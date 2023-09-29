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Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
Начало: Ул. Батарейная, 4, ст. 1
16 июня в 11:00
820₽ за человека
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена29 сентября 2023Понравилось, что была полноценная история: с погонями, сокровищами, шикарными костюмами и вкусным чаем на прощание) очень приятные эмоции, просто класс!
- ММария17 сентября 2023Очень приятный и интересный формат. Но мне показалось, что форма несколько привалирует над содержанием. Несмотря на то, что нас вроде
- ТТатьяна17 сентября 2023Были на экскурсии 8 сентября с дочерью. Приехали во Владивосток на 5 дней и хотели посмотреть центр города в необычном
- ННаталья4 сентября 2023Неплохая прогулка, но больше наверно для подростков. Сейчас темнеет рано и тащить толпу взрослых людей, многие пенсионеры и с маленькими детьми по подворотням неосвещенным, Непроходимым, опасно. Хотелось бы больше истории…
- ЕЕкатерина28 августа 2023Прекрасная экскурсия! Очень душевный и романтичный формат! Обязательно схожу еще и на другие прогулки
- ССветлана8 августа 2023В первые была на такой экскурсии. Интересная экскурсия. Берите не пожалеете.
- ЛЛюбовь6 августа 2023Поездка супер
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Иммерсивные»
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