1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Вкусные приключения: Морские деликатесы острова Русский и живописные бухты Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
Завтра в 09:00
5 июля в 18:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
5 июля в 15:00
2 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник в 09:15
5 июля в 09:15
8 июля в 09:15
2 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
5 июля в 20:30
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
от 1 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
5 июля в 15:00
2 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Начало: Площадь Борцов Революции
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
3 450₽ за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Начало: На площади Борцам Революции
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
6 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночные огни Владивостока (в группе)
Познакомиться с дальневосточной столицей после захода солнца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
5 июля в 20:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на мыс Тобизина
Начало: Ост. «Площадь борцов революции»
Расписание: По понедельникам и средам в 10:00.
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
На мыс Тобизина и мореферму с обедом: гастротур
Начало: Ост. «Площадь борцов революции»
Расписание: По пятницам в июле и августе в 08:00.
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июня 2024Понравилось всё от начала и до конца, хотя были сомнения, что военная тематика немного не зайдет)) Экскурсовод Дмитрий рассказывал и
- ННаталья23 июня 2024Экскурсия по фортам и батареям острова Русский очень понравилась. Была полностью обследована Ворошиловская батарея, при чем мы посетили, в том
- ГГалина23 июня 2024Всё очень понравилось несмотря на погоду. Спасибо! Получили массу ярких впечатлений.
- ТТатьяна23 июня 2024Экскурсия хорошо организована. По договорённости автобус нас забрал от санатория, т к маршрут следования лежал мимо нашего места пребывания. По
- ТТатьяна22 июня 2024Экскурсия поставлена грамотно и познавательно. Дети 9 лет и 12 лет перенесли 5 часовую экскурсию очень легко, все понравилось, много впечатлений.
- ААлёна22 июня 2024Все прошло просто супер! Места отличные, времени везде достаточно, организация на высоте. Отдельное большое спасибо гиду, узнали много нового о крае, от построек до культивации местных культур)) Дорога была быстрой и комфортной, за что спасибо нашему водителю)
- ИИрина21 июня 2024Посетили много фортов, прошлись по некоторым красивым местам острова. Время пролетело незаметно. Поняли, как много бы еще что хотелось посетить на Русском
- ИИрина21 июня 2024Елена - приятный местный гид, коренной житель Владивостока. Очень было интересно кроме информации по маршруту послушать и историю города из личного опыта 👍🏻
- ЗЗульфия19 июня 2024День, проведённый с Александром и был просто бесподобен! Атмосфера была гармоничной, семейной! Подробнейшая история Владивостока и острова Русский пока ехали
- ССветлана16 июня 2024Прекрасная организация экскурсии, комфортный транспорт, гид, влюбленный в свой город, очень рады что заказали эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «От площади Революции»
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