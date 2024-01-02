Остров Русский — одно из самых интересных мест Приморского края. За его звучным названием скрывается богатая история расцвета и упадка. Вы осмотрите культурные и исторические памятники, современные достопримечательности. Познакомитесь с прошлым форта Поспелова и Новосильцевской батареи. А также полюбуетесь пейзажами и понаблюдаете за птицами на прогулке к мысу Тобизина.

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Описание

Что вас ожидает

Форт Поспелова

Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке. Я расскажу, для чего он был сооружён и как его используют сейчас. Здесь вы сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории места.

Новосильцевская батарея

После форта мы отправимся к архитектурному ансамблю, который расположен на вершине мыса Новосильского. Эта батарея — один из наиболее сохранившихся объектов Владивостокской крепости. Вы познакомитесь с памятниками комплекса и его историей, а также откроете впечатляющий вид на Русский мост.

Мыс Тобизина

Большая часть программы посвящена прогулке на живописный мыс Тобизина. Мы пройдёмся по тропинке вдоль отвесных скал, наслаждаясь панорамами. Вы увидите стайки пернатых и других представителей местной фауны. Дойдя до самого мыса, вы почувствуете, что находитесь на краю земли, где открывается невероятный вид на Японское море с чистейшей бирюзовой водой, где в сезон можно будет искупаться.

Организационные детали