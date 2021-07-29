Владивосток всегда был под влиянием Японии.



Участники экскурсии смогут оценить сохранившийся японский квартал, узнать о первых представителях диаспоры и их деятельности. Интересно будет услышать о поставках соевого соуса, лаковых шкатулок и других товаров.



Особое внимание уделяется японским культурным влияниям, таким как поэзия Есано Акико и деятельность промышленника Хорио Наодзо. Это путешествие позволит раскрыть множество аспектов японской жизни в городе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Мир японской диаспоры во Владивостоке» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, несмотря на холод, можно увидеть зимние пейзажи, но лучше подготовиться к низким температурам.

Сейчас август — это идеальное время.