Владивосток - это город, который удивляет и вдохновляет.



Здесь вы увидите живописную набережную, узнаете о планах по установке памятника Ленину и насладитесь видами с маяка Токаревского.



Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этого дальневосточного города. Путешествие проходит в авто-пешеходном формате, что позволяет охватить максимум интересных мест

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Владивостока - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город оживает. В эти месяцы вы сможете насладиться теплыми днями и ясными видами. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но будьте готовы к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город приобретает особую атмосферу, но стоит учитывать холод и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.