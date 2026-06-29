Откуда во Владивостоке взялся китайский квартал и почему он не похож на привычный чайнатаун? Почему Миллионку облюбовали контрабандисты и фальшивомонетчики? Отправимся в самый загадочный район, чтобы узнать ответы на эти вопросы, заглянуть во дворы-колодцы и увидеть дома, в которых раньше находились лавки, подпольные заведения и курильни. Вы не просто прогуляетесь по Миллионке, но и почувствуете её атмосферу и характер.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по скрытым улочкам Владивостока.
- Увидите старинные кирпичные здания, дворы-колодцы, узкие проходы и фрагменты той самой городской среды, которая сделала Миллионку легендой.
- Рассмотрите интересные детали: граффити, памятники и арт-объекты.
Вы узнаете:
- как в центре Владивостока появился китайский квартал и почему он получил такое необычное название.
- кто здесь жил и чем они занимались, где располагались лавки, доходные дома, подпольные заведения и притоны.
- про контрабандистов, фальшивомонетчиков и опиумные курильни.
- почему в Миллионке было так сложно поймать преступника.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с радиогидами.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 3х лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Дети до 14 лет
|1100 ₽
|Стандартный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6407 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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