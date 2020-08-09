2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Древний Владимир: к истокам истории

Познакомиться с городом, которому суждено было стать предтечей великого государства Российского

4.5
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Владимира
Гуляя по многовековым улочкам и площадям, вы поразитесь тому, как много может рассказать о славном начале нашей страны столица ⭐️ Северо-Восточной Руси.

Поговорим о великих князьях и суровых испытаниях Средних веков.

И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 680 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории

Что вас ожидает

Сердце города
Прогулка 👣 начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади. Вы осмотрите Успенский собор и Дмитриевский с его белокаменным кружевом резьбы. Поговорим об Андрее Рублеве и его старшем товарище Данииле Черном, расписавшем наш храм. Я расскажу о славных и великих князьях владимирских, достойных сынах своего народа. А также о страшных днях захвата Владимира ордами монголо-татаров.

Княжеские резиденции
Вы пройдете старыми улочками Большой Московской и Георгиевской, посетите резиденцию Юрия Долгорукого, где услышите об одном из первых белокаменных храмов в Залесье, увы, не сохранившемся. А также осмотрите резиденцию его великого сына Андрея Боголюбского, «первого великоросса», по словам историка Ключевского. В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье.

Козлов вал и Золотые Ворота
На прогулке я покажу остатки оборонительного вала, а возле одного из самых узнаваемых символов города расскажу историю 📖 постройки и ее названия, а также объясню, почему в Средние века она обладала сакральным смыслом. Кроме того, можно будет сойти с центрального маршрута и отправиться в исторический Княгинин Успенский женский монастырь, основанный в начале 13-го века великой княгиней Марией Шварновной, супругой Всеволода Большое Гнездо.

Организационные детали

  • В экскурсию ⛳ можно включить посещение мастер-классов — бонусом предлагается бесплатная экскурсия в Дом Пряника — и посещение кузницы Бородина. Просьба сообщить о планах заранее.
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼, а также посещение Успенского собора (опционально) — 250 руб. /человека, детям до 16 лет — бесплатно
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек — дополнительная плата 600 руб. /участника
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории
Древний Владимир: к истокам истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу во Владимире около 30 лет. Но все мои корни из этой земли. История — это моё главное хобби. А история Владимира — это бездонный, неизученный колодец. Так же, как история нашей страны. Люблю путешествовать, очень много читаю. Я стараюсь излагать свои экскурсии в форме рассказа, без перегруза специфических терминов, как будто люди слушают аудиокнигу. Стараюсь максимально увлекательно, но вместе с тем правдиво, донести ту историю, которую мы знаем. Не увлекаюсь альтернативной историей. Только факты.
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

9 августа 2020
Ольга - один из лучших экскурсоводов, которых мы встречали. Экскурсия заняла целый день, но время пролетело незаметно. Прекрасный рассказчик и собеседник. Глубокое знание истории, позитивная и последовательная подача информации. Рекомендуем Ольгу для всех любознательных путешественников.
8 августа 2020
Спасибо Ольге за интересную экскурсию, у нас сложилась объёмная картина событий, происходивших много веков назад. Интересный маршрут и рассказ.

Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
3 600
5 часов
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
95 отзывов
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Знакомьтесь, Владимир!
2 400
2.5 часа
Знакомьтесь, Владимир!
80 отзывов
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Прогулка по центру Владимира
3 900
2 часа
Прогулка по центру Владимира
80 отзывов
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Владимир. Путь сквозь века
От 3 200
3 часа
Владимир. Путь сквозь века
37 отзывов
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Владимир — средневековая столица Руси
6 500
4 часа
Владимир — средневековая столица Руси
32 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
Старый Владимир за 2 часа
3 000
2 часа
Старый Владимир за 2 часа
24 отзыва