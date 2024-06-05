В Валентина Прогулка «Тёмная сторона Владивостока» Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!

Е Екатерина Владивосток - не благодаря, а вопреки читать дальше доброжелательный гид. Экскурсия не для первого знакомства с городом, а для тех, кто хочет не только увидеть, а именно узнать больше, для гурманов исторических фактов и загадок Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и

С Светлана Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе читать дальше для гостей города. Я думаю и сами жители Владивостока узнали бы много интересного. Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем. Я благодарю, Анатолия, за любовь в своему городу. Шикарная экскурсия!!! Не буду рассказывать подробности. Но история города в том формате, в котором ее преподносит Анатолий, интересна не только

А Александра Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света» читать дальше консервативен, а я чуть более панк, я постаралась выбрать что-то подходящее для нас двоих, чтобы не на весь день и чтобы фокус был больше на истории города: мы путешествуем по работе и самого города не знаем и не видим. Скажу про свои ощущения: все желаемое исполнилось, Лидия рассказала про самые истоки, саму историю основания Владивостока, про первых жителей. Мне было очень интересно и я хочу знакомиться с этим городом дальше. В будущем я обязательно обращусь к Лидии за продолжением. Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно

О Ольга Владивосток - не благодаря, а вопреки Замечательная экскурсия, замечательный гид, мы в восторге! Спасибо Анатолию!

Т Татьяна Владивосток - не благодаря, а вопреки Благодарим Анатолия за очень живой рассказ, информация была структурирована и привязана по месту. Экскурсия напоминала не экскурсию, а небольшое театральное представление в настоящих декорациях города. С удовольствием бы послушали и посмотрели еще раз!! Спасибо!

Я Ярослав Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе Время прошло незаметно: экскурсовод рассказал массу интересных фактов о городе и уделил много внимания личностям благодаря которым он появился) Мы успели прокатиться на фуникулере, погулять по городу, осмотреть множество достопримечательностей и получить советы куда нам отправиться дальше! Успехов Вам!

В Валерий Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе Очень живая и содержательная история о возникновении города. Спасибо огромное Анатолию!

Е Евгения Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок Никогда не поймете город, если не побываете на этом маршруте и не услышите рассказ! Невероятно интересно и познавательно! Рекомендую!