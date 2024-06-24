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числе, ее самые нижние подземные этажи. Нам очень подробно был разъяснен принцип действия этой батареи. Потом был совершен переезд на Великокняжескую батарею, о которой тоже было все подробно рассказано и показано. После чего группу повели на смотровые площадки к морю. В это время погода была не идеальной, мы наблюдали как волны бьются о скалы, превращаясь в водяную пыль. Также мы осмотрели форт Поспелова и Новосильцевскую батарею. На этой батарее нас поразила своей мощью расположенная там артиллерия. Мы были восхищены инженерной мыслью и талантом военных инженеров того времени. Надо отметить, что все батареи находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что некоторым более 100 лет. Наш экскурсовод, Дмитрий, рассказал о всех батареях очень подробно. Чувствуется, что он сам большой любитель, энтузиаст и пропагандист военной истории, любящий свой родной город Владивосток. Спасибо ему большое за экскурсию.