Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Неповторимая приморская природа, десятки живописных бухт и мощные скальные массивы – все это остров Русский, крупнейший в заливе Петра Великого и ближайший к материковой части Владивостока.

Кира Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Мыс Тобизина — визитная карточка острова Русский. Это настоящий край земли с уникальным рельефом, сложившимся за миллионы лет. Величественные прибрежные скалы, омываемые водами Японского моря и Тихого океана, ощущаются как отдельная Вселенная. Мы прогуляемся к самым живописным бухтам, названным в честь первопроходцев и кораблей, бороздивших тихоокеанские просторы. Я расскажу, при каких обстоятельствах столь отдалённые и обширные территории стали владением Российской империи. Идеальным завершением путешествия станет пикник на тихоокеанском побережье. Почувствуйте уединение с природой в окружении величественных скал, шёпота океана и гармонии момента. На обратном пути нас ожидает мыс Назимова — идеальное место, чтобы сделать памятный снимок на фоне знаменитого моста.

Экскурсия проходит каждые выходные с выездом в первой половине дня. Выбрать дату