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А Алексей Интересная и познавательная поездка. В целом все очень понравилось. Прекрасные локации, отличные виды, интересный рассказ гида. Даже ветер и капли дождя не смогли нам испортить настроение. А вот туман создавал незабываемый шарм нашим фото) Весь день пролетел как несколько минут, никакой усталости)) Юлия прекрасный и увлекающий рассказчик, огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлиана Эта была отличная поездка. Много красивых мест, а главное - перспективные точки появились для дальнейших путешествий. Например, теперь я знаю, где в окрестностях Находки можно полазить по скалам и даже спрыгнуть с них.

Спасибо огромное за отличные впечатления! Все рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Замечательная поездка. Очень познавательная. Юля умеет заинтересовать рассказом. Понимаешь, что она очень любит место, где живёт. Заразились её любовью к Приморью! Обязательно вернёмся сюда ещё раз и поедим с ней в новое путешествие! Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Замечательная поездка, шикарные виды, спасибо Кате за дущевное и профессиональное сопровождение! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Игорь читать дальше уменьшить оконечности мыса Пасека, откуда открываются замечательные виды на Прогулочную бухту и океан. Алина, показав свои высокие джипперские навыки, смогла заехать на срезанную добычей камня вершину горы Брат, откуда открываются совсем уж удивительные и красивые виды. В общем за интересными рассказами и прогулками день прошел на одном дыхании, очень рекомендуем эту экскурсию! Были с женой на экскурсии, которую нам провела Алина, в отличный солнечный денек 4 августа. Мы прогулялись по совершенно безлюдным тропинкам через красивый лес из маньчжурских дубов почти до самой +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет