Остров РусскийОстров Русский — одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка. Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места, узнаете историю форта Поспелова. Полюбуетесь животными и птицами во время прогулки к мысу Тобизина.

Форт ПоспеловаДля того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост Русский, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Мы отправимся на форт Поспелова, который был построен в XX веке. Вы сможете не только послушать, но и прикоснуться к истории этого невероятного места. Я расскажу вам, для чего он был простроен и как его используют сейчас.

Мыс ТобизинаВ завершении нашей экскурсии мы прогуляемся по тропинке вдоль отвесных скал, наслаждаясь прекрасным видом. Вы сможете увидеть не только красивых птиц, но и диких животных. Дойдя до самого мыса, вы почувствуете, что находитесь на краю земли, где открывается невероятный вид на Японское море с чистейшей бирюзовой водой и где можно будет искупаться.

Важно знать• Возьмите с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 6 км.

Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло.