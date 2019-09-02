13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Цитируя Элеонору Прэй — жену американского предпринимателя, которая прожила во Владивостоке 36 лет и оставила потомкам подробное описание Владивостока своей эпохи: что было бы для Владивостока хуже и страшнее войны? Исчезновение в одночасье всех китайцев: водоносов, ломовиков, торговцев, продавцов подснежников и ландышей, огородников и рыбаков. Я расскажу, как строились взаимоотношения между представителями двух великих народов в конце XIX-начале XX веков, бытовые подробности, надуманные легенды и правдивые вымыслы о совместном проживании «манз» (оседлых в Южно-Уссурийском крае китайцев) и наших соотечественников, заброшенных в самый отдаленный уголок Российской Империи.

Мы пройдемся по одному из старейших кварталов Владивостока. По приукрашенным, с претензией на европейский стандарт, улочкам и обшарпанным переулкам — отголоскам китайской «Миллионки». В ходе экскурсии я буду показывать вам карты, схемы и фотографии эпохи конца XIX-начала XX веков.

Приходите, скучно не будет!