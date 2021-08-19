Что вас ожидает

Японский калейдоскоп

Вы увидите достопримечательности Владивостока, так или иначе связанные со Страной Восходящего солнца: Генеральное консульство Японии, здание с грифонами, буддистскую молельню, дом промышленника Хорио Наодзо и литературный камень со стихами Есано Акико. Рассмотрите японскую школу в «сибирском стиле» и узнаете, где находилась улица с лапшичными, подающими знаменитый суп рамен.

Японские городские истории

Я расскажу, кого называли «амы» и «караюки-сан», кто входил в Общество утренней зари и как с японской диаспорой связан поэт Арсений Несмелов. Раскрою судьбы японских женщин, вспомню о газете «Урадзио Ниппо» и ее русской версии. Кроме того, вы услышите о японских фотоателье, промышленных предприятиях, медицинских кабинетах, часовых и ювелирных мастерских.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.