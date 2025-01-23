Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня

Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Всего за несколько дней вы увидите самые популярные достопримечательности Северной Осетии.

Прогуляетесь по Владикавказу, насладитесь красотой Цейского, Кармадонского, Куртатинского и Мамисонского ущелий, искупаетесь в горячих вулканических источниках. Узнаете историю древних сооружений
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— Даргавса, Дзивгисской наскальной крепости, башен Курта и Тага.

Подниметесь по канатной дороге до Сказского ледника, покачаетесь на качелях над пропастью и освежитесь ключевой водой из горного родника. Мы расскажем о традициях и обычаях осетин и угостим национальной кухней. И всё это — только в вашей компании, на комфортабельных джипах и в сопровождении гидов-горцев.

Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня
Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня
Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня
Ближайшие даты:
23
янв30
янв6
фев13
фев20
фев27
фев6
мар
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость. Желательно: удобная обувь.

Проживание. 2-местное размещение в отелях «Ветерок», «Бумеранг» или в 2-местных апартаментах.

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды во все дни и ужин в 1-й день. Остальные ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельные джипы.

Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужин

Встречаемся и едем в отель. После размещения вас ждёт обзорная экскурсия по Владикавказу. Мы прогуляемся по историческому центру, полюбуемся дореволюционной архитектурой, увидим суннитскую мечеть на живописной набережной реки Терек, а также католическую кирху.

Вечером соберёмся за ужином, и вы попробуете национальную кухню: осетинские пироги, мясо, местный аналог фондю, сыр, пиво и араку.

Встреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужинВстреча, экскурсия по Владикавказу, национальный ужин
2 день

Золотое кольцо Осетии

Позавтракав в кафе в центре города, разместимся в подготовленных внедорожниках и отправимся в горы, по маршруту Золотого кольца Осетии. В Кармадонском ущелье увидим памятник Бодрову и вспомним о печальном событии 2002 года. Со смотровой площадки полюбуемся впечатляющим видом на ледник Майли.

Затем посетим главную достопримечательность республики — «город мёртвых» Даргавс, крупнейший некрополь на Кавказе. Вы увидите древние надземные склепы, познакомитесь с историей комплекса и услышите легенды, связанные с этим мистическим местом.

После побываем в живописной Мидаграбинской долине, а пообедать остановимся в Даргавском ущелье. Заедем к арт-объекту, посвящённому букве осетинского алфавита, и покачаемся на качелях, установленных у высокого обрыва.

В завершении осмотрим древние башни Курта и Тага, Аланский мужской монастырь в высокогорье и мощное оборонительное сооружение — Дзивгисскую наскальную крепость, которую никому ни разу не удалось захватить. Вечером вернёмся во Владикавказ.

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3 день

Цейское ущелье, Зарамагское водохранилище, купание в термальных источниках

Сегодня отправимся в завораживающее Цейское ущелье. По пути увидим визитную карточку республики — один из крупнейших конных монументов в мире — и остановимся у природного источника, чтобы попробовать водичку на вкус.

По прибытии вы полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов, бурными реками и многовековыми соснами. По канатной дороге поднимемся на гору Цей (2500 м) к Сказскому леднику, чтобы насладиться горным пейзажем с высоты.

Проедем мимо арт-объекта «Рог изобилия» — символа кавказского гостеприимства — и остановимся на обед в живописном месте. На обратном пути заедем на Зарамагское водохранилище, образованное слиянием нескольких рек, и посмотрим на современную скульптуру в виде сложенных ладоней, из которых растёт дерево — мы расскажем, что она символизирует.

Во второй половине дня посетим термальные источники под открытым небом Бирагзанг, купание в которых поможет расслабиться после активного отдыха.

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4 день

Свободное время, отъезд

Сегодня после традиционного завтрака у вас будет время, чтобы купить сувениры в магазинчиках и заглянуть на центральный рынок Владикавказа, чтобы, при желании, приобрести домашние продукты.

Во второй половине дня — трансфер до аэропорта или ж/д вокзала. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы, вылетающие не ранее 18:00, или на поезда, отбывающие не ранее 17:30.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и один ужин
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала и в аэропорт или на ж/д вокзал
  • Переезды по программе
  • Входные билеты
  • Сопровождение гидом 24/7
  • Фото и видео на память
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно
  • Ужины вне программы
  • Алкоголь (кроме национального в 1-й день)
  • 1-местное размещение - 8000 ₽
  • Тур проводится для компаний из 2 и более человек
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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