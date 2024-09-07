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Путешествие к маякам Моряки придумали много красивых слов, чтобы выразить свою любовь и признательность к этим средствам навигационного оборудования, установленным на берегах всех морей земного шара. Их называют «Прометеями моря», светочами Земли, часовыми, стерегущими благополучие мореплавателей, путевыми звездами и т. д. Маяки обладают удивительной притягательной силой. Где бы ни стоял маяк, взгляд обязательно задерживается на нем. Его огонь как бы говорит «иди на меня, здесь твое спасение» или «будь осторожен, я там, где опасность». Как и сотни лет назад, маяки привлекают путешественников, мечтающих оказаться на краю света. Приглашаем вас в небольшое приключение, где соединились таинственные маяки, неприступные мысы, обзорные площадки и красивые бухты. Важная информация: