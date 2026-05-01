Айсфлоатинг во Владивостоке для взрослых и детей

Безопасное приключение под присмотром профессиональной команды спасателей
Лёд Японского моря — одно из природных чудес Приморского края.

Во время айсфлоатинга вы сможете буквально прикоснуться к этому явлению и провести время на воде даже зимой. В сертифицированных гидрокостюмах вы будете без усилий держаться на поверхности воды. А опытный инструктор поможет быстро освоиться в «невесомости» и проследит за безопасностью.
Описание экскурсии

С вами будет работать наша профильная команда:

  • матрос-спасатель
  • три инструктора
  • видеограф

Экипировка

Вы наденете специальный костюм, который удерживает тело на поверхности воды и работает как надёжный поплавок. В наличии костюмы:

  • для взрослых — на рост от 150 до 205 см
  • для детей — на рост от 122 до 150 см

Экипировка подбирается индивидуально и полностью соответствует требованиям безопасности.

Формат

  • Нахождение в воде — около 1 часа
  • Инструктаж и переодевание до и после — 30–40 минут

О чём вы узнаете

  • Как появился айсфлоатинг
  • Зачем подобные костюмы используют моряки
  • Как человек может безопасно находиться в ледяной воде

Организационные детали

  • В стоимость входит: костюм для флоатинга, горячий чай и сладости, фото и видео
  • Ограничения: дети — возраст от 8 лет и рост от 122 см, участие только в сопровождении родителей. Взрослые — рост до 205 см
  • Противопоказания по здоровью:
    — серьёзные заболевания сердца
    — повышенное или пониженное артериальное давление
    — кишечные расстройства
    — неврологические отклонения
    — беременность
    — инфекционные заболевания в активной стадии
    — фобии различного характера
    — недавние серьёзные травмы, переломы, операции
  • До места старта вы добираетесь самостоятельно на такси или личном автомобиле (не более 20 минут из центра города)
  • С вами будет наша команда профессиональных инструкторов

ежедневно в 10:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пригороде Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — первая компания, которая начала организовывать айс-флоатинг на Дальнем Востоке. Имеем большой опыт в этом направлении и с первого дня следим за безопасностью, а с гостями всегда рядом находится опытный инструктор. Костюмы для прогулок сертифицированы и соответствуют стандартам SOLAS. Также мы всегда следим за погодой и выбираем безопасные локации для флоатинга.

