читать дальше уменьшить

столько много классных и не стандартных мест, что моего отпуска не хватит все посетить:)

Моим гидом был Павел - было максимально комфортно, весело и интересно! Мой максимальный рекомендасьон этому гиду и экскурсии.



P.S. В некоторых локациях было сложновато идти, поэтому берите очень удобную обувь, не помешает сменная.

У гида Павла был спрей от клещей (часть маршрута проходит в лесу), но я бы дополнительно рекомендовала брать с собой тоже спрей и влажные салфетки, обязательно воду (хотя бы 0,5 л на человека) и солнцезащитный крем (мое лицо прилично подкоптилось).



Из пожеланий я бы добавила доп услугу остановки в красивых лактациях на более долгое время- порой хотелось зависнуть и любоваться с обрыва на красивые виды воды, плиц, скал.

Мне этого очень не хватило.



В целом экскурсия мне очень понравилась:)