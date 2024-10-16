2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир - прогулка по стольному Владимиру
Начало: Место встречи уточняется за 1-2 дня экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Владимир музейный, путешествие в историю края
Начало: Ул. Большая Московская, д. 64
Расписание: ежедневно
18 окт в 17:00
19 окт в 09:00
6 800₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Экскурсии для студентов»
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