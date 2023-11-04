Интересное в городе Находка

Побывать на мифической горе, залезть в пещеры со статуями животных и увидеть пирамиды титанов

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В этом маршруте собраны наши любимые места Находки.

Вы посетите мыс Пасека и восхититесь его отвесными скалами, побываете в пещерах с реалистичными статуями животных, полюбуетесь городом со смотровой площадки, поднимитесь на скалу Пржевальского и мифическую гору Брат.

А за окном на протяжении всего пути будут мелькать приморские деревушки, бежать реки и расстилаться поля.
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Интересное в городе Находка
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Первая наша остановка — мыс Пасека в городе Находка. Он образован отвесными скалами с красными пятнами, вершины которых имеют вид зубцов.
  • После вас ждет видовая площадка на Находку. Вы понаблюдаете за переработкой грузов, судоремонтом и рыбопереработкой в морском порту.
  • Заедем на мифическую гору Брат. Полюбуемся горой Сестра и пирамидами, которые создали титаны миллион лет назад. Расскажем вам легенду об этом месте.
  • Финальная точка нашего маршрута — скала Пржевальского. В ней находятся Екатериновские пещеры с реалистичными статуями животных. Скала эта интересна и экстремальными видами спорта: здесь можно заняться скалолазанием и роупджампингом. Мы полюбуемся видами и сделаем впечатляющие фото на мостике, расположенном на высоте 60 метров над озером и широкими полями.

По пути вы увидите:

  • Стеллу Владивостока, установленную в честь 100-летия города
  • Уссурийский залив
  • Город Большой камень, где находится завод «Звезда» — один из самых больших судостроительных заводов России
  • Город Фокино — военную базу Тихоокеанского морского флота
  • Песчаные пляжи — популярное место летнего отдыха у жителей и гостей Приморского края
  • Стеллу Находки «Мой город — Моя гордость», установленную в честь 35-летия города

Организационные детали

  • Программа подходит для участников от 12 лет
  • Экскурсия проходит на комфортабельном джипе
  • Возьмите с собой достаточное количество воды, перекус на весь день, наденьте удобную одежду по погоде. По пути у нас будут остановки, где можно докупить необходимое.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Смотровые площадки
Приморский край
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