1 чел.
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Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: Историческое путешествие «Город трех границ»
Погрузитесь в историю Владивостока, где культуры мира встретились и оставили неизгладимый след
Начало: На ул. Светланской, у дома №20
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Японские страницы Владивостока
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Начало: на центральной площади города
10 июня в 14:00
12 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
Начало: На ул. Светланская
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого
Начало: На Корабельной набережной
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морское кладбище на горе Монастырской
Прикоснуться к тайнам исторического некрополя, побывав в "местах памяти" и "местах забвения"
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
57 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Владивостоку
Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни
Начало: На Алеутской улице
11 июня в 11:30
12 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 940₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4700042 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
- ССветлана28 мая 2024Шикарная экскурсия!!! Не буду рассказывать подробности. Но история города в том формате, в котором ее преподносит Анатолий, интересна не только
- ААлександра27 мая 2024Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
- ООльга26 мая 2024Замечательная экскурсия, замечательный гид, мы в восторге! Спасибо Анатолию!
- ТТатьяна26 мая 2024Благодарим Анатолия за очень живой рассказ, информация была структурирована и привязана по месту. Экскурсия напоминала не экскурсию, а небольшое театральное представление в настоящих декорациях города. С удовольствием бы послушали и посмотрели еще раз!! Спасибо!
- ЯЯрослав21 мая 2024Время прошло незаметно: экскурсовод рассказал массу интересных фактов о городе и уделил много внимания личностям благодаря которым он появился) Мы успели прокатиться на фуникулере, погулять по городу, осмотреть множество достопримечательностей и получить советы куда нам отправиться дальше! Успехов Вам!
- ВВалерий20 мая 2024Очень живая и содержательная история о возникновении города. Спасибо огромное Анатолию!
- ЕЕвгения18 мая 2024Никогда не поймете город, если не побываете на этом маршруте и не услышите рассказ! Невероятно интересно и познавательно! Рекомендую!
- ИИван15 мая 2024Есть ощущение, то ли экскурсия продумана не так качественно, то ли экскурсовод устал ее рассказывать. Не было заряда и атмосферы. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Уникальный опыт»
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