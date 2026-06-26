Из Владикавказа отправимся в сердце горной Осетии. Остановимся в Кармадоне — месте удивительной красоты и трагической истории, связанной со сходом ледника Колка. Поговорим о природе и погибшей группе Сергея Бодрова.

В Куртатинском ущелье посетим Аланский Свято-Успенский монастырь: осмотрим оборонительные башни и побеседуем об истории средневековой Алании.

Изучим город мёртвых Даргавс — крупнейший некрополь Северного Кавказа. Обсудим традиции и культуру осетин, увидим каменные склепы.