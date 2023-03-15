в субботу и воскресенье в 11:00

Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе

Авторская прогулка по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города

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Владивосток — город-протест всему, что сдерживает человека в его стремлении к развитию, жизни и самовыражению. На встрече я расскажу о тех, кто принимал вызов и создавал свою реальность. Именно такие люди делали историю Дальнего Востока.

И я считаю, что только в линиях их жизни, полной борьбы, можно отыскать ключ к пониманию истинного характера Владивостока.
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Истоки города — интереснее, чем кажется

Казалось бы, что интересного в самом факте основания Владивостока? Город был основан 2 июля 1860 года как военный пост. На берег с «Манджура» сошли 30 солдат (а может, и все 40) под командованием прапорщика Комарова и начали возводить первые дома. Ну это же тоска смертная)) Но ведь это лишь вершина огромного айсберга, который своими корнями уходит в 16 век. Да-да, именно тогда началась история Владивостока! В его прошлом были сотни «но» и «если». Что за удивительный путь он прошел — вы узнаете на встрече.

Место сильных людей

В портовый город стремились личности с авантюрной жилкой. Они были вынуждены действовать в крайне сложных условиях, которые вдребезги ломали их планы и надежды, а неожиданные обстоятельства постоянно проверяли на прочность их решимость и выдержку. Настойчивость Невельского и его команды, дальновидность и неслыханная «бюрократическая» наглость Муравьева-Амурского, тонкий расчет и дипломатический гений Игнатьева — благодаря этим трем удивительным людям земли современного Приморского края отошли России. Именно им я посвящу свой рассказ о Владивостоке.

Маршрут нашего путешествия

  • Корабельная набережная и памятник основателям Владивостока — начинаем путешествие к истокам.
  • Арка Цесаревича — знаковое место для Владивостока и истории его развития
  • Памятник Невельскому — размышления о жизни одного из трех отцов-города, благодаря которым Дальний Восток принадлежит России.
  • Фуникулер — поднимемся наверх и по улице Суханова прогуляемся до сквера Муравьева-Амурского.
  • Памятник и сквер Муравьеву-Амурскому, главному мотору всей Амурской компании.
  • Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо — интересным завершением прогулки станет возможность охватить взглядом всю центральную (историческую) часть Владивостока, полуостров Шкота, заливы Амурский и Золотой Рог, полуостров Черкавского и полюбоваться Золотым мостом.

Вся экскурсия строится в виде логичной цепочки событий, которые нарисуют понятную картину Владивостока и выведут на поверхность образ города «не благодаря, а вопреки».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не знаком с Владивостоком или знает его плохо, любит гулять, готов не торопясь пройти по маршруту прогулки, получить массу интересной информации о городе, неспешно рассмотреть все локации, увидеть город с высоты и попытаться его понять.

Организационные детали

  • Экскурсия принципиально пешеходная, потому что только в таком формате можно сделать удачную попытку погружения в атмосферу и историю города
  • В общем сложности мы пройдем около 7 км, часть пути в горку, поэтому позаботьтесь об удобной обуви

в субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Корабельной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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