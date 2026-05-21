Остров Русский - одно из самых интересных мест Приморского края.
Здесь можно осмотреть культурные и исторические памятники, а также современные достопримечательности. В рамках экскурсии посетите форт Поспелова, построенный в 20 веке,
Здесь можно осмотреть культурные и исторические памятники, а также современные достопримечательности. В рамках экскурсии посетите форт Поспелова, построенный в 20 веке,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальный опыт пересечения Русского моста
- 🏰 Посещение исторического форта Поспелова
- 🌅 Прогулка по живописному мысу Тобизина
- 🦅 Наблюдение за местной фауной
- 🚗 Трансфер и сопровождение гида включены
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения острова Русский - июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна: тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но могут быть более прохладными или дождливыми. В остальные месяцы остров доступен, но стоит учитывать возможные погодные ограничения и более низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Форт Поспелова
- Мыс Тобизина
- Русский мост
Описание экскурсии
Форт Поспелова
Для того чтобы попасть на остров, нужно пересечь знаменитый Русский мост, с которого открывается прекрасный вид на море и пристани кораблей. Первым делом мы посетим форт, построенный в 20 веке. Я расскажу, для чего он был сооружён и как его используют сейчас. Здесь вы сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории места.
Мыс Тобизина
Большая часть программы посвящена прогулке на живописный мыс Тобизина. Мы пройдёмся по тропинке вдоль отвесных скал, наслаждаясь панорамами. Вы увидите стайки пернатых и других представителей местной фауны. Дойдя до самого мыса, вы почувствуете, что находитесь на краю земли, где открывается невероятный вид на Японское море с чистейшей бирюзовой водой, где в сезон можно будет искупаться.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Toyota Tundra или Mitsubishi Pajero и сопровождение гида
- Я заберу вас от гостиницы или от любой удобной вам точки в пределах города
- Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду — пешеходный маршрут составит 6 км
- Экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет, так как в машине нет детского кресла
- Все военные объекты в программе находятся под управлением музея Арсеньева и отвечают требованиям безопасности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 141 туриста
Привет, меня зовут Валентин. Живу в Приморском крае, в одном из самых живописных городов России — Владивостоке. Невероятные закаты и рассветы, вкуснейшие морепродукты и уникальная культура этого города не оставят вас равнодушными. Я с удовольствием расскажу вам о нашем крае и сделаю всё, чтобы вы тоже его полюбили.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё прошло отлично,спасибо Валентину за прогулку,приятный рассказчик и очень интересный молодой человек.
Маршрут не сложный, спокойно шли и наслаждались красотой. Мыс Тобизина это место,которое точно надо посетить, находясь во Владивостоке 🥰
Маршрут не сложный, спокойно шли и наслаждались красотой. Мыс Тобизина это место,которое точно надо посетить, находясь во Владивостоке 🥰
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Б
Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид великолепно доставил на начало экскурсии на полуостров Тобизина. Он нам очень хорошо рассказывал про Владивосток и окрестности по нашей экскурсии. Был предупредителен. И мы прошли весь маршрут с огромным удовольствием без всяких потерь. оказалось совсем не трудно.
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Если хотите увидеть край света, тогда Вам на мыс Тобизина!!!! Невероятные виды, океанская красота, море впечатлений!! С нами ездил молодой и очень интересный молодой парень Валентин. Рассказал и про остров и про жизнь в городе. Нам понравилось!
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А
Огромное спасибо. Очень интересно, величие нашей природы поражает, а благодаря замечательным гидам становится доступным гостям Приморского края. Комфортно. Забрали от места проживания, обратно доставили. Рассказали много интересного. Ответили на все наши вопросы по экскурсии и не только. Благодарим нашего гида Валентина
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Экскурсоводом был Дмитрий.
Очень приятный и комфортный в общении мужчина. Рассказал об истории города, острова Русский. На каждой точке маршрута делился интересными деталями, отвечал на вопросы.
Взял на себя роль фотографа, так как экскурсия была индивидуальная))
Сам маршрут организован идеально: сначала историческая часть, потом туристический забег на мыс с купанием.
Очень приятный и комфортный в общении мужчина. Рассказал об истории города, острова Русский. На каждой точке маршрута делился интересными деталями, отвечал на вопросы.
Взял на себя роль фотографа, так как экскурсия была индивидуальная))
Сам маршрут организован идеально: сначала историческая часть, потом туристический забег на мыс с купанием.
+2
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А
Отличная экскурсия, гид молодец, морщил меня и пугал пауками. В сложно проходимых местах помог. Советую брать с собой много воды, арахнофобам сочувствую
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