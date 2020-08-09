2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Сердце города

Прогулка 👣 начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади. Вы осмотрите Успенский собор и Дмитриевский с его белокаменным кружевом резьбы. Поговорим об Андрее Рублеве и его старшем товарище Данииле Черном, расписавшем наш храм. Я расскажу о славных и великих князьях владимирских, достойных сынах своего народа. А также о страшных днях захвата Владимира ордами монголо-татаров.

Княжеские резиденции

Вы пройдете старыми улочками Большой Московской и Георгиевской, посетите резиденцию Юрия Долгорукого, где услышите об одном из первых белокаменных храмов в Залесье, увы, не сохранившемся. А также осмотрите резиденцию его великого сына Андрея Боголюбского, «первого великоросса», по словам историка Ключевского. В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье.

Козлов вал и Золотые Ворота

На прогулке я покажу остатки оборонительного вала, а возле одного из самых узнаваемых символов города расскажу историю 📖 постройки и ее названия, а также объясню, почему в Средние века она обладала сакральным смыслом. Кроме того, можно будет сойти с центрального маршрута и отправиться в исторический Княгинин Успенский женский монастырь, основанный в начале 13-го века великой княгиней Марией Шварновной, супругой Всеволода Большое Гнездо.

Организационные детали