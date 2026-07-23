Вас ждет погружение в атмосферу загадочной Миллионки конца XIX века.
Узкие переулки, скрытые дворы и тайные ходы перенесут вас во Владивосток времен торгового расцвета и великих судеб. Это путешествие сквозь время по лабиринту историй, где оживают голоса прошлого. В шорохе шагов и отблесках фонарей вам предстоит самим распутать узлы ушедшей эпохи.
Узкие переулки, скрытые дворы и тайные ходы перенесут вас во Владивосток времен торгового расцвета и великих судеб. Это путешествие сквозь время по лабиринту историй, где оживают голоса прошлого. В шорохе шагов и отблесках фонарей вам предстоит самим распутать узлы ушедшей эпохи.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу загадочной Миллионки, где время сплетается в тугую петлю, а прошлое оставляет знаки для тех, кто умеет их видеть. Узкие переулки, скрытые дворы и тайные ходы перенесут вас в конец XIX века — туда, где Владивосток превращался в центр торговли, культурных слияний и великих судеб. Вас ждет не просто прогулка, а путешествие сквозь время. Каждый шаг ведет глубже в лабиринт историй, где оживают голоса ушедшей эпохи. В шорохе шагов, в отблесках фонарей, в подсказках улиц скрыт тот, кто осторожно направляет вас, позволяя самим распутать узлы прошлого. Важная информация:
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви — мы будем много ходить, иногда даже бегать. Лучше освободить руки, чтобы вам ничего не мешало, и насладиться моментом.
- На стартовой площадке вас встретит администратор и выдаст специальные беспроводные высокотехнологичные наушники. Это ваш контакт с миром иммерсии и портал в новое измерение.
- В среднем мы проходим 5000 шагов, но они пролетают незаметно. У каждой прогулки свой темп: размеренный или ускоренный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат беспроводных наушников на время мероприятия
- Сопровождение администратора
- Дождевики на прогулках (в случае дождя)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батарейная улица, 8
Завершение: Ул. Адмирала Фокина, 4Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви - мы будем много ходить, иногда даже бегать. Лучше освободить руки, чтобы вам ничего не мешало, и насладиться моментом
- На стартовой площадке вас встретит администратор и выдаст специальные беспроводные высокотехнологичные наушники. Это ваш контакт с миром иммерсии и портал в новое измерение
- В среднем мы проходим 5000 шагов, но они пролетают незаметно. У каждой прогулки свой темп: размеренный или ускоренный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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