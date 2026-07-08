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Владивосток - первая встреча

Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Владивосток - это город, который удивляет и вдохновляет.

Здесь вы увидите живописную набережную, узнаете о планах по установке памятника Ленину и насладитесь видами с маяка Токаревского.

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этого дальневосточного города. Путешествие проходит в авто-пешеходном формате, что позволяет охватить максимум интересных мест
5
70 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды на бухту Золотой Рог
  • 🏛 Исторические здания и вокзалы
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописной набережной
  • 🗺 Маяк Токаревского и его история
  • 🚗 Комфортное передвижение на авто

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Владивостока - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город оживает. В эти месяцы вы сможете насладиться теплыми днями и ясными видами. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но будьте готовы к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, город приобретает особую атмосферу, но стоит учитывать холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча
Владивосток - первая встреча

Что можно увидеть

  • Набережная у кинотеатра Океан
  • Монумент адмиралу Макарову
  • Железнодорожный вокзал
  • Морской вокзал
  • Стела Транссибирской магистрали
  • Маяк Токаревского

Описание экскурсии

Визитные карточки города

Вы полюбуетесь живописной набережной у кинотеатра Океан и увидите монумент, посвященный адмиралу Макарову. Раскроете, где планировали установить один из самых высоких в стране памятников Ленину и почему этим планам не суждено было сбыться. Оцените здания ж/д и морского вокзалов, а также стелу, символизирующую конец Транссибирской магистрали.

Сопка Крестовая и маяк Токаревского

Владивосток — рай для любителей смотровых площадок. Вы пройдёте по песчано-галечной косе к маяку на мысе Эгершельд и поймёте, почему его называют «кошкой Токаревского». Побываете на видовой площадке сквера Анны Щетининой и насладитесь захватывающим дух видами: на бухту Золотой Рог, проливом Босфор и остров Русский.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость (в машине есть детское кресло).
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 818 туристов
Меня зовут Александр, я коренной житель Владивостока и лицензированный гид. Хорошо знаю историю города, служил на острове Русском, пешком прошёл его периметр. Вместе со мной работает команда надёжных, лицензированных гидов. Мы любим Владивосток, знаем его историю, в нашем арсенале много авторских экскурсий по Приморскому краю. С нетерпением ждём нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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2
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О
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия замечательная, все понравилось. Александр интересно все рассказывал, много интересного узнали о городе. Спасибо за проведенное время.
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Е
На экскурсии нас было 6 человек - взрослые, дети, пенсионеры. Очень разная по составу группа. Спасибо Александру, смог заинтересовать всех, много нового узнали о городе, это было первое знакомство и
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очень важно было, кто тебя встретит и как представит город и информацию. Смотровые площадки легкие для посещения, не требующие особой физической подготовки, прогулка до маяка для храбрых. Понравилось, что нас не подгоняли мы шли как на прогулке своим темпом. Интересны были исторические факты образования города, история зданий в старом центре, современные сооружения и парк нагорный. Рекомендую.

На экскурсии нас было 6 человек - взрослые, дети, пенсионеры. Очень разная по составу группа. Спасибо
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Оксана
Благодарим Александра за интересную и содержательную экскурсию! Побывали в знаковых местах Владивостока, полюбовались видами с различных площадок города, услышали об истории города, впечатлились полуденным выстрелом из пушки на корабельной набережной, прокатились на фуникулере, а также Александр посоветовал, где можно покушать и купить сувениры.
Благодарим Александра за интересную и содержательную экскурсию! Побывали в знаковых местах Владивостока, полюбовались видами с различных
Благодарим Александра за интересную и содержательную экскурсию! Побывали в знаковых местах Владивостока, полюбовались видами с различных
Благодарим Александра за интересную и содержательную экскурсию! Побывали в знаковых местах Владивостока, полюбовались видами с различных
Благодарим Александра за интересную и содержательную экскурсию! Побывали в знаковых местах Владивостока, полюбовались видами с различных
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Андрей
Классный мужик не пожалел
Классный мужик не пожалел
Классный мужик не пожалел
Классный мужик не пожалел
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В
Отлично началось знакомство с Владивостоком, благодаря обзорной экскурсии с Александром. Все очень понравилось! рекомендуем👍
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М
Нам очень повезло, что первое знакомство с городом прошло с прекрасным гидом
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