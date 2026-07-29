13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История китайского квартала Миллионка во Владивостоке
Прогулка по загадочному району Владивостока раскроет секреты китайского квартала и его влияние на историю города
Экскурсия по китайскому кварталу Миллионка во Владивостоке предлагает погрузиться в атмосферу конца 19 - начала 20 века. Здесь китайцы играли важную роль в жизни города, занимаясь торговлей и сельским хозяйством. читать дальшеуменьшить
Участники узнают, как сосуществовали разные народы, и какой след оставили китайцы в этом районе.
Пешеходная прогулка по старинным улочкам с историческими картами и фотографиями позволяет почувствовать дух времени и понять, как строились взаимоотношения между жителями
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой старинных улочек без лишней суеты. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учесть переменчивую погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но может потребоваться более тёплая одежда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Китайский квартал Миллионка
Старинные улочки
Описание экскурсии
Трудно представить, что граждане многомиллионного Китая, граница которого проходит в ста километрах от Владивостока, не имели бы места в нашем городе. На прогулке мы выясним, как присутствие китайцев, а затем их исчезновение повлияли на город.
Мы пройдём по одному из старейших кварталов Владивостока. Увидим приукрашенные, с претензией на европейский стандарт, улочки и обшарпанные переулки — отголоски китайской Миллионки. По дороге рассмотрим карты, схемы и фотографии конца 19 — начала 20 века.
Вы узнаете, как строились взаимоотношения между представителями двух народов на рубеже веков веков. Мы обсудим бытовые подробности и выдумки о соседстве «манз» (осёдлых в Южно-Уссурийском крае китайцев) и наших соотечественников, заброшенных в самый отдалённый уголок Российской Империи.
Организационные детали
Выбирайте удобную обувь для ходьбы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 9 часов
Провели экскурсии для 3724 туристов
Провожу экскурсии в составе профессиональной команды гидов. С радостью покажем вам красоты Приморского края — это удивительное место с прекрасной природой и уникальными людьми. Морской заповедник, национальные природные парки, маяки, побережье Тихого океана, город Владивосток — все это Приморский край.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 274 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Прекрасная пешеходная прогулка!! Ольга замечательный рассказчик, компетентный и живой!! Сумела заинтересовать даже не проснувшихся туристов и включить их в процесс неожиданными вопросами и наблюдениями, вниманием к деталям!! Увидели дома китайского квартала снаружи и внутри, узнали интересные истории этого места!! Спасибо огромное!!
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Людмила
Спасибо большое нашему экскурсоводу- Александре, за ее глубокие познания, интересные рассказы и полное погружение в историю Владивостока💝
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Н
Наталья
самые хорошие воспоминания об экскурсии, места в которые сам не зайдешь и даже не найдешь их)) истории рассказаны с исторической точки зрения, но при этом крайне интересно! детям давались задания, чтобы никто не заскучал. очень советую пройтись по маршруту!
Александра
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за высокую оценку! Ждём вас ещё на наших экскурсиях!
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Е
Елена
Спасибо за классную экскурсию! Гид Ольга рассказывала очень интересно,с юмором и любовью к городу, со знанием интересных архивных фактов. Маршрут отличный, сами мы вряд ли нашли эти дворики, рассказ живой — вообще не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась.
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К
Калашникова
Дата посещения: 7 июн 2025
Все отлично!!! Экскурсию проводила Александра. Два часа услады для ушей и глаз. Понравилось всем и взрослым и детям. Рекомендую как гостям города, так и местным жителям. Поверьте, вы для себя узнаете много интересного. Ну а старые улочки Владивостока никого не остявят ранодушнимы.
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Е
Елена
Экскурсию проводила Ольга, все прошло на высшем уровне, интересно, увлекательно и очень живо. Спасибо!
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