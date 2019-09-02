13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.

О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями

Александра
Задать вопрос
Александра – представитель гидов
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по самому интересному и загадочному району столицы Приморского края.

Трудно представить, что граждане многомиллионного азиатского государства, граница которого проходит в ста километрах от Владивостока, не имели бы места в нашем городе.

В конце XIX-начале XX веков представители китайской диаспоры играли важную роль в жизни Владивостока.

Я расскажу, как их присутствие и затем исчезновение повлияли на город.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.69
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.

Программа

Цитируя Элеонору Прэй — жену американского предпринимателя, которая прожила во Владивостоке 36 лет и оставила потомкам подробное описание Владивостока своей эпохи: что было бы для Владивостока хуже и страшнее войны? Исчезновение в одночасье всех китайцев: водоносов, ломовиков, торговцев, продавцов подснежников и ландышей, огородников и рыбаков. Я расскажу, как строились взаимоотношения между представителями двух великих народов в конце XIX-начале XX веков, бытовые подробности, надуманные легенды и правдивые вымыслы о совместном проживании «манз» (оседлых в Южно-Уссурийском крае китайцев) и наших соотечественников, заброшенных в самый отдаленный уголок Российской Империи.

Мы пройдемся по одному из старейших кварталов Владивостока. По приукрашенным, с претензией на европейский стандарт, улочкам и обшарпанным переулкам — отголоскам китайской «Миллионки». В ходе экскурсии я буду показывать вам карты, схемы и фотографии эпохи конца XIX-начала XX веков.

Приходите, скучно не будет!

Организационные детали

  • Сбор группы — у фонтана, пересечение ул. Адмирала Фокина и ул. Алеутской.
  • Для комфортного передвижения рекомендую надеть удобную обувь.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александра
Александра
Здравствуйте! Провожу экскурсии в составе профессиональной команды гидов и радостью покажу вам красоты Приморского края. Ведь это удивительное место с прекрасной природой и уникальными людьми. Морской заповедник, национальные природные парки и заповедники, маяки, побережье Тихого океана, город Владивосток — все это Приморский край, где я живу и работаю.
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 сентября 2019
Экскурсия замечательная! Нам очень понравилась! Я даже предположить не могла , что история китайского квартала имеет так много интересных историй, архитектурных шедевров и просто интересную кирпичную кладку. В общем, друзья, я рекомендую выбрать и эту экскурсию, обязательно! Гид приятная, общительная, знающая историю! Александра имеет способность заразить любовью всех , кто её окружает, к этой части города )))
28 августа 2019
Гидом была не Александра, а Виталий Анатольевич. Встретил в костюме казака, атмосферно. Ссылаясь на дождь, почему-то спланировал всю экскурсию только в кафе. Рассказ был рассчитан на большое воображение, потому что велся в ключе: "Вот сейчас мы были бы там-то и там-то и увидели то и вон то". Пол экскурсии просидели в 4 стенах, пока не настоял, чтобы вышли на улицу. Подача материала без фактов, цифр, конкретики. Все расплывчато, много воды и повторений. Тема "Миллионки" не раскрыта.
В Приморском музеи имени В.К.Арсеньева за 5 минут чтения исторической справки в зале, посвященному данной теме, узнал больше, чем за 1,5 часа с этим экскурсоводом.
Вывод: для персонального гида уровень крайне низок.
9 июля 2019
Без «Истории китайского квартала Миллионка» знакомство с Владивостоком было бы не полным, однобоким.
Экскурсия хорошо продумана, гид сдабривает рассказ старыми фотографиями, информация обширна, все вопросы получили интересные ответы, всё без прикрас, как было и как есть сейчас.
9 мая 2019
Экскурсия потрясающая! Очень интересно, увлекательно и информативно! Понравилось все: содержание, язык экскурсовода, манера подачи материала. Рекоменую!
31 марта 2019
Отличная экскурсия. Узнали интересные подробности родного города. Гид очень эрудированный, задавали иного вопросов, на все ответил очень подробно. Показывал фотографии Миллионки 1880-х годов. Видно, что живёт историей и любит своё дело. Были с детьми, им также понравился рассказ. Рекомендую всем, интересующимся историей города.
27 марта 2019
Виталий Анатольевич - харизматичный гид с большим желанием рассказать как много больше о квартале. 1,5 часа гуляли по Миллионке. Место, надо сказать, неоднозначное. Одни граффити чего стоят:). Мне понравился и рассказ, и стиль изложения. Рекомендую!
8 августа 2018
Экскурсия отличная
10 июня 2018
Заказ принимает посредник, исполняет экскурсовод из краеведеского музея. Но и посредник, и экскурсовод отлично делают работу.
18 февраля 2017
Экскурсия прошла отлично, гид не только прекрасно эрудирован, но и очень импозантен. Жалею что не сфотографировались вместе))) Это была увлекательная прогулка и яркое впечатление. Мне удалось заглянуть в прошлое города и почувствовать живую ткань его истории.
С благодарностью и лучшим рекомендациями!
Дмитрий
23 сентября 2016
Экскурсия в прошлое города Владивостока, где был город в городе -Китайский квартал,
который жил по своим правилам и законам.
Экскурсия будет интересна любителям истории, но от гида хотелось бы получить больше информации и более
органичного рассказа.
Ещё 3 отзыва

Александра проводит ещё 1 экскурсию

Европейская культура и азиатская мудростьЕвропейская культура и азиатская мудростьЕвропейская культура и азиатская мудрость
6600 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке
Город-порт Владивосток объединяет в себе европейскую культуру и азиатскую мудрость. Вы сами прочувствуете это во время обзорной авто-экскурсии, посетив главные достопримечательности города и открыв для себя его историю, которая тесно связана с Дальним Востоком, флотом и самой длинной железной дорогой.

Исторические экскурсии по Владивостоку

Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
скидка20%
От
3000 ₽
2400 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Понятие «край света» относительно там, где солнце только начинает свой путь. Здесь, во Владивостоке, жизнь кипела с самого основания города, и эта окраина империи привлекала людей особого склада, которые творили местную историю, — вы увидите в облике города след их невероятных судеб. В плавильном котле Владивостока смешалось так много разных кровей и культур, что нужен абсолютно особый взгляд, чтобы это все рассмотреть, и я помогу вам подобрать нужный «оптический прибор».

Выбирайте и другие экскурсии по Владивостоку

ОбзорныеКрыши и панорамыНа автомобилеНеобычные маршрутыЗа городомВсеИндивидуальныеИстория и архитектураПешкомГастрономическиеСо скидкой