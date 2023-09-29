Иммерсивные экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Иммерсивные» во Владивостоке, цены от 820 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
13 отзывов
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
Начало: Ул. Батарейная, 4, ст. 1
16 июня в 11:00
820 за человека
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    29 сентября 2023
    Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
    Понравилось, что была полноценная история: с погонями, сокровищами, шикарными костюмами и вкусным чаем на прощание) очень приятные эмоции, просто класс!
  • М
    Мария
    17 сентября 2023
    Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
    Очень приятный и интересный формат. Но мне показалось, что форма несколько привалирует над содержанием. Несмотря на то, что нас вроде
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    бы познакомили с жизнью местного исторического чайна-тауна и попытались передать атмосферу, осталось впечатление, что рассказано было не все, общей картинки не сложилось. Я была в городе впервые и на экскурсию попала, не зная о нем ничего. Возможно, такое ощущение сложилось именно поэтому: не было скелета знаний, на который могло бы лечь "мясо" атмосферы, к слову, очень дружелюбной. Так что однозначно рекомендую, но именно в качестве приправы к более основательному знакомству и точно не в качестве первого блюда))

  • Т
    Татьяна
    17 сентября 2023
    Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
    Были на экскурсии 8 сентября с дочерью. Приехали во Владивосток на 5 дней и хотели посмотреть центр города в необычном
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    формате. Экскурсия построена как игра с элементами квеста и участием одного актёра. Актер исполнял роль проводника. Координатор экспедиции шел с нами дополнительно, если у нас возникнут вопросы или проблемы с наушниками. Моей дочери очень понравилось. Мне тоже было любопытно. Вернулись на Миллионку на следующий день, чтобы побродить еще раз самостоятельно. Рекомендую всем, кому интересны новые виды экскурсий.

    Были на экскурсии 8 сентября с дочерью. Приехали во Владивосток на 5 дней и хотели посмотретьБыли на экскурсии 8 сентября с дочерью. Приехали во Владивосток на 5 дней и хотели посмотретьБыли на экскурсии 8 сентября с дочерью. Приехали во Владивосток на 5 дней и хотели посмотреть
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2023
    Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
    Неплохая прогулка, но больше наверно для подростков. Сейчас темнеет рано и тащить толпу взрослых людей, многие пенсионеры и с маленькими детьми по подворотням неосвещенным, Непроходимым, опасно. Хотелось бы больше истории…
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
    Прекрасная экскурсия! Очень душевный и романтичный формат! Обязательно схожу еще и на другие прогулки
  • С
    Светлана
    8 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
    В первые была на такой экскурсии. Интересная экскурсия. Берите не пожалеете.
    В первые была на такой экскурсии. Интересная экскурсия. Берите не пожалеете
  • Л
    Любовь
    6 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
    Поездка супер

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Иммерсивные»

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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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