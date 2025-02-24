Мои заказы

Музей ложки – экскурсии во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей ложки» во Владимире, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Владимир
Пешая
2.5 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир: погружение в прошлое
Пешая
2 часа
260 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь у стелы в честь 850 летия основан...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4667 ₽ за всё до 7 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Составить первое впечатление о городе, испить иван-чая с вареньем из вишни и изучить уникальный храм
Начало: На Театральной площади
21 дек в 14:30
31 дек в 10:30
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 февраля 2025
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Прекрасный гид Алексей рассказал нашей компании о Владимире интересно и весело. Отдельная благодарность за учет наших пожеланий.
    Рекомендую!
    Единственный необычный момент это
    читать дальше

    посещение музеев. По сути их вы посещаете отдельно и самостоятельно. Они тоже заслуживают внимания и интересны, но их посещение можно спланировать самостоятельно и в любое именно вам удобное время без привязки к экскурсии.

  • Г
    Гамотин
    11 августа 2024
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города. Было настолько интересно, что время пролетело незаметно. Выражаем Ирине огромную благодарность за великолепное сопровождение в нашем путешествии!
  • Е
    Екатерина
    6 августа 2024
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Пешеходная экскурсия замечательная!!!
    Музей пряника:если вы старше 6 лет, потратьте время и деньги на что-то другое)))
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Добрый день! Экскурсия была хорошая, видно сразу что гид любит свой город и свою работу! Рассказывает интересно, детально, много дат,
    читать дальше

    много событий, но дети откровенно скучали (10, 12 и 14 лет). Экскурсия рассчитана скорее на взрослых! Маршрут построен отлично, все места с прекрасными видами посетите, исторические памятники увидите. Единственное что мы не поняли почему экскурсию рекламируют с посещением двух музеев…. про них мы вспомнили когда уже распрощались с гидом. Т. е. музеи в экскурсию не входят. Ни кто вас туда не проводит и ни чего не расскажет. Это самостоятельное посещение. В музей ложек мы не ходили, а вот роспись пряников посетили, т. к. заранее были куплены билеты по рекомендации организатора которая сообщила что день в день билетов может не быть. В общем это обычная двух часовая экскурсия, музеи самостоятельно по желанию.

  • М
    Мария
    30 ноября 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Мы в музеи не ходили. Экскурсия понравилась, гид много знает и обладает чувством юмора. Зачем нужны музеи, непонятно.
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Экскурсия понравилась
  • ю
    юрий
    3 мая 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Обективно трудно оценить. Не повезло с погодой. Через час промокли и продрогли, воспринимать информацию стал невозможно. Интересно, отменить экскурсию по погодным условиям можно?
  • И
    Ирина
    13 марта 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Очень понравилась экскурсия. Рекомендую. Экскурсовод- Алексей Михайлович - просто огонь:)Материал излагается в очень доступной манере, интересно и взрослым и детям.
    читать дальше

    Сложный материал с датами переплетается с интересными историческими отступлениями на тему словообразования, любопытных фактов и забавных историй. Время пролетает не заметно. Надеемся, что придем снова.

  • Т
    Татьяна
    22 февраля 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно, узнали много нового.
    Надо приехать во Владимир в тёплое время года ☺️, а то в -15 было холодновато
  • Е
    Елена
    25 января 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Добрый день, экскурсия понравилась, особенно музей пряника, приятные ведущие, интересно рассказали об истории пряников. Обзор по Владимиру тоже понравился, но
    читать дальше

    на улице было холодно, и через полтора часа Прогулки по Владимиру мы замерзли. .) поэтому в музей ложки уже не пошли, отправились в гостиницу отогреваться. . Думаю, что такие экскурсии получаются удачнее, когда на улице тепло))) также хочется отметить, что в обзорную экскурсию можно включить посещение одного из соборов, по возможности(то есть побывать внутри)..

