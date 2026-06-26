Мои заказы

Мама, я в горах! Из Владикавказа к вершинам Северной Осетии

Кармадонское, Куртатинское, Дигорское, Цейское ущелья, город мёртвых Даргавс, ледник и источники
Отправимся в сердце Кавказа, где тропы помнят воинов и пастухов и оживают предания нартского эпоса.

Мы объедем самые живописные ущелья — Кармадонское, Куртатинское, Дигорское, Цейское, в которых чистый воздух и ароматы
читать дальшеуменьшить

трав кружат голову.

Поднимемся к облакам, чтобы дотронуться до вековой толщи Сказского ледника, и окунёмся в тёплые воды источников, которые дарят телу расслабление.

Осмотрим вписанный в скалы Аланский монастырь, родовые башни-стражи и обитель давно ушедших предков — склепы Даргавса. Поговорим о традициях осетин, жизни в высокогорье, вспомним гибель Сергея Бодрова. Уверены, вы откроете для себя Северную Осетию — не на карте, а в душе.

Мама, я в горах! Из Владикавказа к вершинам Северной Осетии
Мама, я в горах! Из Владикавказа к вершинам Северной Осетии
Мама, я в горах! Из Владикавказа к вершинам Северной Осетии

Описание тура

Организационные детали

Программу проводит местный сертифицированный гид Зелимхан. Он родился и вырос на Кавказе, более 7 лет организует путешествия по Северной Осетии и соседним регионам. Его задача — показать регион глазами местного жителя, провести по знаковым местам и создать атмосферу путешествия в компании друзей.

Программа тура по дням

1 день

Кармадонское ущелье, Аланский монастырь, некрополь Даргавс

Из Владикавказа отправимся в сердце горной Осетии. Остановимся в Кармадоне — месте удивительной красоты и трагической истории, связанной со сходом ледника Колка. Поговорим о природе и погибшей группе Сергея Бодрова.

В Куртатинском ущелье посетим Аланский Свято-Успенский монастырь: осмотрим оборонительные башни и побеседуем об истории средневековой Алании.

Изучим город мёртвых Даргавс — крупнейший некрополь Северного Кавказа. Обсудим традиции и культуру осетин, увидим каменные склепы.

Кармадонское ущелье, Аланский монастырь, некрополь ДаргавсКармадонское ущелье, Аланский монастырь, некрополь Даргавс
2 день

Дигория

Этот день посвятим малолюдной Дигории. Остановимся у ворот ущелья — каньона Ахсинта, чьи отвесные скалы поднимаются на десятки метров над бурной рекой. Увидим древние селения и башни, со смотровых полюбуемся Кавказом. Обсудим историю, традиции горцев и особенности жизни в высокогорье.

ДигорияДигория
3 день

Цейское ущелье, Сказский ледник, источники

Поедем в Цейское ущелье, мимо грозных вершин и альпийских лугов. Поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику и заснеженным пикам. Поговорим об истории, природе, легендах этих мест. Будет время для прогулок и фото.

После отдохнём в тёплых водах термальных источников — приятное завершение выходных в Осетии. Затем вернёмся во Владикавказ и попрощаемся.

Цейское ущелье, Сказский ледник, источникиЦейское ущелье, Сказский ледник, источники

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет21 090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа гида
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание - 2500-4000 ₽
  • Билет на канатную дорогу в Цее - около 900 ₽
  • Посещение термальных источников - около 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 10:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 730 туристов
Приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные, сильные,
читать дальшеуменьшить

опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры на «Мама, я в горах! Из Владикавказа к вершинам Северной Осетии»

Индивидуальный выезд на внедорожниках: главное в Осетии за 3 дня
На машине
Джиппинг
3 дня
-
25%
15 отзывов
Индивидуальный выезд на внедорожниках: главное в Осетии за 3 дня
Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
30 000 ₽40 000 ₽ за человека
6 ущелий Северной Осетии и столица Алании
На машине
4 дня
6 отзывов
6 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж/д вокзал, до 14:00
Сегодня в 08:00
29 июн в 08:00
23 175 ₽ за человека
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
На машине
4 дня
4 отзыва
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт либо ж/д вокзал Владикавказа, до 13:00
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
59 900 ₽ за человека
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
На автобусе
2 дня
4 отзыва
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
30 июн в 08:30
7 июл в 08:30
11 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
21 090 ₽ за человека