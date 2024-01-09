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15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
14 июля в 14:30
5 авг в 14:30
8690073 865₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
5900053 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
2700024 300₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
6 авг в 05:00
20 авг в 05:00
6100054 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
2950026 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Со скидкой»
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- Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
- Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
- Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
- По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
- Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
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