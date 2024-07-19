4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
2 авг в 08:45
9 авг в 08:45
2 500₽ за человека
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 июля 2024Увидела практически весть исторический Владимир. Ррекрасная экскурсия с очень грамотным экскурсоводом Анастасией,которая не только знает,но и очень любит свой город. И старается эту любовь передать гостям города
- ЕЕкатерина15 июля 2024Анастасия провела нам экскурсию по всему центру Владимира. Было очень интересно и нам очень понравилось! Анастасия учитывала все наши пожелания. Наша экскурсия заняла 3 часа, ходили без остановок. Просто супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «что посмотреть»
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