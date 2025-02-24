Индивидуальная
Лучший выборЗдравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь у стелы в честь 850 летия основан...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4667 ₽ за всё до 7 чел.
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
Составить первое впечатление о городе, испить иван-чая с вареньем из вишни и изучить уникальный храм
Начало: На Театральной площади
21 дек в 14:30
31 дек в 10:30
2000 ₽ за человека
- ААнастасия24 февраля 2025Прекрасный гид Алексей рассказал нашей компании о Владимире интересно и весело. Отдельная благодарность за учет наших пожеланий.
Рекомендую!
Единственный необычный момент это
- ГГамотин11 августа 2024Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города. Было настолько интересно, что время пролетело незаметно. Выражаем Ирине огромную благодарность за великолепное сопровождение в нашем путешествии!
- ЕЕкатерина6 августа 2024Пешеходная экскурсия замечательная!!!
Музей пряника:если вы старше 6 лет, потратьте время и деньги на что-то другое)))
- ВВалентина2 мая 2024Добрый день! Экскурсия была хорошая, видно сразу что гид любит свой город и свою работу! Рассказывает интересно, детально, много дат,
- ММария30 ноября 2023Мы в музеи не ходили. Экскурсия понравилась, гид много знает и обладает чувством юмора. Зачем нужны музеи, непонятно.
- ММарина29 октября 2023Экскурсия понравилась
- ююрий3 мая 2023Обективно трудно оценить. Не повезло с погодой. Через час промокли и продрогли, воспринимать информацию стал невозможно. Интересно, отменить экскурсию по погодным условиям можно?
- ИИрина13 марта 2023Очень понравилась экскурсия. Рекомендую. Экскурсовод- Алексей Михайлович - просто огонь:)Материал излагается в очень доступной манере, интересно и взрослым и детям.
- ТТатьяна22 февраля 2023Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно, узнали много нового.
Надо приехать во Владимир в тёплое время года ☺️, а то в -15 было холодновато
- ЕЕлена25 января 2023Добрый день, экскурсия понравилась, особенно музей пряника, приятные ведущие, интересно рассказали об истории пряников. Обзор по Владимиру тоже понравился, но
