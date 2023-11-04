Побывать на мифической горе, залезть в пещеры со статуями животных и увидеть пирамиды титанов
В этом маршруте собраны наши любимые места Находки.
Вы посетите мыс Пасека и восхититесь его отвесными скалами, побываете в пещерах с реалистичными статуями животных, полюбуетесь городом со смотровой площадки, поднимитесь на скалу Пржевальского и мифическую гору Брат.
А за окном на протяжении всего пути будут мелькать приморские деревушки, бежать реки и расстилаться поля.
Вы посетите мыс Пасека и восхититесь его отвесными скалами, побываете в пещерах с реалистичными статуями животных, полюбуетесь городом со смотровой площадки, поднимитесь на скалу Пржевальского и мифическую гору Брат.
А за окном на протяжении всего пути будут мелькать приморские деревушки, бежать реки и расстилаться поля.
Ближайшие даты:
4
ноя
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5
ноя
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первая наша остановка — мыс Пасека в городе Находка. Он образован отвесными скалами с красными пятнами, вершины которых имеют вид зубцов.
- После вас ждет видовая площадка на Находку. Вы понаблюдаете за переработкой грузов, судоремонтом и рыбопереработкой в морском порту.
- Заедем на мифическую гору Брат. Полюбуемся горой Сестра и пирамидами, которые создали титаны миллион лет назад. Расскажем вам легенду об этом месте.
- Финальная точка нашего маршрута — скала Пржевальского. В ней находятся Екатериновские пещеры с реалистичными статуями животных. Скала эта интересна и экстремальными видами спорта: здесь можно заняться скалолазанием и роупджампингом. Мы полюбуемся видами и сделаем впечатляющие фото на мостике, расположенном на высоте 60 метров над озером и широкими полями.
По пути вы увидите:
- Стеллу Владивостока, установленную в честь 100-летия города
- Уссурийский залив
- Город Большой камень, где находится завод «Звезда» — один из самых больших судостроительных заводов России
- Город Фокино — военную базу Тихоокеанского морского флота
- Песчаные пляжи — популярное место летнего отдыха у жителей и гостей Приморского края
- Стеллу Находки «Мой город — Моя гордость», установленную в честь 35-летия города
Организационные детали
- Программа подходит для участников от 12 лет
- Экскурсия проходит на комфортабельном джипе
- Возьмите с собой достаточное количество воды, перекус на весь день, наденьте удобную одежду по погоде. По пути у нас будут остановки, где можно докупить необходимое.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Владивостоке
Я Алина, живу во Владивостоке с рождения. За последние 3 года объездила большую часть Приморского края и хочу, чтобы вы тоже могли насладится природой нашего региона. Я с вами, чтобы показать красивые места, рассказать интересные истории и сделать фотографии на долгую память.
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