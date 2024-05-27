Военные экскурсии во Владивостоке

Найдено 9 экскурсий в категории «Военные» во Владивостоке, цены от 2 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674 за всё до 6 чел.
Остров Русский: красота и мощь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
12 июня в 10:00
15 июня в 11:00
12 000 за всё до 3 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.
Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Остров Русский: погружение в военную историю Владивостока - от фортов до батарей
Приглашаем на уникальное путешествие по Острову Русский, где история военного времени оживает перед вашими глазами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
12 000 за всё до 7 чел.
Крепость Владивостока: Форт № 7
🚗 На машине
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Крепость Владивостока: Форт № 7
Приоткрыть военные тайны в подземной казарме форта, его погребах боезапаса и тоннелях
Начало: На Центральной площади
13 июня в 14:00
20 июня в 14:00
2 050 за человека
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600 за всё до 4 чел.
По фортам острова Русский
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
По фортам острова Русский
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
Начало: на ул. Светлановской
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
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    и незабываемые эмоции, впечатления и конечно же кадры🤩 Живописный маршрут и куча бонусов в виде интересных так сказать укромных от всех глаз мест. Потрясающий день не смотря на дождь и ветер. Спасибо за маленькое волшебное путешествие! 😁

    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь!
  • О
    Олеся
    26 мая 2024
    Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
    Брали индивидуальную экскурсию, чтобы поближе познакомить с военной историей сына (12лет), а я с мамой хотели насладиться красотой природы. Скажу сразу
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    - попадание 1000%. Александр забрал нас на автомобиле прямо от гостиницы, во время путешествия он очень подробно и интересно рассказывал не только о местах, где мы останавливались, но и в целом о Владивостоке. По пути по его рекомендации мы купили вкусный квас и пирожки в монастыре, Александр угостил нас вкусным чаем из термоса, что придало нам сил и мы легко смогли спустится в форт даже там, где ступенек почти не было. Спасибо Александру за фото, которые он сделал в нужных ракурсах, хоть всю красоту и масштаб на них невозможно передать, но для памяти это очень крутые снимки! Вечером в гостинице сын сказал - мама, а может быть я буду учиться в ДВФУ? Настолько ему понравился рассказ Александра о том, как там учатся студенты и как там всё устроено, и конечно же сам остров Русский с его тропинками и фортами. Рекомендую! Вы будете в восторге, если поедете на эту экскурсию с Александром!

  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
    Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями: наслаждение природой в ее
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    первозданном виде. Прохождение по тропе не отнимет много сил, но подарит массу приятных впечатлений и, конечно же, фотографий) Гид встретит и вернет обратно с комфортом

    Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями:
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Экскурсия очень понравилась. Хотя честно сомневалась, ехать или нет. Но экскурсия прошла на высшем уровне. Рекомендую
  • С
    Станислав
    24 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
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    везде, он поддерживал наши затеи и мы отклонялись от маршрута. Было огненно! Самый большой плюс, что у него есть Дрон и получились офигенные кадры. Я рискнула и искупалась в холодной воде, зато кааак красиво! Игорь очень доброжелательный и отзывчив. Помог нам и в личных вопросах т. к мы не местные!

    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!
  • и
    ирина
    19 мая 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Мне кажется максимально хорошая даже добавить нечего Наш гид ответил на все вопросы
  • М
    Максим
    16 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
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    продуманностью деталей тура и комбо - набором различных локаций для отдыха и прогулок. Классно, когда ты имеешь возможность одновременно оказаться в воде (перейти море вброд), забраться на видовые красоты, рассмотреть нюансы выращивания морекультуры и даже их попробовать и многое-многое другое! Игорь отличается высокой пунктуальностью, знанием местности и, главное, умением поддерживать интересную беседу с хорошим чувством юмора! Это был идеальный день для отдыха на природе! Очень рекомендуем всем именно этот тур!

    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Я не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАК работает то или иное
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    сооружение, для защиты чего используется, его историю. Когда становится понятно, как и зачем - становится интересно:) Красивые локации, комфортный автобус, не очень большая группа, баланс ходьбы и поездок на автобусе, замечательный гид.

    Я не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАКЯ не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАКЯ не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАКЯ не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАК
  • О
    Олег
    19 апреля 2024
    Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
    Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡 Александр показал нестандартные туристические места о. Русский, рассказал о защитных сооружениях г. Владивостока, людях, их построивших, и несших там службу. 👌
    Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡Экскурсия будет интересна любителям военной истории и людям, не боящимся подземелий. 🫡
  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
    Отличная экскурсия, грамотный гид. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
  2. Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
  3. Остров Русский: красота и мощь
  4. Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
  5. Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Военные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 000 до 12 674 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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