Гуляя по многовековым улочкам и площадям, вы поразитесь тому, как много может рассказать о славном начале нашей страны столица Северо-Восточной Руси. Поговорим о великих князьях и суровых испытаниях Средних веков. И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона.

Описание

Сердце города Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади. Вы осмотрите Успенский собор и Дмитриевский с его белокаменным кружевом резьбы. Поговорим об Андрее Рублеве и его старшем товарище Данииле Черном, расписавшем наш храм. Я расскажу о славных и великих князьях владимирских, достойных сынах своего народа. А также о страшных днях захвата Владимира ордами монголо-татаров. Княжеские резиденции Вы пройдете старыми улочками Большой Московской и Георгиевской, посетите резиденцию Юрия Долгорукого, где услышите об одном из первых белокаменных храмов в Залесье, увы, не сохранившемся. А также осмотрите резиденцию его великого сына Андрея Боголюбского, «первого великоросса», по словам историка Ключевского. В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье. Козлов вал и Золотые Ворота На прогулке я покажу остатки оборонительного вала, а возле одного из самых узнаваемых символов города расскажу историю постройки и ее названия, объясню, почему в Средние века она обладала сакральным смыслом. Кроме того, можно будет сойти с центрального маршрута и отправиться в исторический Княгинин Успенский женский монастырь, основанный в начале 13-го века великой княгиней Марией Шварновной, супругой Всеволода Большое Гнездо.