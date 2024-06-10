1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
5 345₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 14:00
16 июня в 11:30
870₽ за человека
Квест
2 часа
Легенды Древнего Владимира
Уличный исторический квест
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия10 июня 2024Спасибо большое за экскурсию!
- ООльга9 июня 2024Экскурсия отличная! Все очень понравилось, очень живой и увлекательный рассказ, было интересно 100% времени. Была с мамой, маме тоже очень понравилось
- ВВиктория8 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Легко и интересно. 2 часа пролетели незаметно. Слушали все, даже 5 летняя дочь и 2 подростка))) Спасибо!
- ММаргарита8 июня 2024Руфина - находка! Шикарный гид! Вся наша компания была в восторге! Столько информации, знаний! И каждого она включила в разговор, заинтересовала, заинтриговала! Огромное спасибо!
- ААлексей8 июня 2024Отличный маршрут и увлекательное повествование! Было очень интересно
- ИИнна5 июня 2024Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.
- ВВячеслав4 июня 2024Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
- ККира25 мая 2024Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!
- ИИрина22 апреля 2024Прекрасно провели время с Марией. Экскурсия всем очень понравилась, интересная и нетрадиционная подача материала, с долей игры и небольшим квестом по поиску клада, даже дождь не смог нам испортить настроение и впечатление. Спасибо большое Марие.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Никольская церковь»
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