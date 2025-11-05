Секретные локации, военные исторические объекты, классные кадры и свежие морепродукты на закате… Это путешествие покажет Владивосток, каким его знают только свои — с неожиданной стороны, мимо шаблонов и банальностей.

от 6000 ₽ за человека

Ваш гид во Владивостоке

Максим

Описание экскурсии

Будем кататься по Владивостоку — от Приморской галереи до острова Русский, по пути делая остановки и прогуливаясь в самых интересных локациях. На пути — Нагорный парк, купол на Монастырской сопке, побережье острова.

Я сниму ваше приключение на профессиональную камеру — и в течение суток после нашей прогулки вы получите яркие снимки.

А когда солнце начнёт заходить за горизонт, мы устроим пикник на берегу моря на острове Русском. Трепанги, ежи, мидии, гребешки — угощайтесь!

Примерный тайминг

Переезды между точками — 15–20 минут. На каждой локации проводим около 1 часа

Организационные детали