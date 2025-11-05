Мои заказы

Владивосток для своих

Нестандартные места, живая съёмка и мидии
Секретные локации, военные исторические объекты, классные кадры и свежие морепродукты на закате… Это путешествие покажет Владивосток, каким его знают только свои — с неожиданной стороны, мимо шаблонов и банальностей.
7 отзывов
Описание экскурсии

Будем кататься по Владивостоку — от Приморской галереи до острова Русский, по пути делая остановки и прогуливаясь в самых интересных локациях. На пути — Нагорный парк, купол на Монастырской сопке, побережье острова.

Я сниму ваше приключение на профессиональную камеру — и в течение суток после нашей прогулки вы получите яркие снимки.

А когда солнце начнёт заходить за горизонт, мы устроим пикник на берегу моря на острове Русском. Трепанги, ежи, мидии, гребешки — угощайтесь!

Примерный тайминг

Переезды между точками — 15–20 минут. На каждой локации проводим около 1 часа

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Uber XL, Nissan Serena или аналогичном по комфортабельности
  • В стоимость всё включено

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид во Владивостоке
Приглашаю вас в захватывающее путешествие со мной! Я покажу места, которые вдохновят вас, и поделюсь своим видением города. Будет интересно, обещаю!

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Васильева
5 ноя 2025
Максим большой молодец. любит свой город, любит туристов и его отношение очень располагает! Экскурсия полностью совпадает с описанием. Советую!
Дата посещения: 3 ноября 2025
С
Светлана
3 ноя 2025
Максим поразил своей эрудированностью и интеллектом. Родители, которым мы подарили эту экскурсию, в восторге. Смело рекомендую 👏👌
Лилия
Лилия
1 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид! Максим хороший фотограф, рассказчик, слушатель и собеседник! Нисколько не пожалела, что заказала данную экскурсию. Максим организовывает маршрут, ориентируясь на желания клиента, выбирает интересные места и ракурсы
читать дальше

для наилучших снимков. Фото присылает в течение часа после окончания экскурсии, что очень радует! Ну а в конце прогулки для любителей морепродуктов "вишенка на торте" - угощение вкуснейшими копчëными гребешками!
Очень рекомендую данную экскурсию! Заказывайте, не пожалеете! А Максиму желаю процветания и успеха!

К
Ксения
21 сен 2025
Город глазами его жителя. Поднимались на сопки, гуляли по Нагорному парку, ловили эхо в сфере ПВО 🔥 всем реко!
С
Светлана
14 сен 2025
Необычный формат, поели вкусных гребешков и много положительного общения
Марина
Марина
8 сен 2025
Максим молодой активный парень, перемещались на такси, локации для фотосъемки он выбирал отличные, где прекрасные виды, по пути рассказывал про город. Обед был в Нагорном парке. Максим угостил гребешками, приготовленными на костре, с вкусным соусом! Прекрасно провели время
Т
Татьяна
28 авг 2025
Молодой приятный парень, большой багаж знаний. Делает фото и паралельно рассказывает о данном месте. Очень ответственный. Советую Вам воспользоваться услугами 27.08.25

