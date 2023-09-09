Пешая экскурсия на остров Русский: удивительное путешествие из Владивостока
Предлагаю посетить одно из самых волшебных мест Приморского края — остров Русский.
Вас ждут культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природа.
Я расскажу вам историю форта Поспелова и Новосильцевской батареи, а по дороге мы будем любоваться животными и птицами.
Вас ждут культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природа.
Я расскажу вам историю форта Поспелова и Новосильцевской батареи, а по дороге мы будем любоваться животными и птицами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Русский
- Форт Поспелова
- Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Остров РусскийОстров Русский — одно из самых волшебных мест Приморского края. За этим звучным названием скрывается невероятно богатая история расцвета и упадка. Вы увидите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности и невероятную природу этого места, узнаете историю форта Поспелова. Полюбуетесь животными и птицами во время прогулки к мысу Тобизина.
Форт ПоспеловаДля того чтобы попасть на остров, нужно пересечь мост Русский, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Мы отправимся на форт Поспелова, который был построен в XX веке. Вы сможете не только послушать, но и прикоснуться к истории этого невероятного места. Я расскажу вам, для чего он был простроен и как его используют сейчас.
Мыс ТобизинаВ завершении нашей экскурсии мы прогуляемся по тропинке вдоль отвесных скал, наслаждаясь прекрасным видом. Вы сможете увидеть не только красивых птиц, но и диких животных. Дойдя до самого мыса, вы почувствуете, что находитесь на краю земли, где открывается невероятный вид на Японское море с чистейшей бирюзовой водой и где можно будет искупаться.
Важно знать• Возьмите с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 6 км.
Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас с любой точки в пределах городаЗавершение: Отвезу на место начала экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- 1. Транспорт входит в стоимость экскурсии.
- 2. Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 6км.
- 3. Заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города.
- 4. Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине отсутствует детское кресло
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
9 сен 2023
А
Алина
8 сен 2023
Поездка прошла отлично. Все остановки, что были заявлены в туре, мы посетили. Тур закончили даже чуть раньше отведенного времени.
А
Андрей
30 авг 2023
Последние дни новости сообщают, что в Приморье выпало небывалое количество осадков. День 23 августа не стал исключением. С утра дождь поливал как из ведра. Остров Русский меня интересовал прежде всего своими фортификационными сооружениями. Природные красоты оставались на втором плане, да и погода не позволила ими насладиться. С первой же задачей Валентин справился вполне, снабдив меня нужной информацией. Стоит подчеркнуть, что он - еще и очень осмотрительный водитель. Это важно в плохую погоду
В
Владимир
20 авг 2023
Прекрасные виды, внимательный и доброжелательный гид.
А
Андрей
14 авг 2023
Спасибо Валентину, нашему гиду, все прошло очень душевно и интересно! Красота и виды Русского острова поражают!
У
Ульяна
12 авг 2023
Огромное спасибо Валентину за экскурсию по красотам Владивостока! Очень интересно и познавательно. Рекомендую!
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