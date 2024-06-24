От площади Революции – экскурсии во Владивостоке

Найдено 14 экскурсий в категории «От площади Революции» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
44 отзыва
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800 за человека
Морские деликатесы острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
94 отзыва
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
Завтра в 09:00
5 июля в 18:00
10 000 за всё до 4 чел.
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
13 отзывов
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
5 июля в 15:00
2 800 за человека
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник в 09:15
5 июля в 09:15
8 июля в 09:15
2 900 за человека
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
85 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
5 июля в 20:30
1 500 за человека
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
127 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
от 1 900 за человека
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
5 июля в 15:00
2 800 за человека
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
3 450 за человека
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
2 900 за человека
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Начало: На площади Борцам Революции
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
6 000 за человека
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300 за человека
Ночные огни Владивостока (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Ночные огни Владивостока (в группе)
Познакомиться с дальневосточной столицей после захода солнца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
5 июля в 20:30
1 500 за человека
Экскурсия на мыс Тобизина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Экскурсия на мыс Тобизина
Начало: Ост. «Площадь борцов революции»
Расписание: По понедельникам и средам в 10:00.
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
2 500 за человека
На мыс Тобизина и мореферму с обедом: гастротур
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
На мыс Тобизина и мореферму с обедом: гастротур
Начало: Ост. «Площадь борцов революции»
Расписание: По пятницам в июле и августе в 08:00.
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Понравилось всё от начала и до конца, хотя были сомнения, что военная тематика немного не зайдет)) Экскурсовод Дмитрий рассказывал и
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    показывал интересно, познавательно, с юмором. Побывали на различных локациях, и на земле, и под землёй)) Рекомендации, которые дал экскурсовод в конце экскурсии, в какие кафе сходить, где купить морепродукты, сувениры, сладости, очень пригодились, воспользовались, понравилось. В общем, рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Экскурсия по фортам и батареям острова Русский очень понравилась. Была полностью обследована Ворошиловская батарея, при чем мы посетили, в том
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    числе, ее самые нижние подземные этажи. Нам очень подробно был разъяснен принцип действия этой батареи. Потом был совершен переезд на Великокняжескую батарею, о которой тоже было все подробно рассказано и показано. После чего группу повели на смотровые площадки к морю. В это время погода была не идеальной, мы наблюдали как волны бьются о скалы, превращаясь в водяную пыль. Также мы осмотрели форт Поспелова и Новосильцевскую батарею. На этой батарее нас поразила своей мощью расположенная там артиллерия. Мы были восхищены инженерной мыслью и талантом военных инженеров того времени. Надо отметить, что все батареи находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что некоторым более 100 лет. Наш экскурсовод, Дмитрий, рассказал о всех батареях очень подробно. Чувствуется, что он сам большой любитель, энтузиаст и пропагандист военной истории, любящий свой родной город Владивосток. Спасибо ему большое за экскурсию.

  • Г
    Галина
    23 июня 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Всё очень понравилось несмотря на погоду. Спасибо! Получили массу ярких впечатлений.
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Экскурсия хорошо организована. По договорённости автобус нас забрал от санатория, т к маршрут следования лежал мимо нашего места пребывания. По
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    дороге в сафари парк экскурсовод рассказывал интересные факты про Приморский край. Сам сафари-парк нам понравился, экскурсии в нем тоже хорошо организованы. Заезд в бухты Шамора и стеклянная получился в дождливую погоду, покупаться не получилось))) но на море посмотрели. Пару тройку стекляшек на память выбрали. В целом поездкой удовлетворены. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Экскурсия поставлена грамотно и познавательно. Дети 9 лет и 12 лет перенесли 5 часовую экскурсию очень легко, все понравилось, много впечатлений.
  • А
    Алёна
    22 июня 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Все прошло просто супер! Места отличные, времени везде достаточно, организация на высоте. Отдельное большое спасибо гиду, узнали много нового о крае, от построек до культивации местных культур)) Дорога была быстрой и комфортной, за что спасибо нашему водителю)
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Посетили много фортов, прошлись по некоторым красивым местам острова. Время пролетело незаметно. Поняли, как много бы еще что хотелось посетить на Русском
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Елена - приятный местный гид, коренной житель Владивостока. Очень было интересно кроме информации по маршруту послушать и историю города из личного опыта 👍🏻
  • З
    Зульфия
    19 июня 2024
    Морские деликатесы острова Русский
    День, проведённый с Александром и был просто бесподобен! Атмосфера была гармоничной, семейной! Подробнейшая история Владивостока и острова Русский пока ехали
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    до фермы морских деликатесов. Попробовали местный колорит кухни! Узнали как выращивают моллюсков! Познавательно и интересно провели время! Огромная благодарность и большое спасибо за время, уделённое нам! ❤️❤️❤️

  • С
    Светлана
    16 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Прекрасная организация экскурсии, комфортный транспорт, гид, влюбленный в свой город, очень рады что заказали эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «От площади Революции»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
  2. Морские деликатесы острова Русский
  3. Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
  4. Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
  5. Ночные огни Дальневосточной Столицы
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "От площади Революции" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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