Козлов Вал – экскурсии во Владимире

Найдено 10 экскурсий в категории «Козлов Вал» во Владимире, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
186 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Неизведанный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700 за всё до 10 чел.
Древний Владимир: путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за человека
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900 за человека
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прошлое и настоящее Владимира: путеводитель по древней столице
Познайте дух русского Средневековья, пройдитесь по историческим местам Владимира с личным гидом
Начало: Владимир, Соборная площадь
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 30 чел.
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир - к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Очень хорошая, качественная экскурсия. Замечательный экскурсовод - Станислав подробно и интересно рассказал об истории г. Владимира и познакомил с архитектурными
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    памятниками древней Руси. Рассказ Станислава невероятно увлекательный, познания его глубокие и точные. Мы узнали для себя много нового и интересного - открыли г. Владимир совершенно с другой - исторической стороны. Живое, интерактивное общение с экскурсантами делает экскурсию более эмоциональной и теплой. Всем рекомендуем данную экскурсию, мы остались очень довольны! Спасибо, Станислав!

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Неизведанный Владимир
    Отличная экскурсия по Владимиру с чудесным рассказчиком была у нас 23 мая. Владимир чудесный город с богатой историей. Но, конечно, такое
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    впечатление сложилось благодаря уникальному маршруту и Николаю. Великолепный профессионал, который не просто обладает глубокими знаниями, но действительно влюблен в город, наделен отменным художественным вкусом, православным духом и добротой души. Благодарим Николая за раскрытие красоты и очарования города и от всего сердца и желаем творческих успехов, воплощения идей, благополучия и счастья!

  • Н
    Николай
    28 мая 2024
    Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
    Супер информативно и интересно!
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Древний Владимир: путь сквозь века
    Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Благодарность Ольге за прекрасно проведенное время во Владимире. Великолепный гид и рассказчик, время пролетело незаметно 🙌
  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Очень понравилась экскурсия со Станиславом Хлупновым. Эмоционально, нескучно, увлеченно, доступно! Спасибо большое. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод доходчиво все рассказывает, при необходимости отвечает на вопросы. Очень хорошо знает свой город, историю города. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Старый Владимир за 2 часа
    Александр, очень увлеченно и доходчиво рассказал нам об истории Владимирского края. Много нового и интересного узнали из его экскурсии. Очень рекомендуем его как грамотного, знающего и умеющего увлечь своим рассказом. Ничего лишнего, много интересной информации. Большое спасибо!
  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Неизведанный Владимир
    Экскурсия понравилась. Спасибо Николаю.
  • К
    Катерина
    14 мая 2024
    Древний Владимир: к истокам истории
    Замечательно провели время! Спасибо Ольге за погружение в историю. Прекрасно отработан маршрут, хорошая подача большоего объема информации. Было комфортно, несмотря на совершенно «немайский» холод!
    Замечательно провели время! Спасибо Ольге за погружение в историю. Прекрасно отработан маршрут, хорошая подача большоего объема

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Козлов Вал»

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  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
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