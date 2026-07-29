13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой старинных улочек без лишней суеты. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учесть переменчивую погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но может потребоваться более тёплая одежда.

Экскурсия по китайскому кварталу Миллионка во Владивостоке предлагает погрузиться в атмосферу конца 19 - начала 20 века. Здесь китайцы играли важную роль в жизни города, занимаясь торговлей и сельским хозяйством.

Участники узнают, как сосуществовали разные народы, и какой след оставили китайцы в этом районе. Пешеходная прогулка по старинным улочкам с историческими картами и фотографиями позволяет почувствовать дух времени и понять, как строились взаимоотношения между жителями

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Трудно представить, что граждане многомиллионного Китая, граница которого проходит в ста километрах от Владивостока, не имели бы места в нашем городе. На прогулке мы выясним, как присутствие китайцев, а затем их исчезновение повлияли на город.

Мы пройдём по одному из старейших кварталов Владивостока. Увидим приукрашенные, с претензией на европейский стандарт, улочки и обшарпанные переулки — отголоски китайской Миллионки. По дороге рассмотрим карты, схемы и фотографии конца 19 — начала 20 века.

Вы узнаете, как строились взаимоотношения между представителями двух народов на рубеже веков веков. Мы обсудим бытовые подробности и выдумки о соседстве «манз» (осёдлых в Южно-Уссурийском крае китайцев) и наших соотечественников, заброшенных в самый отдалённый уголок Российской Империи.

Организационные детали