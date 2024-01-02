Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия во Владивостоке

Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря

Остров Русский — одно из самых интересных мест Приморского края. За его звучным названием скрывается богатая история расцвета и упадка. Вы осмотрите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности. Познакомитесь с прошлым форта Поспелова и Новосильцевской батареи. А также полюбуетесь пейзажами и понаблюдаете за птицами на прогулке к мысу Тобизина.
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский: Новосильцевская батарея, форт Поспелова и мыс Тобизина
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Описание

Что вас ожидает

Форт Поспелова

Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке. Я расскажу, для чего он был сооружён и как его используют сейчас. Здесь вы сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории места.

Новосильцевская батарея

После форта мы отправимся к архитектурному ансамблю, который расположен на вершине мыса Новосильского. Эта батарея — один из наиболее сохранившихся объектов Владивостокской крепости. Вы познакомитесь с памятниками комплекса и его историей, а также откроете впечатляющий вид на Русский мост.

Мыс Тобизина

Большая часть программы посвящена прогулке на живописный мыс Тобизина. Мы пройдёмся по тропинке вдоль отвесных скал, наслаждаясь панорамами. Вы увидите стайки пернатых и других представителей местной фауны. Дойдя до самого мыса, вы почувствуете, что находитесь на краю земли, где открывается невероятный вид на Японское море с чистейшей бирюзовой водой, где в сезон можно будет искупаться.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортном внедорожнике и сопровождение гида
  • Я заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города
  • Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду — пешеходный маршрут составит 6 км
  • Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине нет детского кресла

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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