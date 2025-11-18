Эта экскурсия основана на уникальных материалах из архивов и дневниках.
Вы познакомитесь с Владивостоком времён Великой Отечественной войны через призму жизни офицеров и их жён.
Увидите знаковые места и, конечно, сможете подержать в руках и прочитать самые настоящие личные письма героев.
Описание экскурсии
Владивосток, к счастью, так и не стал местом боёв но и здесь ощущалось дыхание войны. Молодые ребята уходили на фронт, подводные лодки сражались на Северном флоте, офицеры стояли на защите рубежей. А в тылу часто оставались их семьи.
О жизни далёкой окраины, о том, как Владивосток встретил новость о начале войны, о том, как здесь жили офицерские семьи и как праздновали победу — мы и поговорим.
Маршрут прогулки
- Площадь Борцов Революции — сделаем остановку у стелы «Город воинской славы»
- Остановка в небольшом дворике — присядем на скамейки и почитаем офицерские письма
- Дом офицеров флота — знаковое и очень важное место во время Второй мировой войны
- Адмиральский сквер — здесь жизнь города во все времена играла разными красками
Кому подойдёт экскурсия
Как местным жителям, так и гостям Владивостока. Потому что нет ничего интереснее, чем смотреть на историю города через призму жизни человека.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников — от 16 лет
- Маршрут экскурсии простой: предусмотрены остановки и возможность посидеть на лавочках
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид во Владивостоке
Меня зовут Яна. По образованию и любви я гид во Владивостоке — прекрасном городе у моря. Имею государственную аттестацию в Приморском крае. Являюсь руководителем медиа-проекта об истории города через жизни людей. Очень люблю наш красивый город. С удовольствием поделюсь атмосферой Владивостока и с вами, дорогие путешественники!
