Уникальный опыт – экскурсии во Владивостоке

Найдено 24 экскурсии в категории «Уникальный опыт» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800 за человека
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800 за всё до 4 чел.
Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Романтические истории старого Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за человека
Мистический Владивосток
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Японские страницы Владивостока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Мир японской диаспоры во Владивостоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Начало: На ул. Светланская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Морское кладбище на горе Монастырской
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Морское кладбище на горе Монастырской
Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения"
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700 за человека
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710 за всё до 4 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
57 150 за всё до 3 чел.
Гастрономический тур по Владивостоку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Владивостоку
Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни
Начало: На Алеутской улице
11 июня в 11:30
12 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990 за всё до 4 чел.
Прогулка на каяках по Японскому морю
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000 за человека
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 940 за всё до 4 чел.
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808 за всё до 10 чел.
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300 за всё до 4 чел.
Остров Русский на лодке
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.
Самостоятельная прогулка на лодке
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8 999 за всё до 4 чел.
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
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    доброжелательный гид. Экскурсия не для первого знакомства с городом, а для тех, кто хочет не только увидеть, а именно узнать больше, для гурманов исторических фактов и загадок

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Шикарная экскурсия!!! Не буду рассказывать подробности. Но история города в том формате, в котором ее преподносит Анатолий, интересна не только
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    для гостей города. Я думаю и сами жители Владивостока узнали бы много интересного. Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем. Я благодарю, Анатолия, за любовь в своему городу.

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
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    консервативен, а я чуть более панк, я постаралась выбрать что-то подходящее для нас двоих, чтобы не на весь день и чтобы фокус был больше на истории города: мы путешествуем по работе и самого города не знаем и не видим. Скажу про свои ощущения: все желаемое исполнилось, Лидия рассказала про самые истоки, саму историю основания Владивостока, про первых жителей. Мне было очень интересно и я хочу знакомиться с этим городом дальше. В будущем я обязательно обращусь к Лидии за продолжением.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Замечательная экскурсия, замечательный гид, мы в восторге! Спасибо Анатолию!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Благодарим Анатолия за очень живой рассказ, информация была структурирована и привязана по месту. Экскурсия напоминала не экскурсию, а небольшое театральное представление в настоящих декорациях города. С удовольствием бы послушали и посмотрели еще раз!! Спасибо!
  • Я
    Ярослав
    21 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Время прошло незаметно: экскурсовод рассказал массу интересных фактов о городе и уделил много внимания личностям благодаря которым он появился) Мы успели прокатиться на фуникулере, погулять по городу, осмотреть множество достопримечательностей и получить советы куда нам отправиться дальше! Успехов Вам!
  • В
    Валерий
    20 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Очень живая и содержательная история о возникновении города. Спасибо огромное Анатолию!
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
    Никогда не поймете город, если не побываете на этом маршруте и не услышите рассказ! Невероятно интересно и познавательно! Рекомендую!
  • И
    Иван
    15 мая 2024
    Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
    Есть ощущение, то ли экскурсия продумана не так качественно, то ли экскурсовод устал ее рассказывать. Не было заряда и атмосферы. Очень
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    важно, когда экскурсовод эмоционален и харизматичен. Ведь именно он «вестник истории». Не хватило… вроде бы и цепочка есть. . и рассказ. . но от будто лоскутками. Нет целостного образа. Нет ощущения, что это продуманная по локациям и рассказам история. Эффекта вау не случилось у нас. Мы не ушли «пустыми», но точно понимаем, что могло быть лучше.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Уникальный опыт»

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