1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира: путеводитель по древней столице
Познайте дух русского Средневековья, пройдитесь по историческим местам Владимира с личным гидом
Начало: Владимир, Соборная площадь
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 мая 2024Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными
- ИИрина29 мая 2024Отличная экскурсия по Владимиру с чудесным рассказчиком была у нас 23 мая. Владимир чудесный город с богатой историей. Но, конечно, такое
- ННиколай28 мая 2024Супер информативно и интересно!
- ННаталия27 мая 2024Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
- ССергей26 мая 2024Благодарность Ольге за прекрасно проведенное время во Владимире. Великолепный гид и рассказчик, время пролетело незаметно 🙌
- ВВладимир24 мая 2024Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
- ООльга23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
- ИИрина22 мая 2024Александр, очень увлеченно и доходчиво рассказал нам об истории Владимирского края. Много нового и интересного узнали из его экскурсии. Очень рекомендуем его как грамотного, знающего и умеющего увлечь своим рассказом. Ничего лишнего, много интересной информации. Большое спасибо!
- ЛЛюдмила20 мая 2024Экскурсия понравилась. Спасибо Николаю.
- ККатерина14 мая 2024Замечательно провели время! Спасибо Ольге за погружение в историю. Прекрасно отработан маршрут, хорошая подача большоего объема информации. Было комфортно, несмотря на совершенно «немайский» холод!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Козлов Вал»
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