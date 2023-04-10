Маяк Токаревского, сопка Крестовая, набережная и другие топовые места города на обзорной экскурсии
Поделюсь нескучными историческими сюжетами, провезу по самым интересным локациям и раскрою местный неповторимый колорит.
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Описание
Что вас ожидает
Визитные карточки города
Вы полюбуетесь живописной набережной у кинотеатра Океан и увидите монумент, посвященный адмиралу Макарову. Раскроете, где планировали установить один из самых высоких в стране памятников Ленину и почему этим планам не суждено было сбыться. Оцените здания ж/д и морского вокзалов, а также стелу, символизирующую конец Транссибирской магистрали.
Сопка Крестовая и маяк Токаревского
Владивосток — рай для любителей смотровых площадок. Вы пройдёте по песчано-галечной косе к маяку на мысе Эгершельд и поймёте, почему его называют «кошкой Токаревского». Подниметесь на сопку Крестовая и насладитесь захватывающим дух видами: на бухту Золотой Рог и остров Русский. А если захотите ощутить аутентичный колорит торгового города, в завершение мы заедем на рынок морепродуктов и знаменитый авторынок Зелёный угол.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость (в машине есть детское кресло).
- По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.