Владивосток - первая встреча

Маяк Токаревского, сопка Крестовая, набережная и другие топовые места города на обзорной экскурсии

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Ответы на вопросы
Русский Сан-Франциско, город-порт, окраина Российской и Советской империй, форпост страны на Дальнем Востоке — как только ни называют Владивосток. Наш город — настоящая находка для вдумчивых и любознательных путешественников. Я сделаю всё, чтобы показать вам его с разных стран.

Поделюсь нескучными историческими сюжетами, провезу по самым интересным локациям и раскрою местный неповторимый колорит.
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Вы полюбуетесь живописной набережной у кинотеатра Океан и увидите монумент, посвященный адмиралу Макарову. Раскроете, где планировали установить один из самых высоких в стране памятников Ленину и почему этим планам не суждено было сбыться. Оцените здания ж/д и морского вокзалов, а также стелу, символизирующую конец Транссибирской магистрали.

Сопка Крестовая и маяк Токаревского

Владивосток — рай для любителей смотровых площадок. Вы пройдёте по песчано-галечной косе к маяку на мысе Эгершельд и поймёте, почему его называют «кошкой Токаревского». Подниметесь на сопку Крестовая и насладитесь захватывающим дух видами: на бухту Золотой Рог и остров Русский. А если захотите ощутить аутентичный колорит торгового города, в завершение мы заедем на рынок морепродуктов и знаменитый авторынок Зелёный угол.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость (в машине есть детское кресло).
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Обзорные
Маяки
Смотровые площадки
Токаревский маяк
Для студентов
Набережная
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