Мыс Тобизина и остров Русский

Пешая экскурсия на остров Русский: удивительное путешествие из Владивостока

4.8
6 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Предлагаю посетить одно из самых волшебных мест Приморского края — остров Русский.

Вас ждут культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природа.

Я расскажу вам историю форта Поспелова и Новосильцевской батареи, а по дороге мы будем любоваться животными и птицами.
Мыс Тобизина и остров Русский
Мыс Тобизина и остров Русский
Мыс Тобизина и остров Русский
Мыс Тобизина и остров Русский
Мыс Тобизина и остров Русский
Мыс Тобизина и остров Русский
Мыс Тобизина и остров Русский
Мыс Тобизина и остров Русский
Ближайшие даты:
19
сен
20
сен
21
сен
22
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Остров Русский
  • Форт Поспелова
  • Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Остров РусскийОстров Русский — одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка. Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места, узнаете историю форта Поспелова. Полюбуетесь животными и птицами во время прогулки к мысу Тобизина.
Форт ПоспеловаДля того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост Русский, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Мы отправимся на форт Поспелова, который был построен в XX веке. Вы сможете не только послушать, но и прикоснуться к истории этого невероятного места. Я расскажу вам, для чего он был простроен и как его используют сейчас.
Мыс ТобизинаВ завершении нашей экскурсии мы прогуляемся по тропинке вдоль отвесных скал, наслаждаясь прекрасным видом. Вы сможете увидеть не только красивых птиц, но и диких животных. Дойдя до самого мыса, вы почувствуете, что находитесь на краю земли, где открывается невероятный вид на Японское море с чистейшей бирюзовой водой и где можно будет искупаться.
Важно знать• Возьмите с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 6 км.
Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас с любой точки в пределах города
Завершение: Отвезу на место начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • 1. Транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • 2. Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 6км.
  • 3. Заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города.
  • 4. Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
И
9 сен 2023
А
8 сен 2023
Поездка прошла отлично. Все остановки, что были заявлены в туре, мы посетили. Тур закончили даже чуть раньше отведенного времени.
А
30 авг 2023
Последние дни новости сообщают, что в Приморье выпало небывалое количество осадков. День 23 августа не стал исключением. С утра дождь поливал как из ведра. Остров Русский меня интересовал прежде всего своими фортификационными сооружениями. Природные красоты оставались на втором плане, да и погода не позволила ими насладиться. С первой же задачей Валентин справился вполне, снабдив меня нужной информацией. Стоит подчеркнуть, что он - еще и очень осмотрительный водитель. Это важно в плохую погоду
В
20 авг 2023
Прекрасные виды, внимательный и доброжелательный гид.
А
14 авг 2023
Спасибо Валентину, нашему гиду, все прошло очень душевно и интересно! Красота и виды Русского острова поражают!
У
12 авг 2023
Огромное спасибо Валентину за экскурсию по красотам Владивостока! Очень интересно и познавательно. Рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Выездные
Форты
На острова
Остров русский
Популярные места
Природа и пейзажи
Мыс Тобизина

Похожие туры из Владивостока

Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
123 отзыва
В тренде
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Мыс Тобизина, форт Поспелова, загадочный лабиринт и шикарные панорамы за один день
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
108509 765 за всё до 4 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина
Посетить самые живописные места острова и узнать о его фортификационных сооружениях
Завтра
20 сен
22 сен
24 сен
102509 225 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
89 отзывов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Отель туристов
20 сен
21 сен
22 сен
23 сен
13 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ