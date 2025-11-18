Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых живописных уголков Приморского края — острову Русский! Мы отправимся к южной оконечности острова, чтобы увидеть знаменитый мыс Тобизина и насладиться атмосферой уединения на берегу бухты Чернышева.



Здесь вас ждут шум волн, разбивающихся о крутые отвесные скалы, соленый морской воздух и парящие в небе чайки. 4.9 38 отзывов

Описание экскурсии Подробнее об экскурсии: Мыс Тобизина является окончанием одноименного полуострова на острове Русском. Мыс является возвышенностью и с тропы, на протяжении всего маршрута, открываются захватывающие дух панорамы на залив Петра Великого с обрывов, высотой 30-50 метров. По пути встречаются военные укрепления. От мыса отходит низкая каменистая кошка. Мыс Тобизина знаменит своей формой и своими необыкновенными скалами, которые за миллионы лет выветривания приняли самые причудливые формы. Еще есть небольшой грот, который можно увидеть, только если зайти с моря. Не редко можно встретить лис. Они здесь практически ручные и бояться их не стоит. Место действительно потрясающее! является визитной карточкой города, входит в топ-10 мест обязательных к посещению. Протяженность маршрута около 2 часов в один конец неспешным шагом. Общие расстояние всего маршрута около 8-и км. После прогулки по мысу Тобизина мы спустимся в бухту Чернышева — место, где царит особенная атмосфера уединения и спокойствия. В ней мы увидим уникальный пляж с чёрной галькой, а также создадим свою каменную пирамидку и загадаем заветное желание. Продолжительность экскурсии примерно 6 часов (в зависимости от темпа группы). Прогулка проходит в умеренном темпе с фото-стопами. P.S. По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить: - ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ Билет можно приобрести самостоятельно на сайте /кассе океанариума. Океанариум работает до 20.00. - УНИВЕРСИТЕТСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ на острове Русский в кампусе ДВФУ. Красивая прогулочная зона, кафе, пляж. - Возвращение в город в таком случае на общественном транспорте или такси. Важная информация: ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ АКРОФОБИЕЙ (страх высоты) РЕКОМЕНДУЕМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ДАННОЙ ЭКСКУРСИИ В случае осадков экскурсия будет отменена, так как маршрут становится опасным из-за обрывов и глинистой почвы. ЗА СУТКИ ДО ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАТОРУ. Если вы забронировали экскурсию позже, то сразу, как только с вами свяжется менеджер. В период низкого туристического сезона, при наборе малочисленной группы. организатор вправе запросить ПОЛНУЮ ОПЛАТУ. Продолжительность экскурсии — примерно 6 часов (в зависимости от темпа группы). Прогулка проходит в умеренном темпе с фотостопами. ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО МАРШРУТА — ОКОЛО 8 КМ. Особое внимание уделите обуви. Тропа грунтовая, проходит вдоль обрыва, есть спуски и подъемы, крутые участки, поэтому нужны кроссовки или походные ботинки. С собой советуем взять воду и перекус, а также в зависимости от погоды тёплую одежду. В период июнь-сентябрь можно будет искупаться, поэтому рекомендуем взять купальники, полотенце, пляжные тапочки и обязательно солнцезащитный крем.

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Площадь Борцов Революции Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация В случае осадков экскурсия будет отменена, так как маршрут становится опасным из-за обрывов и глинистой почвы

ЗА СУТКИ ДО ЭКСКУРСИИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАТОРУ. Если вы забронировали экскурсию позже, то сразу, как только с вами свяжется менеджер

Продолжительность экскурсии - примерно 6 часов (в зависимости от темпа группы). Прогулка проходит в умеренном темпе с фотостопами. ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО МАРШРУТА - ОКОЛО 8 КМ

Особое внимание уделите обуви. Тропа грунтовая, проходит вдоль обрыва, есть спуски и подъемы, крутые участки, поэтому нужны кроссовки или походные ботинки

С собой советуем взять воду и перекус, а также в зависимости от погоды тёплую одежду

В период июнь-сентябрь можно будет искупаться, поэтому рекомендуем взять купальники, полотенце, пляжные тапочки и обязательно солнцезащитный крем