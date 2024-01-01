Гуляя по многовековым улочкам и площадям, вы поразитесь тому, как много может рассказать о славном начале нашей страны столица Северо-Восточной Руси. Поговорим о великих князьях и суровых испытаниях Средних веков.
И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона.
И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона.
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Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Театральную площадь
- Шалопаевку
- Старую аптеку
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Описание
Сердце города Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади. Вы осмотрите Успенский собор и Дмитриевский с его белокаменным кружевом резьбы. Поговорим об Андрее Рублеве и его старшем товарище Данииле Черном, расписавшем наш храм. Я расскажу о славных и великих князьях владимирских, достойных сынах своего народа. А также о страшных днях захвата Владимира ордами монголо-татаров. Княжеские резиденции Вы пройдете старыми улочками Большой Московской и Георгиевской, посетите резиденцию Юрия Долгорукого, где услышите об одном из первых белокаменных храмов в Залесье, увы, не сохранившемся. А также осмотрите резиденцию его великого сына Андрея Боголюбского, «первого великоросса», по словам историка Ключевского. В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье. Козлов вал и Золотые Ворота На прогулке я покажу остатки оборонительного вала, а возле одного из самых узнаваемых символов города расскажу историю постройки и ее названия, объясню, почему в Средние века она обладала сакральным смыслом. Кроме того, можно будет сойти с центрального маршрута и отправиться в исторический Княгинин Успенский женский монастырь, основанный в начале 13-го века великой княгиней Марией Шварновной, супругой Всеволода Большое Гнездо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение музеев
- Оплачивается отдельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия ВладимируЗавершение: Театральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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