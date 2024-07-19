Увидела практически весть исторический Владимир. Ррекрасная экскурсия с очень грамотным экскурсоводом Анастасией,которая не только знает,но и очень любит свой город. И старается эту любовь передать гостям города

Е Екатерина

Анастасия провела нам экскурсию по всему центру Владимира. Было очень интересно и нам очень понравилось! Анастасия учитывала все наши пожелания. Наша экскурсия заняла 3 часа, ходили без остановок. Просто супер!