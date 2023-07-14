Триозерье — это белоснежный ласковый песок, прозрачная, чистейшая бирюзовая вода, позволяющая наблюдать за подводным миром, а также скалы и мысы, виднеющиеся вдоль побережья Японского моря. Попадая сюда, на секунду застываешь и пытаешься осознать, где находишься.
На Сейшелах или Приморье?! Только изумрудные сопки, укутанные местной растительностью, возвращают в реальность, и ты осознаешь, что такое живописное место находится на Дальнем Востоке.
На Сейшелах или Приморье?! Только изумрудные сопки, укутанные местной растительностью, возвращают в реальность, и ты осознаешь, что такое живописное место находится на Дальнем Востоке.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Бухта Триозёрье
- Дикая бухта
Описание экскурсии
Попадая сюда, на секунду застываешь и пытаешься осознать, где находишься. В Таиланде или Приморье?! Только изумрудные сопки, укутанные местной растительностью, возвращают в реальность, и ты осознаешь, что такое живописное место находится в Приморье. Вас ждет белоснежный ласковый песок, прозрачная, чистейшая бирюзовая вода, позволяющая наблюдать за подводным миром, а также скалы и мысы, виднеющиеся вдоль побережья Японского моря. Особенный шик нашему путешествию придаст посещение уютной безлюдной бухты. Здесь мы насладимся тишиной и чистым морем. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
В июне по четвергам и воскресеньям в 07:00 / Июль, август, сентябрь по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Триозёрье
- Дикая бухта
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: В июне по четвергам и воскресеньям в 07:00 / Июль, август, сентябрь по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
14 июля 2023
Вчера мы путешествовали с Ириной на Триозерье. Все было организовано очень четко. Каждый нашел в этом путешествии то, что хотел.
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