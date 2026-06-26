Мама, я в горах! Из Владикавказа к вершинам Северной Осетии
Кармадонское, Куртатинское, Дигорское, Цейское ущелья, город мёртвых Даргавс, ледник и источники
Отправимся в сердце Кавказа, где тропы помнят воинов и пастухов и оживают предания нартского эпоса.
Мы объедем самые живописные ущелья — Кармадонское, Куртатинское, Дигорское, Цейское, в которых чистый воздух и ароматы читать дальшеуменьшить
трав кружат голову.
Поднимемся к облакам, чтобы дотронуться до вековой толщи Сказского ледника, и окунёмся в тёплые воды источников, которые дарят телу расслабление.
Осмотрим вписанный в скалы Аланский монастырь, родовые башни-стражи и обитель давно ушедших предков — склепы Даргавса. Поговорим о традициях осетин, жизни в высокогорье, вспомним гибель Сергея Бодрова. Уверены, вы откроете для себя Северную Осетию — не на карте, а в душе.
Описание тура
Организационные детали
Программу проводит местный сертифицированный гид Зелимхан. Он родился и вырос на Кавказе, более 7 лет организует путешествия по Северной Осетии и соседним регионам. Его задача — показать регион глазами местного жителя, провести по знаковым местам и создать атмосферу путешествия в компании друзей.
Из Владикавказа отправимся в сердце горной Осетии. Остановимся в Кармадоне — месте удивительной красоты и трагической истории, связанной со сходом ледника Колка. Поговорим о природе и погибшей группе Сергея Бодрова.
В Куртатинском ущелье посетим Аланский Свято-Успенский монастырь: осмотрим оборонительные башни и побеседуем об истории средневековой Алании.
Изучим город мёртвых Даргавс — крупнейший некрополь Северного Кавказа. Обсудим традиции и культуру осетин, увидим каменные склепы.
2 день
Дигория
Этот день посвятим малолюдной Дигории. Остановимся у ворот ущелья — каньона Ахсинта, чьи отвесные скалы поднимаются на десятки метров над бурной рекой. Увидим древние селения и башни, со смотровых полюбуемся Кавказом. Обсудим историю, традиции горцев и особенности жизни в высокогорье.
3 день
Цейское ущелье, Сказский ледник, источники
Поедем в Цейское ущелье, мимо грозных вершин и альпийских лугов. Поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику и заснеженным пикам. Поговорим об истории, природе, легендах этих мест. Будет время для прогулок и фото.
После отдохнём в тёплых водах термальных источников — приятное завершение выходных в Осетии. Затем вернёмся во Владикавказ и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
21 090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
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Работа гида
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Что не входит в цену
Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город
Проживание
Питание - 2500-4000 ₽
Билет на канатную дорогу в Цее - около 900 ₽
Посещение термальных источников - около 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 10:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 730 туристов
Приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные, сильные, читать дальшеуменьшить
опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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