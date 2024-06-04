О Оксана Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком читать дальше все очень хорошо рассказывал. Я уже нескольким людям посоветовала эту экскурсию. Особенно понравился поход на маяк, да еще и в такую погоду. Фото очень впечатляющие. очень рекомендую всем. Я была очень довольна, не смотря на погоду. Погода была очень отвратная, но нам предоставили пледы, зонты. Наш замечательный гид

Ю Юлия Владивосток: море, форты, маяки читать дальше переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели))) А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть) Рекомендуем!) С уважением, Юля и Вадим Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,

В Владимир Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась

Д Дмитрий Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.

М Марина Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная Спасибо за этот день! До каждого пляжа довезли. Экскурсия лайтовая и яркая, всё продумано. Возможность увидеть несколько объектов. Дмитрий - водитель с опытом.

Т Татьяна Городские легенды Владивостока Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!

Н Нина Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком Классная экскурсия! Гид Дмитрий на высоте! Лично я узнала очень много нового о городе. Я влюбилась в город Владивосток! Всем советую воспользоваться командой Трипстера!

А Анна На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский Все понравилось

В Валентин История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв читать дальше доступно рассказала и показала историю становления и современную бытность китайского района Миллионка. Провела по замысловатым переулкам старого города, рассказала много интересных фактов о жизни того времени. Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий историю своего края, легко,