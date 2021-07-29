Погрузитесь в атмосферу японской культуры Владивостока, узнав о влиянии Японии на город, сохранившихся кварталах и уникальных традициях
Владивосток всегда был под влиянием Японии.
Участники экскурсии смогут оценить сохранившийся японский квартал, узнать о первых представителях диаспоры и их деятельности. Интересно будет услышать о поставках соевого соуса, лаковых шкатулок и других товаров.
Особое внимание уделяется японским культурным влияниям, таким как поэзия Есано Акико и деятельность промышленника Хорио Наодзо. Это путешествие позволит раскрыть множество аспектов японской жизни в городе
Лучшее время для экскурсии «Мир японской диаспоры во Владивостоке» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, несмотря на холод, можно увидеть зимние пейзажи, но лучше подготовиться к низким температурам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Генеральное консульство Японии
Здание с грифонами
Буддистская молельня
Дом Хорио Наодзо
Литературный камень Есано Акико
Описание экскурсии
Японский калейдоскоп
Вы увидите достопримечательности Владивостока, так или иначе связанные со Страной Восходящего солнца: Генеральное консульство Японии, здание с грифонами, буддистскую молельню, дом промышленника Хорио Наодзо и литературный камень со стихами Есано Акико. Рассмотрите японскую школу в «сибирском стиле» и узнаете, где находилась улица с лапшичными, подающими знаменитый суп рамен.
Японские городские истории
Я расскажу, кого называли «амы» и «караюки-сан», кто входил в Общество утренней зари и как с японской диаспорой связан поэт Арсений Несмелов. Раскрою судьбы японских женщин, вспомню о газете «Урадзио Ниппо» и ее русской версии. Кроме того, вы услышите о японских фотоателье, промышленных предприятиях, медицинских кабинетах, часовых и ювелирных мастерских.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 144 туристов
Гид-экскурсовод Общества изучения Амурского края, Русского географического общества (Приморское отделение). Во Владивостоке живу с 16 лет. Японское море и Тихий океан покорили настолько, что стала писать картины маслом, «марины»: волны, небо, маяки, прибой и яхты!
Мои путешественники увидят это не на картинах, а в городе у моря — во Владивостоке. Я постараюсь влюбить вас в мой город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Нам общение с Натальей очень понравилось. И симпатия появилась ещё до экскурсии, пока мы согласовывали время. Наталья заранее предупредила нас, что из-за жары выбранное нами время (14.00) можем испортить впечатление читать дальшеуменьшить
от города и рекомендовала либо утром либо вечером гулять по старым дворикам Владивостока. Очень ей за это благодарны. Бесспорно, понравилась её подготовка. Я люблю, когда у гида есть множество "наглядного материала", передающего дух времени. Натальина папка с фотографиями старого Владивостока была важной частью экскурсии. А ещё хочется отметить её артистизм и "горящие" глаза. Чего стоит её предложение закрыть всем глаза и представить как звучит и пахнет старый город под её образное повествование… Отличный гид.
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Елена
Огромное спасибо Наталье Александровне за ее интересную экскурсию, приятное общение. С ней можно разговаривать и разговаривать о Владивостоке. Всем рекомендую экскурсию, памятников мало осталось, но фотографии и ваше воображение перенесут вас в японский мир Владивостока. Эспрессо так же выражает благодарность и передает привет. (Эспрессо - это мини шпиц).
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И
Инна
Спасибо за качественную экскурсию Наталье Александровне! В ходе своего повествования она не только рассказывала, но и демонстрировала старинные открытки с видами на старые японские кварталы и их обитателей. Рассказывала об интересных людях, которые жили или посещали Владивосток, показывала местечки, куда редко ступает нога туриста. Рассказ хорошо сбалансирован романтическими и патриотическими историями.
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С
Сергей
Очень понравилась экскурсия. Наталья очень интересно рассказывала про достопримечательности Владивостока, связанные с Японией. В ходе экскурсии я увидела множество замечательных мест, узнала про интересных людей. Наталья показывала фотографии, что делало рассказ еще более интересным.
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Е
Екатерина
Наталья замечательный рассказчик,очень увлеченный темой человек! Раскрыла Владивосток с интересной стороны,заинтересовала традициями и образом жизни японцев в городе. Памятников осталось немного и ей удалось в каждый вдохнуть историю. Рекомендую!
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М
Максим
Шикарная экскурсия. Очень много фактического и наглядного материала. Знания экскурсовода поражают. Всем рекомендую попасть на данную экскурсию не пожалете.
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