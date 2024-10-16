Экскурсии для студентов

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для студентов» во Владимире, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Владимир - прогулка по стольному Владимиру
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир - прогулка по стольному Владимиру
Начало: Место встречи уточняется за 1-2 дня экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
4 000 за всё до 5 чел.
Владимир - к истокам истории
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Владимир музейный, путешествие в историю края
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир музейный, путешествие в историю края
Начало: Ул. Большая Московская, д. 64
Расписание: ежедневно
18 окт в 17:00
19 окт в 09:00
6 800 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Экскурсии для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир - прогулка по стольному Владимиру
  2. Владимир - к истокам истории
  3. Владимир музейный, путешествие в историю края
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Большая Московская Улица
  9. Козлов Вал
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в октябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Экскурсии для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 800.
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по теме «Экскурсии для студентов», цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам