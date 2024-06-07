🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 23 отзыва Популярное предложение Гастрономическое путешествие по Владивостоку: от истории до современности Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие по вкусам и ароматам Владивостока, где каждый уголок хранит свою историю Начало: Сквер Невельского от 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 29 отзывов Популярное предложение По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан... Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 9 отзывов Популярное предложение Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного Начало: На площади Борцов Революции Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 35% скидка Мини-группа 1 час 1 отзыв Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас Начало: На улице Адмирала Фокина 800 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка» 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 39 отзывов Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку Начало: На площади Борцов Революции Расписание: ежедневно в 10:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Популярное предложение Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест Начало: на Корабельной набережной Расписание: ежедневно в 11:00 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе 15% скидка Мини-группа 12 часов 13 отзывов Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото Начало: У остановки «Луговая» Расписание: ежедневно в 07:30 5400 4 590 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа 86 отзывов На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой Начало: В выбранной бухте Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00 2 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 65 отзывов Городские легенды Владивостока Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города Начало: На ж/д станции Владивостока Расписание: во вторник и пятницу в 15:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ» Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след Начало: На ул. Светланской, у дома №20 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 27 отзывов Люди дела старого Владивостока: историческая прогулка по Светланской Откройте для себя живую историю Владивостока в компании опытного гида, прогуливаясь по знаменитой улице Светланской Начало: В районе Семёновского сквера Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в среду в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 6 часов 11 отзывов Популярное предложение Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00 3 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 38 отзывов Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией Начало: У входа в музей Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета Начало: У вашего отеля 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 5 часов 2 отзыва Владивосток: море, форты, маяки Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов Расписание: ежедневно в 10:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Трансфер из аэропорта в Владивосток на комфортабельном авто Выберите удобный трансфер в Владивостоке: встреча у терминала, помощь с багажом, комфортная поездка 3 500 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 2.5 часа 35 отзывов Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения Начало: В районе острова Русский Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 3 800 ₽ за человека

🚣 Прогулки на каяках Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Прогулка на каяке в бухте острова Русский Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком Начало: В центре города Расписание: ежедневно в 09:30 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Владивосток: хроники японской диаспоры Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу Начало: На улице Адмирала Фокина Расписание: в пятницу в 13:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 96 отзывов Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки Начало: На улице Адмирала Фокина Расписание: во вторник и субботу в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Японские страницы Владивостока Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца Начало: на центральной площади города 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 2 часа 10 отзывов Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе Начало: Рядом с рестораном «Семь футов» 4 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 9 отзывов Иммерсивная прогулка «Городские легенды» Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого Начало: На Корабельной набережной 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 3 отзыва Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки» Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны Начало: На ул. Адмирала Фокина 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Морское кладбище на горе Монастырской Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения" 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 5 отзывов Прогулка «Тёмная сторона Владивостока» Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия Начало: На улице Светланской Расписание: во вторник в 18:30 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками Начало: В районе Владивостокского государственного универс... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона Начало: На улице Светланской 4 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 21 отзыв Владивосток на закате солнца Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии Начало: На центральной площади 1 250 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 4 отзыва На сапе - по бухте Парис на острове Русский Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе Начало: на улице Светланская 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Владивосток - вид сверху Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок Начало: возле площади Борцам за власть Советов от 3 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 2.5 часа 6 отзывов Крепость Владивостока: Форт № 7 Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях Начало: На Центральной площади 2 050 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 21 отзыв Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя Начало: На Центральной площади 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 11 отзывов Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком Начало: На центральной площади 1 400 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией Провести время в приятном месте и узнать много нового о благородном напитке и традициях вокруг него Начало: На ул. Адмирала Фокина 2 700 ₽ за человека

Групповая 2 часа 50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока Начало: рядом с рестораном «Семь футов» 4 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Групповая 6.5 часов Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе) Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья Начало: В центре Владивостока Расписание: ежедневно в 10:00 4 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца Начало: На площади Борцов Революции Расписание: в понедельник в 09:15 2 900 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 4 часа По фортам острова Русский Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе) Начало: на ул. Светлановской 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Город у моря, или как начинался Владивосток Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям Начало: На улице Адмирала Фокина Расписание: в понедельник в 13:00 650 ₽ за человека

🚤 На катере 15% скидка Групповая 2 часа Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк Начало: На Катерной улице Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 3600 3 060 ₽ за человека