Прогуляетесь по Владикавказу, насладитесь красотой Цейского, Кармадонского, Куртатинского и Мамисонского ущелий, искупаетесь в горячих вулканических источниках. Узнаете историю древних сооружений
Описание тура
Организационные детали
Тур проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость. Желательно: удобная обувь.
Проживание. 2-местное размещение в отелях «Ветерок», «Бумеранг» или в 2-местных апартаментах.
Питание. В стоимость входят завтраки и обеды во все дни и ужин в 1-й день. Остальные ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельные джипы.
Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужин
Встречаемся и едем в отель. После размещения вас ждёт обзорная экскурсия по Владикавказу. Мы прогуляемся по историческому центру, полюбуемся дореволюционной архитектурой, увидим суннитскую мечеть на живописной набережной реки Терек, а также католическую кирху.
Вечером соберёмся за ужином, и вы попробуете национальную кухню: осетинские пироги, мясо, местный аналог фондю, сыр, пиво и араку.
Золотое кольцо Осетии
Позавтракав в кафе в центре города, разместимся в подготовленных внедорожниках и отправимся в горы, по маршруту Золотого кольца Осетии. В Кармадонском ущелье увидим памятник Бодрову и вспомним о печальном событии 2002 года. Со смотровой площадки полюбуемся впечатляющим видом на ледник Майли.
Затем посетим главную достопримечательность республики — «город мёртвых» Даргавс, крупнейший некрополь на Кавказе. Вы увидите древние надземные склепы, познакомитесь с историей комплекса и услышите легенды, связанные с этим мистическим местом.
После побываем в живописной Мидаграбинской долине, а пообедать остановимся в Даргавском ущелье. Заедем к арт-объекту, посвящённому букве осетинского алфавита, и покачаемся на качелях, установленных у высокого обрыва.
В завершении осмотрим древние башни Курта и Тага, Аланский мужской монастырь в высокогорье и мощное оборонительное сооружение — Дзивгисскую наскальную крепость, которую никому ни разу не удалось захватить. Вечером вернёмся во Владикавказ.
Цейское ущелье, Зарамагское водохранилище, купание в термальных источниках
Сегодня отправимся в завораживающее Цейское ущелье. По пути увидим визитную карточку республики — один из крупнейших конных монументов в мире — и остановимся у природного источника, чтобы попробовать водичку на вкус.
По прибытии вы полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов, бурными реками и многовековыми соснами. По канатной дороге поднимемся на гору Цей (2500 м) к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты.
Проедем мимо арт-объекта «Рог изобилия» — символа кавказского гостеприимства — и остановимся на обед в живописном месте. На обратном пути заедем на Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и посмотрим на современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растёт дерево — мы расскажем, что она символизирует.
Во второй половине дня посетим термальные источники под открытым небом Бирагзанг, купание в которых поможет расслабиться после активного отдыха.
Свободное время, отъезд
Сегодня после традиционного завтрака у вас будет время, чтобы купить сувениры в магазинчиках и заглянуть на центральный рынок Владикавказа, чтобы, при желании, приобрести домашние продукты.
Во второй половине дня — трансфер до аэропорта или ж/д вокзала. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы, вылетающие не ранее 18:00, или на поезда, отбывающие не ранее 17:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и один ужин
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала и в аэропорт или на ж/д вокзал
- Переезды по программе
- Входные билеты
- Сопровождение гидом 24/7
- Фото и видео на память
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Ужины вне программы
- Алкоголь (кроме национального в 1-й день)
- 1-местное размещение - 8000 ₽
- Тур проводится для компаний из 2 и более человек
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты