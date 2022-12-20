Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В мини-группе вы посмотрите все основные локации Владивостока и Русского острова
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кинотеатр Уссури, ул. Светланская, 31
Завершение: Вы можете выбрать место окончания экскурсии. На Русском острове - ресторан Новик, Океанариум, ДВФУ или вернуться во Владивосток и выйти у Кинотеатра Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Экскурсию могу провести я или гид из моей команды. За сутки до проведения экскурсии я свяжусь с вами и сообщу номер телефона и данные машины гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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