«Миллионка» — это сеть старых и неприметных кварталов в самом центре города, появившихся в конце 19 — начале 20 вв. Но раньше здесь кипела жизнь — весёлая и опасная, мрачная и отталкивающая. Процветали злачные места вроде борделей, игорных домов и опиекурилен. Законы здесь практически не действовали. И сегодня можно найти отголоски той «Миллионки» — вы с нами?

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Описание экскурсии

«Миллионка» вне закона

Своё пристанище здесь находили контрабандисты, фальшивомонетчики, скупщики краденого, наркоманы, проститутки и другие представители классов с низкой социальной ответственностью. Скрывались от правосудия и китайские разбойники — хунхузы. Среди владивостокцев ходят легенды о целом подземном городе с тайными ходами и лабиринтами…

Своеобразие местной архитектуры

Дворы-колодцы, арки, подворотни-«очкуры», лестницы, балконы — неотъемлемые и отличительные элементы «Миллионки», которые помогали когда-то хунхузам уходить от правосудия. Затеряться среди них можно и по сей день!

Мы поговорим:

О происхождении названия квартала

Секретах, которые хранят стены домов из красного кирпича

Обитателях «Миллиoнки»: Водоносе, Японском городовом, Опиумном короле и других, увековеченных в 2010 году в экспозициях художественного сообщества «33+1»

Роли этого места для Владивостока конца 19 — начала 20 вв: почему долго не могли ликвидировать квартал? Чем сейчас живёт «Миллионка» и какое её ожидает будущее?

Исторических фактах и легендах, например, о золоте Колчака

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