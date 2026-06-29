Мои заказы

Миллионка - китайский квартал и портал в тайны Владивостока

Увидеть город в городе и окунуться в мир преступников и авантюристов
Откуда во Владивостоке взялся китайский квартал и почему он не похож на привычный чайнатаун? Почему Миллионку облюбовали контрабандисты и фальшивомонетчики? Отправимся в самый загадочный район, чтобы узнать ответы на эти вопросы, заглянуть во дворы-колодцы и увидеть дома, в которых раньше находились лавки, подпольные заведения и курильни. Вы не просто прогуляетесь по Миллионке, но и почувствуете её атмосферу и характер.
Миллионка - китайский квартал и портал в тайны Владивостока
Миллионка - китайский квартал и портал в тайны Владивостока
Миллионка - китайский квартал и портал в тайны Владивостока

Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по скрытым улочкам Владивостока.
  • Увидите старинные кирпичные здания, дворы-колодцы, узкие проходы и фрагменты той самой городской среды, которая сделала Миллионку легендой.
  • Рассмотрите интересные детали: граффити, памятники и арт-объекты.

Вы узнаете:

  • как в центре Владивостока появился китайский квартал и почему он получил такое необычное название.
  • кто здесь жил и чем они занимались, где располагались лавки, доходные дома, подпольные заведения и притоны.
  • про контрабандистов, фальшивомонетчиков и опиумные курильни.
  • почему в Миллионке было так сложно поймать преступника.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с радиогидами.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 3х летБесплатно
Пенсионеры1500 ₽
Дети до 14 лет1100 ₽
Стандартный1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6407 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
читать дальшеуменьшить

любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Миллионка - китайский квартал и портал в тайны Владивостока»

По исторической Миллионке с китаистом
Пешая
2.5 часа
170 отзывов
Групповая
до 20 чел.
По исторической Миллионке с китаистом
Разобраться, как Россия вышла к Тихому океану, и обнаружить тайный город в центре Владивостока
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1600 ₽ за человека
Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)
Пешая
2 часа
115 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)
Путешествие в прошлое Владивостока через криминальные истории Китайского квартала. Узнайте о банковках, морфиниловках и судьбе короля Миллионки
Начало: На улице Фокина
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
Завтра в 18:00
2 июл в 18:00
1600 ₽ за человека
Тайны квартала «Миллионка». 18+
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны квартала «Миллионка». 18+
Отправиться за отголосками загадочного, злачного и самого аутентичного места старого Владивостока
Начало: На улице Адмирала Фокина
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 4 чел.
История китайского квартала Миллионка во Владивостоке
Пешая
2 часа
-
5%
270 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История китайского квартала Миллионка во Владивостоке
Прогулка по загадочному району Владивостока раскроет секреты китайского квартала и его влияние на историю города
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
8807 ₽9270 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
1500 ₽ за человека