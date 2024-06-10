Никольская церковь

Найдено 3 экскурсии в категории «Никольская церковь» во Владимире, цены от 870 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
312 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
5 345 за всё до 5 чел.
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
87 отзывов
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 14:00
16 июня в 11:30
870 за человека
Легенды Древнего Владимира
🚶 Пешая
Квест
2 часа
91 отзыв
Легенды Древнего Владимира
Уличный исторический квест
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Никольская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
  2. Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
  3. Легенды Древнего Владимира
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Никольская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 870 до 5 345. Туристы уже оставили гидам 490 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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