Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых живописных уголков Приморского края — острову Русский! Мы отправимся к южной оконечности острова, чтобы увидеть знаменитый мыс Тобизина и насладиться атмосферой уединения на берегу бухты Чернышева.
Здесь вас ждут шум волн, разбивающихся о крутые отвесные скалы, соленый морской воздух и парящие в небе чайки.
Описание экскурсииПодробнее об экскурсии: Мыс Тобизина является окончанием одноименного полуострова на острове Русском. Мыс является возвышенностью и с тропы, на протяжении всего маршрута, открываются захватывающие дух панорамы на залив Петра Великого с обрывов, высотой 30-50 метров. По пути встречаются военные укрепления. От мыса отходит низкая каменистая кошка. Мыс Тобизина знаменит своей формой и своими необыкновенными скалами, которые за миллионы лет выветривания приняли самые причудливые формы. Еще есть небольшой грот, который можно увидеть, только если зайти с моря. Не редко можно встретить лис. Они здесь практически ручные и бояться их не стоит. Место действительно потрясающее! является визитной карточкой города, входит в топ-10 мест обязательных к посещению. Протяженность маршрута около 2 часов в один конец неспешным шагом. Общие расстояние всего маршрута около 8-и км. После прогулки по мысу Тобизина мы спустимся в бухту Чернышева — место, где царит особенная атмосфера уединения и спокойствия. В ней мы увидим уникальный пляж с чёрной галькой, а также создадим свою каменную пирамидку и загадаем заветное желание. Продолжительность экскурсии примерно 6 часов (в зависимости от темпа группы). Прогулка проходит в умеренном темпе с фото-стопами. P.S. По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить: - ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума. Океанариум работает до 20.00. - УНИВЕРСИТЕТСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ на острове Русский в кампусе ДВФУ. Красивая прогулочная зона, кафе, пляж. - Возвращение в город в таком случае на общественном транспорте или такси. Важная информация: ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ АКРОФОБИЕЙ (страх высоты) РЕКОМЕНДУЕМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ДАННОЙ ЭКСКУРСИИ В случае осадков экскурсия будет отменена, так как маршрут становится опасным из-за обрывов и глинистой почвы. ЗА СУТКИ ДО ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАТОРУ. Если вы забронировали экскурсию позже, то сразу, как только с вами свяжется менеджер. В период низкого туристического сезона, при наборе малочисленной группы. организатор вправе запросить ПОЛНУЮ ОПЛАТУ. Продолжительность экскурсии — примерно 6 часов (в зависимости от темпа группы). Прогулка проходит в умеренном темпе с фотостопами. ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО МАРШРУТА — ОКОЛО 8 КМ. Особое внимание уделите обуви. Тропа грунтовая, проходит вдоль обрыва, есть спуски и подъемы, крутые участки, поэтому нужны кроссовки или походные ботинки. С собой советуем взять воду и перекус, а также в зависимости от погоды тёплую одежду. В период июнь-сентябрь можно будет искупаться, поэтому рекомендуем взять купальники, полотенце, пляжные тапочки и обязательно солнцезащитный крем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой мост
- Русский мост
- Пролив Босфор Восточный
- Кампус ДВФУ
- Бухта Новик
- Залив Петра Великого
- Архипелаг императрицы Евгении
- Мыс Тобизина
- Бухта Чернышева
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- В случае осадков экскурсия будет отменена, так как маршрут становится опасным из-за обрывов и глинистой почвы
- ЗА СУТКИ ДО ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАТОРУ. Если вы забронировали экскурсию позже, то сразу, как только с вами свяжется менеджер
- Продолжительность экскурсии - примерно 6 часов (в зависимости от темпа группы). Прогулка проходит в умеренном темпе с фотостопами. ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО МАРШРУТА - ОКОЛО 8 КМ
- Особое внимание уделите обуви. Тропа грунтовая, проходит вдоль обрыва, есть спуски и подъемы, крутые участки, поэтому нужны кроссовки или походные ботинки
- С собой советуем взять воду и перекус, а также в зависимости от погоды тёплую одежду
- В период июнь-сентябрь можно будет искупаться, поэтому рекомендуем взять купальники, полотенце, пляжные тапочки и обязательно солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
18 ноя 2025
Ездили с мужем на экскурсию на мыс Тобызина, все понравилось. Нам повезло с гидом, очень интересно рассказывал, легкий в общении, располагает к себе. Были в ноябре думали будет прохладнее, но нам повезло с погодой, комфортно, достаточно тепло было. Планируем посетить Владивосток летом. Если поедем на экскурсии, то однозначно хотим попасть к нашему гиду Игорю.
Е
Елена
19 окт 2025
Путешествие было замечательным
Н
Наталья
7 окт 2025
Л
Людмила
7 окт 2025
Всем советуем гида Игоря. Профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает историю приморского края и Владивостока.
В
Виктор
6 окт 2025
Все было замечательно! Прекрасный увлеченный гид Виктория.
В
Виталия
5 окт 2025
Виктория чудесный гид, очень позитивная
Не первая экскурсия во Владивостоке, но теперь любимая
М
Марина
4 окт 2025
Мероприятие превзошло ожидания! Экскурсовод показала даже больше, чем обещали, чувствовалось искреннее желание оставить положительные впечатления, и это получилось!
Спасибо. Никогда не забуду этот день.
Ю
Юрий
2 окт 2025
Было весело -)
О
Оксана
26 сен 2025
Н
Нина
21 сен 2025
Все было отлично! Мечта сбылась. Море, скалы, великолепны. Эдуард очень интересно рассказывал, да и просто поболтать было приятно и познавательно.
О
Ольга
20 сен 2025
Т
Татьяна
17 сен 2025
Красота необыкновенная. Заезжали на разные локации, искупались в заливе. Отдельное спасибо гиду Сергею, он же водитель, активный, увлеченный, достойный, любящий природу. Здорово, что ехали на машине 4 туриста, почти индивидуально.
М
Марина
7 сен 2025
Активная, позитивная гид Виктория. . погоняла нас (в хорошем смысле слова) по горам, по скалам от души. . виды прекрасные, все было замечательно, еще и магнитики подарила…
Е
Елена
3 сен 2025
Хочется от всей души поблагодарить Викторию за проведенную экскурсию на мыс Тобизина и в бухту Чернышова! Великолепная природа навсегда останется в памяти и на фотографиях.
М
Марина
1 сен 2025
Экскурсия получилась насыщенной, наш гид была Виктория, очень увлеченный и любящий свой край профессионал. А энергией и желанием показать и рассказать как можно больше Виктория вдохновила нас на супер марш-бросок
