От Володимеря к Владимиру
Ощутить дух старого Владимира, увидеть его в ретроспективе — от великого основателя Мономаха до крушения монархии.
Златоглавые белокаменные соборы, изящные приходские церкви, дольние виды с городских холмов, крепостные валы, извилистые улочки и многое другое. Блеск и величие старины на фоне тщеты современности.
Город-колыбель великой России, где история лежит прямо под ногами, а дух прошлого словно замер в ожидании сердечного внимания — таков Володимерь-Залешскiй в ожидании своих гостей.
Златоглавые белокаменные соборы, изящные приходские церкви, дольние виды с городских холмов, крепостные валы, извилистые улочки и многое другое. Блеск и величие старины на фоне тщеты современности.
Город-колыбель великой России, где история лежит прямо под ногами, а дух прошлого словно замер в ожидании сердечного внимания — таков Володимерь-Залешскiй в ожидании своих гостей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Собор Успения
- Церковь святого Димитрия
- Старейший женский монастырь Северо-Восточной Руси
- Крепостные валы
- Приходские церкви: Спасскую, Никольскую, Святого Георгия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидаетИстория становления Владимира, его развития из небольшой крепости в далёкой от блеска стольного Киева Залешской Оукраине до нового политического и религиозного центра средневековой Руси, которому суждено было впоследствии передать великий княжеский стол Москве — такова тема нашего очного путешествия. Нашими спутниками станут как выдающиеся памятники истории и культуры, шедевры белокаменной архитектуры, имеющие общемировую ценность, так и типичная для средневековой Руси городская среда, особо ценная для нас с вами, жителей России, потому как традиционная и родная. Мы окунёмся в глубину истории самого центра России — города Владимира Залешского. По ходу экскурсии вы увидите:
- Золотые ворота — единственные в стране крепостные врата домонгольского периода нашей истории.
- Златоглавый собор Успения — превосходнейший храм государства Российского.
- Церковь святого Димитрия с её каменной вязью.
- Старейший женский монастырь Северо-Восточной Руси.
- Крепостные валы средневекового Владимира.
• Приходские церкви — Спасскую, Никольскую, Святого Георгия. Важная информация:
- По вашему желанию возможно посещение интерьеров Успенского и Дмитриевского соборов с подробным повествованием о стенописях 12 и 15 веков и каменной резьбе.
- Экскурсия представляет собой пешеходное путешествие по холмистой местности с большим объёмом информации по истории и культуре города Владимира. Информация не адаптирована для восприятия в детском возрасте.
Ежедневно с 9.00 до 19.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение по маршруту
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Театральная площадь, город ВладимирЗавершение: Большая Московская улица, 68с10
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9.00 до 19.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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