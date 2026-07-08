Владивосток - это город, который удивляет и вдохновляет.
Здесь вы увидите живописную набережную, узнаете о планах по установке памятника Ленину и насладитесь видами с маяка Токаревского.
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этого дальневосточного города. Путешествие проходит в авто-пешеходном формате, что позволяет охватить максимум интересных мест
Здесь вы увидите живописную набережную, узнаете о планах по установке памятника Ленину и насладитесь видами с маяка Токаревского.
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этого дальневосточного города. Путешествие проходит в авто-пешеходном формате, что позволяет охватить максимум интересных мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные виды на бухту Золотой Рог
- 🏛 Исторические здания и вокзалы
- 🚶♂️ Прогулка по живописной набережной
- 🗺 Маяк Токаревского и его история
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Владивостока - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город оживает. В эти месяцы вы сможете насладиться теплыми днями и ясными видами. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но будьте готовы к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город приобретает особую атмосферу, но стоит учитывать холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная у кинотеатра Океан
- Монумент адмиралу Макарову
- Железнодорожный вокзал
- Морской вокзал
- Стела Транссибирской магистрали
- Маяк Токаревского
Описание экскурсии
Визитные карточки города
Вы полюбуетесь живописной набережной у кинотеатра Океан и увидите монумент, посвященный адмиралу Макарову. Раскроете, где планировали установить один из самых высоких в стране памятников Ленину и почему этим планам не суждено было сбыться. Оцените здания ж/д и морского вокзалов, а также стелу, символизирующую конец Транссибирской магистрали.
Сопка Крестовая и маяк Токаревского
Владивосток — рай для любителей смотровых площадок. Вы пройдёте по песчано-галечной косе к маяку на мысе Эгершельд и поймёте, почему его называют «кошкой Токаревского». Побываете на видовой площадке сквера Анны Щетининой и насладитесь захватывающим дух видами: на бухту Золотой Рог, проливом Босфор и остров Русский.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость (в машине есть детское кресло).
- По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 818 туристов
Меня зовут Александр, я коренной житель Владивостока и лицензированный гид. Хорошо знаю историю города, служил на острове Русском, пешком прошёл его периметр. Вместе со мной работает команда надёжных, лицензированных гидов. Мы любим Владивосток, знаем его историю, в нашем арсенале много авторских экскурсий по Приморскому краю. С нетерпением ждём нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия замечательная, все понравилось. Александр интересно все рассказывал, много интересного узнали о городе. Спасибо за проведенное время.
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Е
На экскурсии нас было 6 человек - взрослые, дети, пенсионеры. Очень разная по составу группа. Спасибо Александру, смог заинтересовать всех, много нового узнали о городе, это было первое знакомство и
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Благодарим Александра за интересную и содержательную экскурсию! Побывали в знаковых местах Владивостока, полюбовались видами с различных площадок города, услышали об истории города, впечатлились полуденным выстрелом из пушки на корабельной набережной, прокатились на фуникулере, а также Александр посоветовал, где можно покушать и купить сувениры.
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Классный мужик не пожалел
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В
Отлично началось знакомство с Владивостоком, благодаря обзорной экскурсии с Александром. Все очень понравилось! рекомендуем👍
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М
Нам очень повезло, что первое знакомство с городом прошло с прекрасным гидом
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