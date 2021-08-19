Мир японской диаспоры во Владивостоке

Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции

5
3 отзыва
Владивосток на протяжении веков испытывал влияние Японии.

Вы оцените сохранившийся по сей день японский квартал и узнаете, когда в городе появились первые представители диаспоры, где они селились и чем занимались.

Раскроете, как во Владивосток поставляли соевый соус, лаковые шкатулки, зонтики, кимоно, вееры и кто из японцев повлиял на местную культуру.
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Мир японской диаспоры во Владивостоке

Что вас ожидает

Японский калейдоскоп

Вы увидите достопримечательности Владивостока, так или иначе связанные со Страной Восходящего солнца: Генеральное консульство Японии, здание с грифонами, буддистскую молельню, дом промышленника Хорио Наодзо и литературный камень со стихами Есано Акико. Рассмотрите японскую школу в «сибирском стиле» и узнаете, где находилась улица с лапшичными, подающими знаменитый суп рамен.

Японские городские истории

Я расскажу, кого называли «амы» и «караюки-сан», кто входил в Общество утренней зари и как с японской диаспорой связан поэт Арсений Несмелов. Раскрою судьбы японских женщин, вспомню о газете «Урадзио Ниппо» и ее русской версии. Кроме того, вы услышите о японских фотоателье, промышленных предприятиях, медицинских кабинетах, часовых и ювелирных мастерских.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Гид-экскурсовод Общества изучения Амурского края, Русского географического общества (Приморское отделение). Во Владивостоке живу с 16 лет. Японское море и Тихий океан покорили настолько, что стала писать картины маслом, «марины»: волны, небо, маяки, прибой и яхты. Мои путешественники увидят это не на картинах, а в городе у моря — во Владивостоке. Я постараюсь влюбить вас в мой город!
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3 настоящих отзыва от туристов

С
19 авг 2021
Очень понравилась экскурсия. Наталья очень интересно рассказывала про достопримечательности Владивостока, связанные с Японией. В ходе экскурсии я увидела множество замечательных мест, узнала про интересных людей. Наталья показывала фотографии, что делало рассказ еще более интересным.
И
18 авг 2021
Спасибо за качественную экскурсию Наталье Александровне! В ходе своего повествования она не только рассказывала, но и демонстрировала старинные открытки с видами на старые японские кварталы и их обитателей. Рассказывала об интересных людях, которые жили или посещали Владивосток, показывала местечки, куда редко ступает нога туриста. Рассказ хорошо сбалансирован романтическими и патриотическими историями.
Т
29 июля 2021
Нам общение с Натальей очень понравилось. И симпатия появилась ещё до экскурсии, пока мы согласовывали время. Наталья заранее предупредила нас, что из-за жары выбранное нами время (14.00) можем испортить впечатление от города и рекомендовала либо утром либо вечером гулять по старым дворикам Владивостока.
Очень ей за это благодарны. Бесспорно, понравилась её подготовка. Я люблю, когда у гида есть множество "наглядного материала", передающего дух времени. Натальина папка с фотографиями старого Владивостока была важной частью экскурсии. А ещё хочется отметить её артистизм и "горящие" глаза. Чего стоит её предложение закрыть всем глаза и представить как звучит и пахнет старый город под её образное повествование… Отличный гид.

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