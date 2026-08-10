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Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина

Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Приглашаю всех любителей природы в путешествие на восточное побережье Приморского края! Мы погуляем по каменистым пляжам, поднимемся на смотровые площадки с шикарными видами и увидим любимые споты местных серферов. Заедем на остров Русский и пройдем по легендарному мысу Тобизина.
5
174 отзыва
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина

Описание экскурсии

Захватывающие дух панорамы

Это путешествие, полностью посвященное природе Приморского края. В программе экскурсии:

  • Золотой мост — мы сразу же попадем на него, выехав из центра города. По дороге расскажу историю города и немного ближе познакомлю с его культурой
  • Русский мост — самым длинный вантовый пролёт в мире. Мы увидим его, подъезжая к острову Русский. А ещё познакомимся сверху с Кампусом ДВФУ, и я вам покажу, где находится самый большой Океанариум в России
  • Бухта Ахлестышева — мы полюбуемся на панораму бухты Ахлестышева и Озера Глуздовского (реликтового озера). Покажем вам сверху серф лагерь, и расскажем немного о Серфинге во Владивостоке
  • Бухта Чернышева — пройдёмся по пляжу из каменных пирамидок с красивым ландшафтом. Если повезёт, то мы увидим, как сёрферы покоряют волны
  • Мыс Шмидта — самый высокий мыс восточного побережья острова Русский. Вы оцените вид на знаменитый архипелаг и узнаете, как он образовался
  • Мыс Тобизина — мы пройдём до самого конца мыса и попробуем уловить тот самый морской вайб, которым живут многие местные
  • Знаменитое пианино на Великокняжеской батарее — вы сможете окунуться в романтику моря
  • Бухта Карпинского — одна из самых популярных бухт острова, мы просто не сможем пройти мимо
  • Мыс Назимова — тот самый мыс с купюры 2000 ₽

Организационные детали

  • Поездка состоится при любой погоде (исключение — штормовое предупреждение), а перенос на другую дату возможен только при наличии свободных мест. Перед бронированием уточняйте прогноз
  • Экскурсию можно начать с 8:00 до 9:00 или в 15:00. Сообщите, пожалуйста, при бронировании удобное для вас время
  • Мы встретим вас в удобном месте в центре города. За доплату заберём из аэропорта
  • При повторном заказе делаем скидку 10% на другие экскурсии нашей команды
  • Можно скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого дополнительного участника свыше 3 чел. — 2500 ₽. Уточните, пожалуйста, в переписке перед бронированием, возможно ли провести программу для вашей группы в выбранные день
  • Сложность маршрута зависит от времени года. С апреля по сентябрь маршрут рассчитан на 5 км пешеходной ходьбы. В другие периоды 2-3 км.
  • Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока и его становления
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
  • Маршрут проходит по природным тропам, которые не оборудованы. В случае дождя или после него дорога может быть грязной. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой, которые не жалко испачкать
  • В солнечную погоду рекомендуем взять кепки, очки, воду (1 л на человека); купальные принадлежности и коралловые тапочки (по сезону)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно

К данной поездке можно добавить

  • остров Шкота + 6000 ₽ (6 км пешеходной прогулки, купание по сезону, спуски по веревкам и мысы + 4-5 часа)
  • ферму морепродуктов с посещением экскурсии + 4000 ₽ (экскурсия оплачивается отдельно — 350 ₽ с чел.)
  • Стеклянный пляж + 3000 ₽
  • Трансфер + 3000 ₽
  • Заброска до мыса Тобизина + 3500 ₽ (сокращает час и 4 км пешком, ранний выезд до появления пешеходов)
  • или любое другое место по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4660 туристов
Я представитель авантюрной команды гидов. Мы с коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 174 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
162
4
3
3
4
2
3
1
2
Н
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах невероятной красоты, а также узнали много об истории Приморского края.
Экскурсия была проведена с учетом
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наших предпочтений. Помимо обзора всех локаций мы смогли вдоволь насладиться купанием в бухтах с изумительно чистой водой и сказочными пейзажами. Эта экскурсия лучшая по сравнению с другими, на которых мы были ранее. После неё у нас остались самые яркие впечатления!

Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах+2
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
Нашим гидом на экскурсии была Марина. Благодаря её знаниям и опыту мы смогли побывать в местах
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Ирина
Очень интересный маршрут! Такая красота! Экскурсовод Анастасия провезла и провела нас по всем обещаным мысам и рассказала очень много интересного о своём крае! Мы прошли достаточно много пешком и по сопкам и по берегу, но это было совсем не сложно, даже искупались в Японском море! Настя учитывала все наши пожелания и отвечала на все наши вопросы. Спасибо!
Очень интересный маршрут! Такая красота! Экскурсовод Анастасия провезла и провела нас по всем обещаным мысам и
Очень интересный маршрут! Такая красота! Экскурсовод Анастасия провезла и провела нас по всем обещаным мысам и
Очень интересный маршрут! Такая красота! Экскурсовод Анастасия провезла и провела нас по всем обещаным мысам и
Очень интересный маршрут! Такая красота! Экскурсовод Анастасия провезла и провела нас по всем обещаным мысам и
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Е
Нас на этом маршруте сопровождала Татьяна. Очень внимательная ко всем пожеланиям и предпочтениям, аккуратный водитель и приятный собеседник.
Это был очень насыщенный и интересный день. Мы заглянули в отдаленные места острова
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Русский и острова Шкота. Будьте готовы к тому, что вкупе с островом Шкота на все локации у вас уйдёт весь день. И даже не все места в пешей доступности мы смогли осилить. Мы выехали в 10:00 и вернулись в 20:00. Дико уставшие, но Мега счастливые!
Стоит также учесть, что местами тропы проходят вдоль обрыва, но все они исхожены вдоль и поперек кучей туристов.
Если у вас мало дней во Владивостоке и вы хотите увидеть максимум природных мест Владивостока, то эта экскурсия для вас!

Нас на этом маршруте сопровождала Татьяна. Очень внимательная ко всем пожеланиям и предпочтениям, аккуратный водитель и приятный собеседник.
Нас на этом маршруте сопровождала Татьяна. Очень внимательная ко всем пожеланиям и предпочтениям, аккуратный водитель и приятный собеседник.
Нас на этом маршруте сопровождала Татьяна. Очень внимательная ко всем пожеланиям и предпочтениям, аккуратный водитель и приятный собеседник.
Нас на этом маршруте сопровождала Татьяна. Очень внимательная ко всем пожеланиям и предпочтениям, аккуратный водитель и приятный собеседник.
Нас на этом маршруте сопровождала Татьяна. Очень внимательная ко всем пожеланиям и предпочтениям, аккуратный водитель и приятный собеседник.
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А
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня просто отличная! Очень милая,приятная Таня забрала нас практически из дома. На комфортабельном автомобиле за
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приятной и познавательной беседой мы добрались до о. Русский. Посетили красивейшие места,увидели и отвесные скалы обрывов,и бескрайнее море,и приморский лес,цветы,гнездовья бакланов,смотровые с головокружительными видами. На м. Тобизина спустились в бухточку и устроили пикник. У Тани был с собой плед,который нам ооооочень пригодился. И для пикника,и для дополнительного слоя одежды для ребенка. После о. Русский,заехав за кофе,мы отправились на о. Шкота. Переход по косе-отдельное приключение,на всю жизнь! Не смотря на ветер,волны и достаточно высокую воду,под четким руководством Татьяны,мы перешли косу туда и обратно! Огромное спасибо Татьяне за весь день,проведенный с нами!

Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня+3
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
Это была не просто экскурсия,а невероятное приключение в компании шикарного гида -Татьяны. Организация тура выходного дня
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И
Прекрасная экскурсия!
Все предыдущие дни нашего пребывания во Владивостоке шёл мелкий моросящий дождь, который сменял густой туман, так что настроение от путешествия было нуууу, так себе… Организаторы предложили перенести день и
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время экскурсии так, чтобы застать солнечную погоду. И это сработало!
Нашим гидом была Марина, толковая, знающая, умница! Интересно рассказывала, корректировала по необходимости маршрут, подстраховывала на тропе, отвечала на наши вопросы. И очень аккуратно и умело вела машину!
Могу сказать, что поездка по бухтам и сопкам острова Русский переломила ход нашего путешествия, оставила самые лучшие, самые теплые воспоминания.
Спасибо организаторам, а Марине - огромная благодарность!

Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
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Irina
Всем привет!
Оставлю свой отзыв по данной экскурсии:
экскурсия заняла более 7 часов, были просмотрены топовые локации острова Русский-красота неописуемая!
дорога на авто была комфортная, гид делился многими интересными фактами и порекомендовал на
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столько много классных и не стандартных мест, что моего отпуска не хватит все посетить:)
Моим гидом был Павел - было максимально комфортно, весело и интересно! Мой максимальный рекомендасьон этому гиду и экскурсии.

P.S. В некоторых локациях было сложновато идти, поэтому берите очень удобную обувь, не помешает сменная.
У гида Павла был спрей от клещей (часть маршрута проходит в лесу), но я бы дополнительно рекомендовала брать с собой тоже спрей и влажные салфетки, обязательно воду (хотя бы 0,5 л на человека) и солнцезащитный крем (мое лицо прилично подкоптилось).

Из пожеланий я бы добавила доп услугу остановки в красивых лактациях на более долгое время- порой хотелось зависнуть и любоваться с обрыва на красивые виды воды, плиц, скал.
Мне этого очень не хватило.

В целом экскурсия мне очень понравилась:)

Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
Всем привет!
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