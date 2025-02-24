читать дальше

много событий, но дети откровенно скучали (10, 12 и 14 лет). Экскурсия рассчитана скорее на взрослых! Маршрут построен отлично, все места с прекрасными видами посетите, исторические памятники увидите. Единственное что мы не поняли почему экскурсию рекламируют с посещением двух музеев…. про них мы вспомнили когда уже распрощались с гидом. Т. е. музеи в экскурсию не входят. Ни кто вас туда не проводит и ни чего не расскажет. Это самостоятельное посещение. В музей ложек мы не ходили, а вот роспись пряников посетили, т. к. заранее были куплены билеты по рекомендации организатора которая сообщила что день в день билетов может не быть. В общем это обычная двух часовая экскурсия, музеи самостоятельно по желанию.