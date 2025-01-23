Позавтракав в кафе в центре города, разместимся в подготовленных внедорожниках и отправимся в горы, по маршруту Золотого кольца Осетии. В Кармадонском ущелье увидим памятник Бодрову и вспомним о печальном событии 2002 года. Со смотровой площадки полюбуемся впечатляющим видом на ледник Майли.

Затем посетим главную достопримечательность республики — «город мёртвых» Даргавс, крупнейший некрополь на Кавказе. Вы увидите древние надземные склепы, познакомитесь с историей комплекса и услышите легенды, связанные с этим мистическим местом.

После побываем в живописной Мидаграбинской долине, а пообедать остановимся в Даргавском ущелье. Заедем к арт-объекту, посвящённому букве осетинского алфавита, и покачаемся на качелях, установленных у высокого обрыва.

В завершении осмотрим древние башни Курта и Тага, Аланский мужской монастырь в высокогорье и мощное оборонительное сооружение — Дзивгисскую наскальную крепость, которую никому ни разу не удалось захватить. Вечером вернёмся во Владикавказ.