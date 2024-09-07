В этой экскурсии три главных героя — маяк на мысе Поворотный, маяк Шведова и маяк Лихачева. Познакомимся и с автоматическими маяками, и с маяками, которые обслуживаются преданными служителями. Маршрут с купанием в море!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Путешествие к маякам Моряки придумали много красивых слов, чтобы выразить свою любовь и признательность к этим средствам навигационного оборудования, установленным на берегах всех морей земного шара. Их называют «Прометеями моря», светочами Земли, часовыми, стерегущими благополучие мореплавателей, путевыми звездами и т. д. Маяки обладают удивительной притягательной силой. Где бы ни стоял маяк, взгляд обязательно задерживается на нем. Его огонь как бы говорит «иди на меня, здесь твое спасение» или «будь осторожен, я там, где опасность». Как и сотни лет назад, маяки привлекают путешественников, мечтающих оказаться на краю света. Приглашаем вас в небольшое приключение, где соединились таинственные маяки, неприступные мысы, обзорные площадки и красивые бухты. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По субботам в июне и сентябре в 07:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маяк на мысе Поворотный
- Маяк Неприступный
- Маяк Шведова
- Маяк Лихачева
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в июне и сентябре в 07:00.
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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