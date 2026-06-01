Неповторимая приморская природа, десятки живописных бухт и мощные скальные массивы – все это остров Русский, крупнейший в заливе Петра Великого и ближайший к материковой части Владивостока.
Описание экскурсииМыс Тобизина — визитная карточка острова Русский. Это настоящий край земли с уникальным рельефом, сложившимся за миллионы лет. Величественные прибрежные скалы, омываемые водами Японского моря и Тихого океана, ощущаются как отдельная Вселенная. Мы прогуляемся к самым живописным бухтам, названным в честь первопроходцев и кораблей, бороздивших тихоокеанские просторы. Я расскажу, при каких обстоятельствах столь отдалённые и обширные территории стали владением Российской империи. Идеальным завершением путешествия станет пикник на тихоокеанском побережье. Почувствуйте уединение с природой в окружении величественных скал, шёпота океана и гармонии момента. На обратном пути нас ожидает мыс Назимова — идеальное место, чтобы сделать памятный снимок на фоне знаменитого моста.
Экскурсия проходит каждые выходные с выездом в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Борцов Революции /по договорённости
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждые выходные с выездом в первой половине дня.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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