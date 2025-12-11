Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - вид сверху
Путешествие по Владивостоку с захватывающими видами и интересными историями. Откройте для себя уникальные места города на сопках
Начало: Центр
Завтра в 08:00
13 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Европейская культура и азиатская мудрость во Владивостоке
Почувствовать единение двух частей света в портовом городе
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
12 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВечером всё только начинается: Владивосток после заката
Откройте для себя вечерний Владивосток с его уникальными мостами и историческими улицами. Узнайте, как город живёт и меняется с наступлением ночи
Завтра в 20:00
14 дек в 20:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
10 лучших мест Владивостока
Один день, чтобы увидеть всё: от Токаревского маяка до бухты Стеклянной. Погрузитесь в историю и насладитесь видами Владивостока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
18 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
Владивосток раскрывает свои тайны: от Токаревского маяка до бухты Стеклянной и мыса Тобизина. Уникальные виды и история города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Погрузитесь в мир сапбординга и откройте для себя удивительные бухты Владивостока. Уникальная возможность увидеть остров Русский с воды
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 13:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
23 мар в 10:00
24 мар в 10:00
3300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Русскому острову
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
11 700 ₽
12 999 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток и остров Русский - за один день
Все достопримечательности города, мосты, бухты и маяк
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
23 999 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Для иностранцев" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3300 до 23 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий во Владивостоке на 2025 год для иностранцев, 357 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль