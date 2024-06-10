В Валерия Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Спасибо большое за экскурсию!

О Ольга Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром» Экскурсия отличная! Все очень понравилось, очень живой и увлекательный рассказ, было интересно 100% времени. Была с мамой, маме тоже очень понравилось

В Виктория Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром» Экскурсия очень понравилась. Легко и интересно. 2 часа пролетели незаметно. Слушали все, даже 5 летняя дочь и 2 подростка))) Спасибо!

М Маргарита Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром» Руфина - находка! Шикарный гид! Вся наша компания была в восторге! Столько информации, знаний! И каждого она включила в разговор, заинтересовала, заинтриговала! Огромное спасибо!

А Алексей Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Отличный маршрут и увлекательное повествование! Было очень интересно

И Инна Легенды Древнего Владимира Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.

В Вячеслав Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.

К Кира Легенды Древнего Владимира Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!