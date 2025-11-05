Секретные локации, военные исторические объекты, классные кадры и свежие морепродукты на закате… Это путешествие покажет Владивосток, каким его знают только свои — с неожиданной стороны, мимо шаблонов и банальностей.
Описание экскурсии
Будем кататься по Владивостоку — от Приморской галереи до острова Русский, по пути делая остановки и прогуливаясь в самых интересных локациях. На пути — Нагорный парк, купол на Монастырской сопке, побережье острова.
Я сниму ваше приключение на профессиональную камеру — и в течение суток после нашей прогулки вы получите яркие снимки.
А когда солнце начнёт заходить за горизонт, мы устроим пикник на берегу моря на острове Русском. Трепанги, ежи, мидии, гребешки — угощайтесь!
Примерный тайминг
Переезды между точками — 15–20 минут. На каждой локации проводим около 1 часа
Организационные детали
- Едем на автомобиле Uber XL, Nissan Serena или аналогичном по комфортабельности
- В стоимость всё включено
Максим — ваш гид во Владивостоке
Приглашаю вас в захватывающее путешествие со мной! Я покажу места, которые вдохновят вас, и поделюсь своим видением города. Будет интересно, обещаю!
В
Васильева
5 ноя 2025
Максим большой молодец. любит свой город, любит туристов и его отношение очень располагает! Экскурсия полностью совпадает с описанием. Советую!
Дата посещения: 3 ноября 2025
С
Светлана
3 ноя 2025
Максим поразил своей эрудированностью и интеллектом. Родители, которым мы подарили эту экскурсию, в восторге. Смело рекомендую 👏👌
Лилия
1 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид! Максим хороший фотограф, рассказчик, слушатель и собеседник! Нисколько не пожалела, что заказала данную экскурсию. Максим организовывает маршрут, ориентируясь на желания клиента, выбирает интересные места и ракурсы
К
Ксения
21 сен 2025
Город глазами его жителя. Поднимались на сопки, гуляли по Нагорному парку, ловили эхо в сфере ПВО 🔥 всем реко!
С
Светлана
14 сен 2025
Необычный формат, поели вкусных гребешков и много положительного общения
Марина
8 сен 2025
Максим молодой активный парень, перемещались на такси, локации для фотосъемки он выбирал отличные, где прекрасные виды, по пути рассказывал про город. Обед был в Нагорном парке. Максим угостил гребешками, приготовленными на костре, с вкусным соусом! Прекрасно провели время
Т
Татьяна
28 авг 2025
Молодой приятный парень, большой багаж знаний. Делает фото и паралельно рассказывает о данном месте. Очень ответственный. Советую Вам воспользоваться услугами 27.08.25
