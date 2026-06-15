2 отзыва оставили туристы

Познакомиться с городом, которому суждено было стать предтечей великого государства Российского
Гуляя по многовековым улочкам и площадям, вы поразитесь тому, как много может рассказать о славном начале нашей страны столица Северо-Восточной Руси. Поговорим о великих князьях и суровых испытаниях Средних веков.
И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона.
Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади. Вы осмотрите Успенский собор и Дмитриевский с его белокаменным кружевом резьбы. Поговорим об Андрее Рублеве и его старшем товарище Данииле Черном, расписавшем наш храм. Я расскажу о славных и великих князьях владимирских, достойных сынах своего народа. А также о страшных днях захвата Владимира ордами монголо-татаров.
Княжеские резиденции
Вы пройдете старыми улочками Большой Московской и Георгиевской, посетите резиденцию Юрия Долгорукого, где услышите об одном из первых белокаменных храмов в Залесье, увы, не сохранившемся. А также осмотрите резиденцию его великого сына Андрея Боголюбского, «первого великоросса», по словам историка Ключевского. В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье.
Козлов вал и Золотые Ворота
На прогулке я покажу остатки оборонительного вала, а возле одного из самых узнаваемых символов города расскажу историю постройки и ее названия, а также объясню, почему в Средние века она обладала сакральным смыслом. Кроме того, можно будет сойти с центрального маршрута и отправиться в исторический Княгинин Успенский женский монастырь, основанный в начале 13-го века великой княгиней Марией Шварновной, супругой Всеволода Большое Гнездо.
Организационные детали
На праздники меня может замещать другой профессиональный гид
Двоим детям до 13 лет обзорная экскурсия — бесплатно. За каждого последующего ребёнка — доплата 500 ₽
Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 13 лет. Для путешественников младше нет возможности адаптировать маршрут и информацию
Дополнительные расходы
Обратите внимание: при выборе посещения музеев и/или соборов/мастер-классов время экскурсии увеличивается на 30-40 мин. в каждом музее, поэтому обязательно сообщите об этом гиду заранее в переписке.
За доплату в экскурсию можно включить мастер-классы в Доме Пряника и кузнице Бородина
Посещение и экскурсии в Успенском и Дмитриевском соборах — опционально, за доплату — 1500 ₽ за группу до 8 чел.
Экскурсии в музеи проводятся также за доплату — 1500 ₽ за группу до 8 чел. Входные билеты оплачиваются отдельно.
Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата — 800 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3091 туриста
Меня зовут Ольга, я аккредитованный гид на русском и французском языках, провожу экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово. Живу во Владимире около 30 лет, но все мои корни из этой читать дальшеуменьшить
земли. История — это моё главное хобби. А история Владимира — это бездонный, неизученный колодец. Так же, как история нашей страны. Люблю путешествовать, очень много читаю. Я стараюсь излагать свои экскурсии в форме рассказа, без перегруза специфических терминов, как будто люди слушают аудиокнигу. Стараюсь максимально увлекательно, но вместе с тем правдиво, донести ту историю, которую мы знаем. Не увлекаюсь альтернативной историей. Только факты.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Ольга отличный экскурсовод и очень приятный человек. У нас было две экскурсии в один день - обзорная по Суздалю и по Владимиру. За такое короткое время очень сложно хотя бы читать дальшеуменьшить
в общих чертах рассказать 1000летнюю историю городов. Но Ольге удалось интересно и понятно рассказать об основных событиях и исторических линостях Суздаля и Владимира. Организация экскурсий клиентоориентированная))). За несколько дней до экскурсии созвонились, обсудили все детали встреч. Ольга всегда была на связи. PS Если опять приедем во Владимир, то на экскурсию только к ней!)))
+6
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А
Анна
горячо рекомендуем знакомство с городом Владимир и его историей в компании экскурсовода Ольги, было увлекательно, время пронеслось стремительно. Огромная благодарность за наполненный интересными фактами и образным описание рассказ о городе, его героях!
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А
Анастасия
Очень душевная и глубокая экскурсия, которая оставляет искренний след в сердце. Если вам важны не сухие исторические факты, а живые смыслы, то очень рекомендую Ольгу. Прогулка по Владимиру получилась удивительно читать дальшеуменьшить
интересной и эмоциональной. Вся информация подается в легкой форме, а сама экскурсия помогает понять величие наших князей и рождает чувство гордости за свою историю. Настоящим откровением стало подробное рассмотрение орнамента Дмитриевского собора - было невероятно интересно расшифровать скрытые смыслы и узнать о послании великих князей, которое они оставили нам на века. Также очень рекомендуем брать дополнительную экскурсию в Успенский собор — она идеально дополняет маршрут и делает картину цельной. Спасибо Ольге за эту теплую и вдохновляющую встречу!
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С
Сергей
Хочу искренне поблагодарить нашего гида Ольгу за потрясающую прогулку по Владимиру. Программа была очень интересной, живые истории, неожиданные факты, о которых мы ранее не слышали. Что удивило больше всего — наша читать дальшеуменьшить
дочь-подросток слушала с огромным интересом, задавала вопросы, а а сейчас активно интересуется историческими событиями эпохи Рюриковичей. Ольга не просто провела тур, а буквально зажгла любопытство к истории. Спасибо за профессионализм, легкую подачу и внимание. Однозначно рекомендуем Ольгу всем, кто хочет увидеть Владимир по-настоящему!
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Ксения
Дорогая Ольга, спасибо вам об нас! Мы были в восторге от обширности тем, от прекрасной подачи - увлекательной, размеренной, профессиональной и очень душевной. Вы нас заразили городом, мы потом шли читать дальшеуменьшить
и сокрушались, как мало мы знаем не то что о Владимире, а о нашей Родине вообще. Меня очень расположили ваше неравнодушие, ваша готовность делиться своим мнением, при этом очень деликатно и к месту. Желаю удачи Вам. Буду рекомендовать!
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Юлия
Ольга, потрясающий рассказчик, влюблённая в свой город и его историю. Мы были проездом в Дивеево, но оч хотели узнать про историю Владимира. Были невероятно удивлены ролью города в развитии Руси. читать дальшеуменьшить
Очень рекомендуем Ольгу - она проводник в истории. Уезжали утром- вернулись в Храм и музей - повторить впечатления - Ольга уже другим ребятам рано утром🤦♀️ так же влюблённо рассказывала про знаки на Храме. Обязательно вернёмся
Ольга
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за высокую оценку моего труда, это очень и приятно, всегда. С большим удовольствием ждём вас в гости, и не один раз! Всего самого наилучшего!
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