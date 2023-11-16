От Володимеря к Владимиру: история одного Города

От Володимеря к Владимиру

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Ощутить дух старого Владимира, увидеть его в ретроспективе — от великого основателя Мономаха до крушения монархии.

Златоглавые белокаменные соборы, изящные приходские церкви, дольние виды с городских холмов, крепостные валы, извилистые улочки и многое другое. Блеск и величие старины на фоне тщеты современности.

Город-колыбель великой России, где история лежит прямо под ногами, а дух прошлого словно замер в ожидании сердечного внимания — таков Володимерь-Залешскiй в ожидании своих гостей.
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:

  • Золотые ворота
  • Собор Успения
  • Церковь святого Димитрия
  • Старейший женский монастырь Северо-Восточной Руси
  • Крепостные валы
  • Приходские церкви: Спасскую, Никольскую, Святого Георгия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

История становления Владимира, его развития из небольшой крепости в далёкой от блеска стольного Киева Залешской Оукраине до нового политического и религиозного центра средневековой Руси, которому суждено было впоследствии передать великий княжеский стол Москве — такова тема нашего очного путешествия. Нашими спутниками станут как выдающиеся памятники истории и культуры, шедевры белокаменной архитектуры, имеющие общемировую ценность, так и типичная для средневековой Руси городская среда, особо ценная для нас с вами, жителей России, потому как традиционная и родная. Мы окунёмся в глубину истории самого центра России — города Владимира Залешского. По ходу экскурсии вы увидите:
  • Золотые ворота — единственные в стране крепостные врата домонгольского периода нашей истории.
  • Златоглавый собор Успения — превосходнейший храм государства Российского.
  • Церковь святого Димитрия с её каменной вязью.
  • Старейший женский монастырь Северо-Восточной Руси.
  • Крепостные валы средневекового Владимира.

• Приходские церкви — Спасскую, Никольскую, Святого Георгия. Важная информация:

  • По вашему желанию возможно посещение интерьеров Успенского и Дмитриевского соборов с подробным повествованием о стенописях 12 и 15 веков и каменной резьбе.
  • Экскурсия представляет собой пешеходное путешествие по холмистой местности с большим объёмом информации по истории и культуре города Владимира. Информация не адаптирована для восприятия в детском возрасте.

Ежедневно с 9.00 до 19.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение по маршруту
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, город Владимир
Завершение: Большая Московская улица, 68с10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00 до 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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