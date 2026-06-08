В этом маршруте собраны наши любимые места Находки.
Вы посетите мыс Пассека и восхититесь его отвесными скалами, побываете в пещерах с реалистичными статуями животных, полюбуетесь городом со смотровой площадки, поднимитесь на скалу Пржевальского и мифическую гору Брат.
А за окном на протяжении всего пути будут мелькать приморские деревушки, бежать реки и расстилаться поля.
Вы посетите мыс Пассека и восхититесь его отвесными скалами, побываете в пещерах с реалистичными статуями животных, полюбуетесь городом со смотровой площадки, поднимитесь на скалу Пржевальского и мифическую гору Брат.
А за окном на протяжении всего пути будут мелькать приморские деревушки, бежать реки и расстилаться поля.
Описание экскурсии
- Первая наша остановка — мыс Пассека в городе Находка. Он образован отвесными скалами с красными пятнами, вершины которых имеют вид зубцов.
- После вас ждет видовая площадка на Находку. Вы понаблюдаете за переработкой грузов, судоремонтом и рыбопереработкой в морском порту.
- Заедем на мифическую гору Брат. Полюбуемся горой Сестра и пирамидами, которые создали титаны миллион лет назад. Расскажем вам легенду об этом месте.
- Финальная точка нашего маршрута — скала Пржевальского. В ней находятся Екатериновские пещеры с реалистичными статуями животных. Скала эта интересна и экстремальными видами спорта: здесь можно заняться скалолазанием и роупджампингом. Мы полюбуемся видами и сделаем впечатляющие фото на мостике, расположенном на высоте 60 метров над озером и широкими полями.
По пути вы увидите:
- Стеллу Владивостока, установленную в честь 100-летия города
- Уссурийский залив
- Город Большой камень, где находится завод «Звезда» — один из самых больших судостроительных заводов России
- Город Фокино — военную базу Тихоокеанского морского флота
- Песчаные пляжи — популярное место летнего отдыха у жителей и гостей Приморского края
- Стеллу Находки «Мой город — Моя гордость», установленную в честь 35-летия города
Организационные детали
- Программа подходит для участников от 12 лет
- Экскурсия проходит на комфортабельном джипе
- Возьмите с собой достаточное количество воды, перекус на весь день, наденьте удобную одежду по погоде. По пути у нас будут остановки, где можно докупить необходимое.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 792 туристов
Я Алина, живу во Владивостоке с рождения. Объездив большую часть Приморского края я хочу, чтобы вы тоже могли насладится природой нашего региона. Я с вами, чтобы показать красивые места, рассказать интересные истории и сделать фотографии на долгую память.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Интересная и познавательная поездка. В целом все очень понравилось. Прекрасные локации, отличные виды, интересный рассказ гида. Даже ветер и капли дождя не смогли нам испортить настроение. А вот туман создавал незабываемый шарм нашим фото) Весь день пролетел как несколько минут, никакой усталости)) Юлия прекрасный и увлекающий рассказчик, огромное спасибо!
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Ю
Эта была отличная поездка. Много красивых мест, а главное - перспективные точки появились для дальнейших путешествий. Например, теперь я знаю, где в окрестностях Находки можно полазить по скалам и даже спрыгнуть с них.
Спасибо огромное за отличные впечатления! Все рекомендую
Спасибо огромное за отличные впечатления! Все рекомендую
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С
Замечательная поездка. Очень познавательная. Юля умеет заинтересовать рассказом. Понимаешь, что она очень любит место, где живёт. Заразились её любовью к Приморью! Обязательно вернёмся сюда ещё раз и поедим с ней в новое путешествие! Рекомендуем!
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Е
Замечательная поездка, шикарные виды, спасибо Кате за дущевное и профессиональное сопровождение!
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Были с женой на экскурсии, которую нам провела Алина, в отличный солнечный денек 4 августа. Мы прогулялись по совершенно безлюдным тропинкам через красивый лес из маньчжурских дубов почти до самой
+2
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Сложный (сложный!) маршрут по природным местам вокруг города Находка. В Находке как таковой смотреть нечего и некогда.
А вот в бухте у мыса Пассека, у скалы Пржевальского будет много мест, где лучше крепко цепляться за стены (или ветки). После них холм Брат покажется лёгкой прогулкой. Логично лля концовки) просто режиссёр не поделился с вами, как все будет смонтировано
А вот в бухте у мыса Пассека, у скалы Пржевальского будет много мест, где лучше крепко цепляться за стены (или ветки). После них холм Брат покажется лёгкой прогулкой. Логично лля концовки) просто режиссёр не поделился с вами, как все будет смонтировано
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