Эта экскурсия основана на уникальных материалах из архивов и дневниках. Вы познакомитесь с Владивостоком времён Великой Отечественной войны через призму жизни офицеров и их жён. Увидите знаковые места и, конечно, сможете подержать в руках и прочитать самые настоящие личные письма героев.

Описание экскурсии

Владивосток, к счастью, так и не стал местом боёв но и здесь ощущалось дыхание войны. Молодые ребята уходили на фронт, подводные лодки сражались на Северном флоте, офицеры стояли на защите рубежей. А в тылу часто оставались их семьи.

О жизни далёкой окраины, о том, как Владивосток встретил новость о начале войны, о том, как здесь жили офицерские семьи и как праздновали победу — мы и поговорим.

Маршрут прогулки

Площадь Борцов Революции — сделаем остановку у стелы «Город воинской славы»

Остановка в небольшом дворике — присядем на скамейки и почитаем офицерские письма

Дом офицеров флота — знаковое и очень важное место во время Второй мировой войны

Адмиральский сквер — здесь жизнь города во все времена играла разными красками

Кому подойдёт экскурсия

Как местным жителям, так и гостям Владивостока. Потому что нет ничего интереснее, чем смотреть на историю города через призму жизни человека.

