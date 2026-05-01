Лёд Японского моря — одно из природных чудес Приморского края.
Во время айсфлоатинга вы сможете буквально прикоснуться к этому явлению и провести время на воде даже зимой. В сертифицированных гидрокостюмах вы будете без усилий держаться на поверхности воды. А опытный инструктор поможет быстро освоиться в «невесомости» и проследит за безопасностью.
Описание экскурсии
С вами будет работать наша профильная команда:
- матрос-спасатель
- три инструктора
- видеограф
Экипировка
Вы наденете специальный костюм, который удерживает тело на поверхности воды и работает как надёжный поплавок. В наличии костюмы:
- для взрослых — на рост от 150 до 205 см
- для детей — на рост от 122 до 150 см
Экипировка подбирается индивидуально и полностью соответствует требованиям безопасности.
Формат
- Нахождение в воде — около 1 часа
- Инструктаж и переодевание до и после — 30–40 минут
О чём вы узнаете
- Как появился айсфлоатинг
- Зачем подобные костюмы используют моряки
- Как человек может безопасно находиться в ледяной воде
Организационные детали
- В стоимость входит: костюм для флоатинга, горячий чай и сладости, фото и видео
- Ограничения: дети — возраст от 8 лет и рост от 122 см, участие только в сопровождении родителей. Взрослые — рост до 205 см
- Противопоказания по здоровью:
— серьёзные заболевания сердца
— повышенное или пониженное артериальное давление
— кишечные расстройства
— неврологические отклонения
— беременность
— инфекционные заболевания в активной стадии
— фобии различного характера
— недавние серьёзные травмы, переломы, операции
- До места старта вы добираетесь самостоятельно на такси или личном автомобиле (не более 20 минут из центра города)
- С вами будет наша команда профессиональных инструкторов
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пригороде Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — первая компания, которая начала организовывать айс-флоатинг на Дальнем Востоке. Имеем большой опыт в этом направлении и с первого дня следим за безопасностью, а с гостями всегда рядом находится опытный инструктор. Костюмы для прогулок сертифицированы и соответствуют стандартам SOLAS. Также мы всегда следим за погодой и выбираем безопасные локации для флоатинга.
