2 отзыва оставили туристы

Гуляя по многовековым улочкам и площадям, вы поразитесь тому, как много может рассказать о славном начале нашей страны столица Северо-Восточной Руси. Поговорим о великих князьях и суровых испытаниях Средних веков. И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сердце города

Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади. Вы осмотрите Успенский собор и Дмитриевский с его белокаменным кружевом резьбы. Поговорим об Андрее Рублеве и его старшем товарище Данииле Черном, расписавшем наш храм. Я расскажу о славных и великих князьях владимирских, достойных сынах своего народа. А также о страшных днях захвата Владимира ордами монголо-татаров.

Княжеские резиденции

Вы пройдете старыми улочками Большой Московской и Георгиевской, посетите резиденцию Юрия Долгорукого, где услышите об одном из первых белокаменных храмов в Залесье, увы, не сохранившемся. А также осмотрите резиденцию его великого сына Андрея Боголюбского, «первого великоросса», по словам историка Ключевского. В наши дни это прекрасные смотровые площадки, откуда вам откроется прелестный вид на Клязьму и Заклязьменье.

Козлов вал и Золотые Ворота

На прогулке я покажу остатки оборонительного вала, а возле одного из самых узнаваемых символов города расскажу историю постройки и ее названия, а также объясню, почему в Средние века она обладала сакральным смыслом. Кроме того, можно будет сойти с центрального маршрута и отправиться в исторический Княгинин Успенский женский монастырь, основанный в начале 13-го века великой княгиней Марией Шварновной, супругой Всеволода Большое Гнездо.

Организационные детали

На праздники меня может замещать другой профессиональный гид

Двоим детям до 13 лет обзорная экскурсия — бесплатно. За каждого последующего ребёнка — доплата 500 ₽

Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 13 лет. Для путешественников младше нет возможности адаптировать маршрут и информацию

Дополнительные расходы

Обратите внимание: при выборе посещения музеев и/или соборов/мастер-классов время экскурсии увеличивается на 30-40 мин. в каждом музее, поэтому обязательно сообщите об этом гиду заранее в переписке.

За доплату в экскурсию можно включить мастер-классы в Доме Пряника и кузнице Бородина

Посещение и экскурсии в Успенском и Дмитриевском соборах — опционально, за доплату — 1500 ₽ за группу до 8 чел.

Экскурсии в музеи проводятся также за доплату — 1500 ₽ за группу до 8 чел. Входные билеты оплачиваются отдельно.