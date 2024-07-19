что посмотреть – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «что посмотреть» во Владимире, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Пешая
На автобусе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
2 авг в 08:45
9 авг в 08:45
2 500 за человека
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
На автобусе
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
    Увидела практически весть исторический Владимир. Ррекрасная экскурсия с очень грамотным экскурсоводом Анастасией,которая не только знает,но и очень любит свой город. И старается эту любовь передать гостям города
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
    Анастасия провела нам экскурсию по всему центру Владимира. Было очень интересно и нам очень понравилось! Анастасия учитывала все наши пожелания. Наша экскурсия заняла 3 часа, ходили без остановок. Просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «что посмотреть»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
  2. Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
  3. Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июле 2024
Сейчас во Владимире в категории "что посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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