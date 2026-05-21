Остров Русский - одно из самых интересных мест Приморского края.Здесь можно осмотреть культурные и исторические памятники, а также современные достопримечательности. В рамках экскурсии посетите форт Поспелова, построенный в 20 веке,

и узнайте его историю. Прогулка на мыс Тобизина позволит насладиться панорамами, наблюдать за птицами и почувствовать себя на краю земли. В стоимость включён трансфер на автомобиле и сопровождение гида. Экскурсия начинается от гостиницы или любой удобной точки в пределах города. Рекомендуется взять удобную обувь и одежду, так как маршрут составляет 6 км. Экскурсия не подходит для детей младше 7 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения острова Русский - июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна: тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но могут быть более прохладными или дождливыми. В остальные месяцы остров доступен, но стоит учитывать возможные погодные ограничения и более низкие температуры.

Сейчас август — это идеальное время.