Русский Сан-Франциско, город-порт, окраина Российской и Советской империй, форпост страны на Дальнем Востоке — как только ни называют Владивосток. Наш город — настоящая находка для вдумчивых и любознательных путешественников. Я сделаю всё, чтобы показать вам его с разных стран. Поделюсь нескучными историческими сюжетами, провезу по самым интересным локациям и раскрою местный неповторимый колорит.

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Вы полюбуетесь живописной набережной у кинотеатра Океан и увидите монумент, посвященный адмиралу Макарову. Раскроете, где планировали установить один из самых высоких в стране памятников Ленину и почему этим планам не суждено было сбыться. Оцените здания ж/д и морского вокзалов, а также стелу, символизирующую конец Транссибирской магистрали.

Сопка Крестовая и маяк Токаревского

Владивосток — рай для любителей смотровых площадок. Вы пройдёте по песчано-галечной косе к маяку на мысе Эгершельд и поймёте, почему его называют «кошкой Токаревского». Подниметесь на сопку Крестовая и насладитесь захватывающим дух видами: на бухту Золотой Рог и остров Русский. А если захотите ощутить аутентичный колорит торгового города, в завершение мы заедем на рынок морепродуктов и знаменитый авторынок Зелёный угол.

Организационные детали