Мечеть.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, трансфер.

Прибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по Владикавказу
2 день

Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:30-14:30 Обед в ресторане «Верхние Голубые озера» — национальная кухня.

В программе:

  • Черекская теснина;
  • Чегемское ущелье;
  • с. Бабугент — верхние Голубые озера, нижнее Голубое озеро (Церик-кель) / памятник природы;
  • Черекский каньон.

Пешая часть маршрута по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).

С. Верхняя Балкария, Кюннюм-Эль и сторожевая башня Абаевых (Абай-Кала), аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Гала).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Верхние Голубые Озера», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»Экскурсионная программа «К жемчужинам Кабардино-Балкарии»
3 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».

17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага – смотровая площадка;
  • арт-объект Осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага».
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

23:30Трансфер.

Возвращение в отель.

Три ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечер
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Стандарт90 64090 64062 338123 713121 713по запросуМеню
Отель Кадгарон 3*Стандарт73 43575 35540 378104 663102 663по запросуМеню
Отель Планета Люкс 3*Стандарт74 54574 54545 148106 493104 493по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*Стандарт67 94567 94538 92397 34396 983по запросуМеню

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)51 47675 00077 214102 95225 738

Варианты проживания

Гостиница «Владикавказ»

3 ночи

Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. Рядом парк и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»
Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»
Гостиница «Планета Люкс»

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»
Гостиница «Парк Отель Владикавказ»

3 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»
Гостиница «Камелия»

3 ночи

Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.

Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием + обеды
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт и ж/д вокзал
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Питание: завтраки, если выбран тариф без проживания, ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы можно надеть кроссовки или другую удобную обувь.

В межсезонье в горах прохладно, дует ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
