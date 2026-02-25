«Миллионка» — это сеть старых и неприметных кварталов в самом центре города, появившихся в конце 19 — начале 20 вв. Но раньше здесь кипела жизнь — весёлая и опасная, мрачная и отталкивающая. Процветали злачные места вроде борделей, игорных домов и опиекурилен. Законы здесь практически не действовали. И сегодня можно найти отголоски той «Миллионки» — вы с нами?
Описание экскурсии
«Миллионка» вне закона
Своё пристанище здесь находили контрабандисты, фальшивомонетчики, скупщики краденого, наркоманы, проститутки и другие представители классов с низкой социальной ответственностью. Скрывались от правосудия и китайские разбойники — хунхузы. Среди владивостокцев ходят легенды о целом подземном городе с тайными ходами и лабиринтами…
Своеобразие местной архитектуры
Дворы-колодцы, арки, подворотни-«очкуры», лестницы, балконы — неотъемлемые и отличительные элементы «Миллионки», которые помогали когда-то хунхузам уходить от правосудия. Затеряться среди них можно и по сей день!
Мы поговорим:
- О происхождении названия квартала
- Секретах, которые хранят стены домов из красного кирпича
- Обитателях «Миллиoнки»: Водоносе, Японском городовом, Опиумном короле и других, увековеченных в 2010 году в экспозициях художественного сообщества «33+1»
- Роли этого места для Владивостока конца 19 — начала 20 вв: почему долго не могли ликвидировать квартал? Чем сейчас живёт «Миллионка» и какое её ожидает будущее?
- Исторических фактах и легендах, например, о золоте Колчака
Организационные детали
- На экскурсии затрагиваются темы преступности и азартных игр, поэтому присутствие детей оставляем на ваше усмотрение
- По запросу экскурсия может быть проведена для компаний от 5 человек. Стоимость рассчитывается в таком случае за человека. Детали уточняйте в переписке
- На маршруте есть возможность зайти в бар
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2103 туристов
Любовь к природе привела меня в 2010 году на факультет экологии ДВФУ, а увлечение путешествиями и желание передавать красоту и уникальность нашего края — на обучение на курсе гида-экскурсоводов в
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка по Миллионке во Владивостоке — словно квест с забавными историями и скрытыми уголками, гид Надежда не только рассказывает загадки старого города, но и будто погружает тебя в ту атмосферу, хочется возвращаться снова и снова в это «опасное» место. Атмосферно, колоритно и по-настоящему необычно!
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Если решитесь на этуэкскурсию, а это 18+, то просите гида Тамару!!!! Вы узнаете об этом злачном районе все, что только можно узнать! Тамара - это действительно кладезь очень интересной информации!
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Интересно, познавательно. Хороший экскурс в историю.
Правда экскурсия длилась не 2 часа, а 1,5 и это при условии, что мы никуда не спешили и часто останавливались пофотографировать. Осталось ощущение, что чего-то пропустили.
Правда экскурсия длилась не 2 часа, а 1,5 и это при условии, что мы никуда не спешили и часто останавливались пофотографировать. Осталось ощущение, что чего-то пропустили.
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Н
Полное интересное погружение в прошлое.
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М
Очень понравилась экскурсия. И ОГРОМНОЕ СПАСИБО гиду Тамаре за интересный, познавательный материал. Её увлеченность городом, темой экскурсии заставила поглубже погрузиться в историю квартала Миллионка и, в целом, историю города
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А
Интересно, весело и главное с любовью к городу!!
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