Что вас ожидает

Золотые ворота — единственные в стране крепостные врата домонгольского периода нашей истории.

Златоглавый собор Успения — превосходнейший храм государства Российского.

Церковь святого Димитрия с её каменной вязью.

Старейший женский монастырь Северо-Восточной Руси.

Крепостные валы средневекового Владимира.

• Приходские церкви — Спасскую, Никольскую, Святого Георгия. Важная информация:

По вашему желанию возможно посещение интерьеров Успенского и Дмитриевского соборов с подробным повествованием о стенописях 12 и 15 веков и каменной резьбе.

Экскурсия представляет собой пешеходное путешествие по холмистой местности с большим объёмом информации по истории и культуре города Владимира. Информация не адаптирована для восприятия в детском возрасте.

История становления Владимира, его развития из небольшой крепости в далёкой от блеска стольного Киева Залешской Оукраине до нового политического и религиозного центра средневековой Руси, которому суждено было впоследствии передать великий княжеский стол Москве — такова тема нашего очного путешествия. Нашими спутниками станут как выдающиеся памятники истории и культуры, шедевры белокаменной архитектуры, имеющие общемировую ценность, так и типичная для средневековой Руси городская среда, особо ценная для нас с вами, жителей России, потому как традиционная и родная. Мы окунёмся в глубину истории самого центра России — города Владимира Залешского. По ходу экскурсии вы увидите: