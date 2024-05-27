1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
12 июня в 10:00
15 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский: погружение в военную историю Владивостока - от фортов до батарей
Приглашаем на уникальное путешествие по Острову Русский, где история военного времени оживает перед вашими глазами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
12 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Крепость Владивостока: Форт № 7
Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
20 июня в 14:00
2 050₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
По фортам острова Русский
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
Начало: на ул. Светлановской
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 мая 2024Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
- ООлеся26 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию, чтобы поближе познакомить с военной историей сына (12лет), а я с мамой хотели насладиться красотой природы. Скажу сразу
- ЛЛариса25 мая 2024Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями: наслаждение природой в ее
- ССветлана25 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Хотя честно сомневалась, ехать или нет. Но экскурсия прошла на высшем уровне. Рекомендую
- ССтанислав24 мая 2024Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
- иирина19 мая 2024Мне кажется максимально хорошая даже добавить нечего Наш гид ответил на все вопросы
- ММаксим16 мая 2024Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
- ААнна11 мая 2024Я не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАК работает то или иное
- ООлег19 апреля 2024Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡 Александр показал нестандартные туристические места о. Русский, рассказал о защитных сооружениях г. Владивостока, людях, их построивших, и несших там службу. 👌
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Отличная экскурсия, грамотный гид. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Военные»
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